Триллер в Калгари. Девять лет назад Россия и Канада устроили настоящее шоу в полуфинале МЧМ

Впервые с 2012 года сборная России встретится с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира. Девять лет назад россияне одержали победу, но едва не растеряли преимущество в пять шайб.

Неоднозначное судейство, дикий свист трибун, хет-трик Кузнецова, ассистентский покер Якупова — все это лишь маленькая часть того невероятного вечера.

Привет из Челябинска

На том турнире до игры с канадцами Евгений Кузнецов набирал очки только в одном матче. Во встрече группового этапа против Латвии (14:0) нападающий записал на свой счет 9 (3+6) очков и почти дотянулся до рекорда Петера Форсберга (на МЧМ-1993 легендарный швед набрал 10 очков во встрече с Японией). В остальных матчах капитан российской команды не смог продемонстрировать стабильную игру. Тем не менее, в полуфинале многие надеялись именно на него, и в нужный момент уроженец Челябинска не подкачал. Уже к 30-й минуте матча Кузнецов забросил три шайбы, а затем еще и ассистировал Александру Хохлачеву.

После той встречи канадские болельщики писали на форумах: «Слава богу, Кузнецов больше не приедет на молодежный чемпионат мира». Россиянин был самой обсуждаемой фигурой матча и заслуженно купался во внимании журналистов. Кстати, тогда голом отметился еще один представитель Челябинска — Никита Нестеров. Жаль только, что в финале против Швеции (0:1) челябинская магия не сработала. Но, несмотря на поражение, Кузнецов был признан лучшим нападающим и самым полезным игроком чемпионата.

Потеря контроля

В третьем периоде полуфинального матча в голову лезли самые неприятные мысли. Например, о потенциальном реванше канадцев за прошлогодний Баффало. Тогда камбэк организовали россияне, но в Калгари к этому были близки уже хозяева. Несмотря на частично опустевшие трибуны «Сэдлдоума» и счет 1:6, соперник даже не думал сдаваться.

Мощный импульс команде придал гол Дуги Хэмилтона, забитый в большинстве. После этого канадцы поймали кураж и в следующие пять минут забросили еще три шайбы. Всего пару мгновений, и вот 1:6 превращаются в 5:6. А ведь до конца третьего периода оставалось еще целых пять минут. Представьте себе, как было обидно канадским болельщикам, которые уже находились за территорией арены.

В овертайм хозяев турнира не пустила самоотверженная игра россиян и штанга, принявшая на себя бросок Райана Строума. Андрей Василевский провел отличный матч, но усталость и эмоциональное напряжение взяли свое. За 54 минуты канадцы нанесли 49 бросков по воротам нашего голкипера. Тренерский штаб решил произвести замену, выпустив Андрея Макарова. Интересно, что канадцам также пришлось провести перестановку на последнем рубеже. В середине матча Скотт Уэджвуд в столкновении с Александром Хохлачевым получил повреждение и уступил место Марку Висентину. Тому самому, которого после прошлогоднего финала в Баффало канадская пресса просто уничтожила.

2012 год. Евгений Кузнецов. Фото Reuters

Жалобы на судейство

«Это было худшее судейство в истории хоккея. Русские ныряют так часто, что даже «Бостон» кажется честной командой» — таких комментариев после матча было хоть отбавляй. Логично, что канадцы не любят проигрывать, но зачастую они и не умеют этого делать. Касается это не только хоккеистов. Еще до начала матча болельщики искали подвох в судьях из США, которые обслуживали полуфинал.

Судейство действительно оставляло желать лучшего, но ошибки были в обе стороны. Самый обсуждаемый эпизод произошел с участием Бретта Коннолли и Даниила Апалькова. Канадский нападающий забыл, что он находится не в боксерском ринге и грязным приемом отправил российского форварда в нокдаун.

В голове не укладывается, как судьи не увидели в этом эпизоде нарушения. Канадцы обязаны были проводить третий период без одного из своих лидеров. К счастью, ошибка не сыграла ключевую роль. Однако в том матче канадцы все-таки получили свои 5+20. В конце второго периода Бун Дженнер ударил в живот Кузнецова черенком клюшки и отправился досматривать игру из раздевалки. Болельщики на трибунах восприняли этот инцидент слишком эмоционально и гудели без остановки.

«Только русские могут обыграть Канаду»

Не просто так хоккейное противостояние Канады и России сравнивают с войной только в рамках спорта. Здесь не бывает мелочей. Обе стороны всегда стараются обращать внимание на внешние факторы. Валерий Брагин тогда не стеснялся в выражениях и считал, что канадцы, принимающие турнир, пытались оказать давление на сборную России даже вне льда. «Четвертьфинал с чехами забрал очень много сил. Канадцы ведь все делали для того, чтобы нас вымотать. Они прекрасно понимали, что только русские их могут обыграть. Сами только об этом везде писали и говорили. Поменяли нам время матча против Чехии с трех на семь вечера, чтобы измотать. Ребята уснули только в 3-4 утра после игры. Но раз не вышло, значит, маловато сделали», — сказал главный тренер молодежной сборной России после полуфинала.

Этот матч обсуждали еще долго. Игроки, болельщики, пресса, тренеры. Даже после окончания турнира эмоции не улеглись. Россияне одержали важную и принципиальную победу. Причем не только на площадке. Например, Наиль Якупов поспорил с тренером своей команды из OHL. В итоге тому пришлось надеть свитер нашей сборной. Евгений Малкин выиграл спор у Сидни Кросби и стал богаче на несколько сотен долларов.

Все это уже стало историей. Пришло время писать новую. Тот самый случай, когда Игорю Ларионову необязательно показывать ребятам мотивационные фильмы о русской пятерке. Все и так прекрасно осознают цену ошибки, ведь на кону выход в финал.

МЧМ-2012. 1/2 финала

Канада — Россия — 5:6 (0:2, 1:3, 4:1)

Голы: Кузнецов — 4 (Якупов), 7:26 (0:1). Нестеров — 2 (Желдаков), 13:50 (0:2 — бол.). Коннолли — 5 (Ф. Хэмилтон, Юбердо), 22:37 (1:2). Кузнецов — 5 (Хохлачев, Якупов), 24:24 (1:3). Кузнецов — 6 (Якупов, Сергеев), 28:48 (1:4). Хохлачев — 4 (Кузнецов, Якупов), 30:30 (1:5 — бол.). Кучеров — 2 (Григоренко, Земченко), 47:54 (1:6). Д. Хэмилтон — 2 (Шефеле, Строум), 49:20 (2:6 — бол.). Шварц — 2 (Галлахер), 49:43 (3:6). Галлахер — 3 (Д. Хэмилтон), 51:59 (4:6). Гормли — 3 (Галлахер), 54:17 (5:6 — бол.).

Вратари: Уэджвуд (Висентин, 28:48 — 58:47, 59:35 — 59:44) — Василевский (Макаров, 54:17).

Штраф: 55 — 16.

Броски: 56 (13+22+21) — 24 (8+10+6).

Судьи: Крофт (США), Ренн (Финляндия).

3 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19 289 зрителей.