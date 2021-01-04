Хоккеистам сборной Швеции поступают угрозы и проклятия после поражения от Финляндии на МЧМ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Уже ночью сборная России проведет главный матч года. Уверен, что ничего круче, чем полуфинал молодежного чемпионата мира с канадцами до следующих январских праздников не будет, даже на взрослом чемпионате мира, если они состоится. Но, запомните, что это всего лишь игра. Накануне из Швеции жаловались, что хоккеистам поступают угрозы и проклятия после поражения от Финляндии. В лучшем случае желают простой, безболезненной смерти. Давайте избегать этого. Хоккей — это развлечение, пусть и весьма интересное. Там не решается ничего глобального, на льду парни на коньках и с клюшками. Но мы, конечно, будем переживать за наших.

Под утро в понедельник прошла пресс-конференция Игоря Ларионова, на которой и вопросов-то было немного. А что тут особо говорить? Были интересные моменты. Например, тренер упомянул, что пацаны были очень расстроены качеством игры против Германии, и ему приходилось успокаивать, напоминая об итоговом счете. Плюс Ларионов выразил полную и тотальную поддержку вратарю Ярославу Аскарову, которого почему-то именно наши считают едва ли не самым слабым звеном. Да он лучший в этой сборной, стыдно должно быть прыгать на голкипера в такой ситуации.

Если говорить о шансах, то несмотря на то, как мощно сборная Канады провела групповой этап, я бы не сказал, что они явные фавориты. Нам традиционно удобно действовать против североамериканцев, год назад мы разгромили их в группе, а в финале уступили только из-за эмоций. Уверен, что и наш соперник сейчас довольно серьезно нервничает. Вы не думайте, что там какие-то роботы. Быстрей бы 2 часа по московскому времени. Проснуться будет необычайно легко.

Неудачи

«Витязь» и «Сибирь» борются за место в восьмерке в своих конференциях и накануне сделали еще один шаг к тому, чтобы 1 марта получить длительные выходные. Хуже всего пришлось «Сибири». Мало того, что они потеряли очки на ровном месте, уступив «Нефтехимику», от которого-то пропускать стыдно, так еще победили их конкуренты из Нижнего Новгорода, взяли очки екатеринбуржцы. Разрыв с «Торпедо» уже девять очков. С «Барысом» меньше, но у них четыре матча в запасе.

Кажется, что новосибирский клуб обречен. В действиях хоккеистов пустота, а приглашение братьев Ушениных в команду выглядит, как стратегическая ошибка. Лучше бы искали более расторопных форвардов и иностранца.

«Витязь» приехал в Ярославль мотивированным, но получил семь шайб от «Локомотива», а ведь команда Андрея Скабелки испытывает проблемы с атакой. Но проявил себя Теему Пулккинен, а гости совсем не слушали Михаила Кравеца. Впрочем, уже пришло время спросить и с тренера. Слишком часто он говорит о том, что хоккеисты чего-то там не выполнили. Но не исключено, что им говорят не то. Тем не менее, у «Витязя» еще не все потеряно, даже до пятой позиции всего шесть очков, плюс у команды легкий календарь, а у их прямого конкурента «Спартака» — ужасный. Но если тренер подольского клуба не найдет общего языка со своими лидерами, то быть беде.

Поражение

«Автомобилист» снова проиграл, завершив свою короткую успешную серию из трех матчей. Правда, когда о ней говорили, было довольно трудно понять, неужели кто-то всерьез воспринимал победы. Да, в конце декабря сумели дожать нестабильный «Салават Юлаев», но затем победили «Нефтехимик» и «Амур», а это вообще не команды уровня КХЛ. И даже в этих встречах были видны кое-какие сложности. Но тут снова поездка в Уфу, снова поражение 0:1 в овертайме, как 30 ноября, и все вернулось именно к началу зимы. Не использован как следует первый перерыв на Евротур, новогодние праздники прошли даром, ничего не меняется в жизни екатеринбургского клуба. Билл Питерс научился за это время только ловко отвечать на вопросы, не признавая очевидных проблем. А их ведь достаточно.

Гол Филипа Ларсена в овертайме и 1-й «сухарь» Юхи Метсолы в сезоне приносят @hcsalavat 3-ю победу подряд. #СЮЛАВТ pic.twitter.com/NOZleywPKF — КХЛ (@khl) January 3, 2021

Силы покидают Павла Дацюка, в первом периоде он проиграл, кажется, семь из восьми вбрасываний, а скорость у него снизилась до минимальной, на ветеранском турнире он бы затерялся в толпе. Легионеры в атаке вообще не собираются отрабатывать контракты, а Сергей Шумаков даже остался в запасе. И пусть говорят про «недомогание», мы-то понимаем, что после 0+0 в шести встречах можно и не выдумывать причины. С ума сойти — не забить «Салавату Юлаеву»! Из последних сил держится Якуб Коварж, старательны ребята в низших звеньях, агрессивен Корбиниан Хольцер. Но с таким багажом в плей-офф не идут. С таким багажом заканчивают сезон и каются в ошибках. Но в «Автомобилисте» никто не способен взять на себя ответственность.