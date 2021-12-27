«Мичков показал, почему он считается одним из самых талантливых юниоров в мире». Что пишут в Швеции о победе над Россией
Dagens Nyheter: «Сложно представить более удачный старт на МЧМ»
Сложно представить более удачный старт на молодежном чемпионате мира. Сборная Швеции выиграла стартовый матч против команды России. Причем не просто выиграла, а почти на протяжении всей встречи контролировала ход матча.
Особенно впечатлила игра Швеции в неравных составах, что стало ключевым фактором в данном матче. Теперь команду ждет встреча против Словакии, в которой нужно закреплять стартовый результат.
VMhockey: «Перед началом матча Россия считалась фаворитом»
Перед началом матча сборная России считалась фаворитом. Но победу одержала именно команда Швеции.
Шведы смогли реализовать первое же большинство, что задало тон всей игре. Сборная России пыталась создать проблемы у ворот соперника, но все попытки были перечеркнуты удалениями и почти безошибочной игрой Швеции в большинстве.
Очень хороший старт для «Тре Крунур» на турнире.
HockeyNews: «Россия только в третьем периоде смогла возродить подобие интриги»
Швеция не только одержала важнейшую победу на старте турнира, но и смогла проявить себя на фоне сильного соперника.
Россия только в третьем периоде смогла возродить подобие интриги. 17-летний Матвей Мичков показал, почему он считается одним из самых талантливых юниоров в мировом хоккее.
Но при счете 4:3 Теодор Нидербах забил очень важную шайбу, которая остудила пыл соперников и позволила Швеции выдохнуть с облегчением, избежав сверхнапряженной концовки.
TT Nyhetsbyran: «Стоит признать, что Швеция превзошла соперника»
Это был один из самых сложных соперников. Как обычно, Россия претендует на самые высокие места. И сборная Швеции понимала, что это сразу будет серьезная проверка собственных сил и амбиций.
Стоит признать, что Швеция превзошла соперника. Были отдельные шероховатости, но итоговый счет — это отличный результат для первого матча и старта всего турнира.
Aftonbladet: «Впечатлила великолепная эффективность при игре в неравных составах»
Молодежная сборная Швеции обычно ассоциируется со скоростью, техникой, индивидуальным мастерством и эмоциями.
И все эти качества команда проявила в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде.
В игре против России впечатлили многие аспекты, но, конечно, в первую очередь великолепная эффективность при игре в неравных составах.
Hockey Sverige: «Мичков окончательно вернул Россию в игру»
Казалось, что в начале третьего периода шведы решили исход матча, когда Александр Хольц сделал счет 4:1 в пользу «Тре Крунур». Но без драмы такой матч обойтись не мог.
Юная звезда сборной России Матвей Мичков поразил ворота Йеспера Вальстедта. Гол засчитали только после длительного просмотра. Дело в том, что Мичков оказался на льду и влетел во вратаря, уже после этого шайба пересекла линию ворот. Посовещавшись, судьи решили, что Мичков столкнулся с голкипером не по своей инициативе, а из-за того, что его толкнул в спину игрок сборной Швеции.
А затем все тот же Мичков окончательно вернул Россию в игру, набросив шайбу на ворота, что привело к еще одному неожиданному голу.
Но почти сразу же Теодор Нидербах вернул Швецию в игру и восстановил более или менее комфортное преимущество в счете.
Expressen: «Швеция выглядела более сильной и цельной командой на льду»
Нынешняя сборная Швеции должна строить свою игру, делая ставку на крепкую оборону, надежную игру вратаря и умение реализовывать большинство. Честно говоря, не самая надежная тактика, когда речь идет о молодежном хоккее.
Именно поэтому я не ждал ничего особенного, когда садился перед телевизором перед стартом молодежного чемпионата мира. И тем более я приятно удивлен, как четко сыграла Швеция в этой встрече. Как она использовала почти все свои моменты. Как она допустила минимум ошибок. Она просто выглядела более сильной и цельной командой на льду.
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