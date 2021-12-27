«Мичков показал, почему он считается одним из самых талантливых юниоров в мире». Что пишут в Швеции о победе над Россией

Обзор шведских СМИ после матча МЧМ-2022

Dagens Nyheter: «Сложно представить более удачный старт на МЧМ»

Dagens Nyheter — о матче Россия — Швеция.

Сложно представить более удачный старт на молодежном чемпионате мира. Сборная Швеции выиграла стартовый матч против команды России. Причем не просто выиграла, а почти на протяжении всей встречи контролировала ход матча.

Особенно впечатлила игра Швеции в неравных составах, что стало ключевым фактором в данном матче. Теперь команду ждет встреча против Словакии, в которой нужно закреплять стартовый результат.

VMhockey: «Перед началом матча Россия считалась фаворитом»

VMhockey — о матче Россия — Швеция.

Перед началом матча сборная России считалась фаворитом. Но победу одержала именно команда Швеции.

Шведы смогли реализовать первое же большинство, что задало тон всей игре. Сборная России пыталась создать проблемы у ворот соперника, но все попытки были перечеркнуты удалениями и почти безошибочной игрой Швеции в большинстве.

Очень хороший старт для «Тре Крунур» на турнире.

HockeyNews: «Россия только в третьем периоде смогла возродить подобие интриги»

HockeyNews — о матче Россия — Швеция.

Швеция не только одержала важнейшую победу на старте турнира, но и смогла проявить себя на фоне сильного соперника.

Россия только в третьем периоде смогла возродить подобие интриги. 17-летний Матвей Мичков показал, почему он считается одним из самых талантливых юниоров в мировом хоккее.

Но при счете 4:3 Теодор Нидербах забил очень важную шайбу, которая остудила пыл соперников и позволила Швеции выдохнуть с облегчением, избежав сверхнапряженной концовки.

TT Nyhetsbyran: «Стоит признать, что Швеция превзошла соперника»

TT Nyhetsbyran — о матче Россия — Швеция.

Это был один из самых сложных соперников. Как обычно, Россия претендует на самые высокие места. И сборная Швеции понимала, что это сразу будет серьезная проверка собственных сил и амбиций.

Стоит признать, что Швеция превзошла соперника. Были отдельные шероховатости, но итоговый счет — это отличный результат для первого матча и старта всего турнира.

Aftonbladet: «Впечатлила великолепная эффективность при игре в неравных составах»

Aftonbladet — о матче Россия — Швеция.

Молодежная сборная Швеции обычно ассоциируется со скоростью, техникой, индивидуальным мастерством и эмоциями.

И все эти качества команда проявила в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде.

В игре против России впечатлили многие аспекты, но, конечно, в первую очередь великолепная эффективность при игре в неравных составах.

Hockey Sverige: «Мичков окончательно вернул Россию в игру»

Hockey Sverige — о матче Россия — Швеция.

Казалось, что в начале третьего периода шведы решили исход матча, когда Александр Хольц сделал счет 4:1 в пользу «Тре Крунур». Но без драмы такой матч обойтись не мог.

Юная звезда сборной России Матвей Мичков поразил ворота Йеспера Вальстедта. Гол засчитали только после длительного просмотра. Дело в том, что Мичков оказался на льду и влетел во вратаря, уже после этого шайба пересекла линию ворот. Посовещавшись, судьи решили, что Мичков столкнулся с голкипером не по своей инициативе, а из-за того, что его толкнул в спину игрок сборной Швеции.

А затем все тот же Мичков окончательно вернул Россию в игру, набросив шайбу на ворота, что привело к еще одному неожиданному голу.

Но почти сразу же Теодор Нидербах вернул Швецию в игру и восстановил более или менее комфортное преимущество в счете.

Expressen: «Швеция выглядела более сильной и цельной командой на льду»

Expressen — о матче Россия — Швеция.

Нынешняя сборная Швеции должна строить свою игру, делая ставку на крепкую оборону, надежную игру вратаря и умение реализовывать большинство. Честно говоря, не самая надежная тактика, когда речь идет о молодежном хоккее.

Именно поэтому я не ждал ничего особенного, когда садился перед телевизором перед стартом молодежного чемпионата мира. И тем более я приятно удивлен, как четко сыграла Швеция в этой встрече. Как она использовала почти все свои моменты. Как она допустила минимум ошибок. Она просто выглядела более сильной и цельной командой на льду.