Виталий Самойлов рассказал о достоинствах и недостатках вратаря СКА.

Вратаря Ярослава Аскарова многие считают одним из главных виновников неудачного выступления (четвертое место) молодежной сборной России на МЧМ-2021.

Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, рижского «Динамо» и киевского «Сокола», экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов в интервью «СЭ» рассказал о том, чем хорош Аскаров, раскритиковал его одноклубника из СКА и сравнил Ярослава с Андреем Василевским.

— В глазах большей части болельщиков Аскаров провалил чемпионат мира. Вы с ними солидарны?

— По горячим следам всегда хочется кого-нибудь раскритиковать. После турнира прошло несколько дней, и, подойдя взвешенно, хочу сказать, что в сборной России, которая не показала лучших результатов, Аскаров был ярким пятном на общем сером фоне. Никого не хочу ущемить, но потуги полевых игроков смотрелись несерьезно. Не за что глазу зацепиться. Вратарь же все время был в кадре. Он умело подыгрывал клюшкой партнерам, не боялся выходить далеко. Это мне импонирует. Для голкипера большой плюс всегда, тем более если ему всего 18 лет.

— Маловато для вратаря, которому прочат звездное будущее.

— Я всегда говорю о том, что надо брать пример с лучших. Для меня не секрет, что Ярослав кропотливо изучает работу Василевского. Если говорить о манере игры голкипера «Тампы», то он как бы танцует на льду, когда ждет броска от синей линии или игра идет в его зоне. Выглядывает через плечи полевых хоккеистов, ведущих борьбу на пятачке. Андрей раздвигает пятки и демонстрирует уверенное боковое катание, словно он не на коньках, а на шарнирах. У меня есть небольшой YouTube -канал, в одном из роликов, предназначенных для молодых вратарей, я разбираю манеру Васи.

Аскаров тоже пытается работать в схожем стиле. У него стойка в виде зонтика или купола, накрывающая бросок.

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— Он очень похож по манере на Василевского?

— На данный момент нет. Обратите внимание, что у Васи очень гибкие суставы, и не зря его в НХЛ зовут Большим Котом. Кот всегда идет неслышно, мягко, упруго, пружинисто. У Аскарова уже сейчас есть неплохие задатки для игры наверху, но внизу он откровенно слабоват. Не хватает пластичности, поэтому действует в стиле «железный дровосек».

Но все-таки давайте продолжим о хорошем. Ярослав для своего возраста уже очень хитер и здорово читает игру, а не ждет до последнего, чтобы сыграть по шайбе в шпагате, как, например, делает Бобровский. Мы видели, что Аскаров успевал предугадать ситуацию в матчах с финнами и канадцами, перемещаясь в дальний угол под бросок, и спасал.

Yaroslav Askarov (@PredsNHL) makes a *huge* save to preserve the Russian 1-0 lead over the Finns in the Bronze Medal Game.



Juuso P?rssinen (#Preds) was his victim on the Finnish side.



(?: @TSN_Sports)#WorldJuniors pic.twitter.com/fgABVfFbP4 — EP Rinkside (@EPRinkside) January 5, 2021

Можно сказать — провоцирует бросающего. Оставляет место между щитками над клюшкой. Вот попробуй попасть, а там пространство 15-20 сантиметров. Не так просто это сделать. Еще отвечу, что от синей линии «пенок» он не пускал, играя максимально впереди. Действовал по-взрослому, а не оставаясь на линии ворот. Немного ему пока не хватает «заднего хода». То ли коньки переточены, то ли что-то еще. Но мне понравилось, как он обхитрил канадца и не поддался на его движения, когда отразил буллит в полуфинале.

— Вы смотрели его интервью после турнира?

— Да, держался спокойно и с достоинством. Мне очень понравился ответ про клубного тренера. Ярослав его не сдал, когда был вопрос от одного из ваших коллег, не желает ли Аскаров поработать с Брызгаловым, который изъявил такое желание.

— Давайте о плохом.

— Он не умеет делать выпад из стойки. Вот у канадца Леви, игравшего в какой-то второсортной лиге, этот навык есть. Хотя Аскаров уже выступает в КХЛ и явно сильнее Хелльберга. Может, швед по жизни другой человек и с ним команда себя комфортнее чувствует, поскольку он старше и опытнее. Хелльберг садится у штанги и частенько пропускает над плечом в ближний угол. Почему-то это сейчас считается в порядке вещей. В наше время взяли бы лассо, связали такого вратаря и отнесли бы в душевую под холодную воду, чтобы успокоить.

У Аскарова тоже есть такая проблемка. Молодой должен тянуться за опытным вратарем, но что можно взять у Хелльберга? Я раньше всегда был сторонником того, что вместо иностранного голкипера лучше звать зарубежного специалиста, который бы учил не только одного человека, но и выстраивал работу во всей системе.

— Вернемся к игре Аскарова на МЧМ.

— Хорошо, давайте разберем третий гол от Канады, когда ему бросили под ловушку в дальний угол. Аскаров играет с двух колен: сначала сяду на лед, а потом я буду вытаскивать щитком и ловушкой. Шайба идет на неудобной высоте. Но летит туда, где ловушка, которая у него, в отличие от большинства вратарей, в правой руке.

Леворукий нападающий из такой позиции почти всегда бросает в дальний угол с отрывом 30-40 сантиметров от поверхности льда — этому навыку учат тренеры еще в детстве. По статистике, 82-84% бросков с правого фланга с кистей летят именно в ту зону. Аскаров уже должен это знать, либо какой-то дядька обязан подсказать. Ярослав, в отличие от того же Леви, пока не умеет играть с одной ноги. Канадцы и финны это подметили, бросая туда и понимая, что будут опасные отскоки от щитка на пятачок. И все-таки я вижу, что Аскаров работает и за год сильно добавил, что в его возрасте самое важное.

— Он обязан научиться действовать с одной ноги?

— Этот прием в арсенале должен быть. Вратарская стена состоит из тысячи кирпичей. Чем их больше, тем более ты непробиваем. Вспоминаю компьютерную игру Tomb Raider, в которой девушка бегает и собирает нужные для себя предметы в рюкзак за спиной. Потом в нужные моменты эти артефакты помогают ей выживать.

Так же и с вратарем. Чем обширнее твой технический багаж, тем лучше. Сейчас в НХЛ все стремятся играть в смешанном стиле. Чистый баттерфляй остался, пожалуй, только у Коскинена и Смита. Смущает меня только один факт. Сколько праворуких вратарей в последние годы было в топе?

— Из действующих с ходу вспомню только Француоза, еще Гудачека.

— Вот видите.

— Спросить о том, почему Аскаров все время терял клюшку, я обязан.

— Он злоупотребляет игрой на коленях. Клюшка у него в основном вылетает не в те моменты, когда идет атака сходу. Это всегда связано с выездом кого-то из нападающих на пятачок или с игрой вдоль ворот. Когда леворукий выбирается из-за лицевой линии на удобную сторону, то клюшку Аскаров кладет на лед как шлагбаум, закрывая ближний угол. Черенок уходит за ворота, поэтому в него форвард часто упирается коньками. Получается, он цепляет клюшку коньками, и у вратаря в голове начинают вертеться несколько вариантов.

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Первый — держу сильно клюшку, не отпущу, нападающий споткнется, и я получу две минуты. Лучше отпустить ее. Второй — на ворота идет навал, все лезут на добивание, на пятачке плотный трафик. Аскаров опять на коленях, снова кладет клюшку, делая своеобразный бортик. Зацепить ее может кто угодно. Например, свой защитник. Он клюшку отпускает, чтобы случайно не сделать подножку игроку. Это идет от волнения. Вратарь видит шайбу и хочет накрыть ее.

— Это может быть связано с тем, что в России мало кто так играет в атаке?

— Конечно! Канадцы привычны к таким делам, летят в давление, ломятся на пятачок большим числом, а наши защитники к новым обстоятельствам адаптироваться не успевают. Поэтому в этих игровых эпизодах поведение Аскарова даже можно было понять. Но когда ты делаешь одинаковые ляпы, иногда по три раза за матч, то в дело должен вмешаться опытный тренер вратарей и подсказать незамыленным взглядом.

— Хабибулин по личным обстоятельствам вернулся в Россию, поэтому с Аскаровым удаленно работал тренер СКА Давыдов. Это могло сказаться в худшую сторону на игре вратаря?

— Однозначно. Молодому вратарю нужен опытный человек, который будет находиться рядом, уделять все свое время и давать нужные подсказки. А если речь еще идет о пребывании в «пузыре», нельзя оставлять человека наедине со своими мыслями. А если еще и статьи начнет читать, и комментарии. Ужас! Когда я работал в Новокузнецке с молодыми Бобровским и Гайдученко, то всегда старался быть с ними рядом и общаться по поводу любой мелочи в бытовом плане.

— Аскаров провел два не самых удачных чемпионата мира. В ваших глазах он по-прежнему сохраняет потенциал большой звезды?

— Потенциал у него однозначно есть. По сравнению с прошлогодним турниром, когда с вратарями непонятно что происходило, он прибавил во многих компонентах, в том числе и в психологии. Если Аскаров и дальше будет серьезно и вдумчиво работать над своими слабыми местами, то вырастет в большого вратаря. Естественно, нужно, чтобы его правильно вел тренер. Через полтора года Ярослав может замахнуться и на НХЛ.

— Аскаров техничнее, чем Василевский в его возрасте?

— Немного не так. Когда вам бросают под блин с синей линии, то вы садитесь на левую коленку, вытягиваете правую ногу и отбиваете шайбу. Василевский же делал наоборот. Помню эпизод из матча с финнами. Садится на правое колено, вытягивает левую ногу и сам работает на половину ворот одним блином. Тогда он делал многое невпопад.