Канадцам на молодежных чемпионатах мира арбитры помогают почти всегда.

За месяц с лишним до начала молодежного чемпионата мира канадцы обеспечили себя то, о чем мечтает любая команда — домашнее судейство. Причем в самом прямом значении этого словосочетания. Международная федерация хоккея приняла решение, что турнир будут обслуживать только арбитры из Канады (14 главных и 12 линейных). Невероятная картина! И ни одного возражения в публичном пространстве.

Объясняется этот шаг сложностями, связанными с обязательными последствиями «короны» — визовыми вопросами, непростой логистикой и необходимостью пребывания в карантине. На днях из-за вспышки вируса у четырех игроков и тренеров сборная Канады в полном составе прекратила занятия на льду и отправилась на двухнедельную изоляцию.

Привлечение местных арбитров позволяет сэкономить на расходах, что тоже очень важно. Турнир пройдет без зрителей, поэтому у организаторов на счету каждый доллар. Однако, несмотря на всем очевидные и понятные проблемы, картина получается не слишком симпатичной для остальных сборных. Сложно представить, что канадские арбитры прибьют команду хозяев, чего не скажешь о других. Простор для спекуляций открывается безграничный.

В молодежном хоккее хватает игр с высоким уровнем эмоций и минимальной разницей в счете. Можно поплыть и опытным арбитрам. Что же говорить о тех, кто с детства привык, приложив руку к сердцу, петь «O Canada». Им будет очень тяжело оставаться полностью беспристрастными.

Сборная Канады на таких турнирах всегда находится в привилегированном положении по очевидной причине. Молодежный чемпионат мира — самое зрелищное, прибыльное и популярное соревнование в хоккее. Потенциально только Олимпиада с участием всех сильнейших игроков НХЛ имеет более высокий статус. Но о ней пока остается лишь мечтать.

В раскрутке МЧМ определяющую роль сыграло канадское телевидение, а именно канал TSN. Рейтинги трансляций у него высочайшие. Куда там Кубку Стэнли — никакого сравнения. Разумеется, для того, чтобы цифры зрительской активности зашкаливали, требуется максимально успешное выступление сборной Канады. Ей если не подсуживают в открытую, то часто отдают предпочтение в спорных ситуациях и закрывают глаза на разного рода грязноватые штучки, когда на льду начинается ожесточенная рубка. Проглотишь свисток, разрешаешь максимальный уровень борьбы и вроде бы сам ни в чем не виноват.

За несколько лет работы в молодежной сборной России мне доводилось неоднократно видеть, как подтаскивали канадцев, переставая замечать нарушения на льду по описанной выше классической схеме. Однако старались тогда арбитры с другим гражданством. Американец и финн, работавший тогда в КХЛ, — в полуфинале МЧМ-2012. Два представителя судейского корпуса из США в матче за третье место годом позднее.

Эпизод в овертайме той игры, когда канадец безнаказанно вынес нашего вратаря Андрея Макарова с пятачка, помню как вчера. К счастью, удалось отбиться с помощью Михаила Григоренко. Потом уже был знаменитый гол Валерия Ничушкина с проходом через половину площадки. Логичный вопрос со стороны Макарова к арбитру был парирован странной фразой «вы же не пропустили». Канадские судьи на безальтернативной основе могут оказаться не худшим вариантом.

Как это может быть опасно для сборной России? Как бы ни звучало парадоксально, но никак. Главный тренер Игорь Ларионов за свою длинную карьеру десятки раз на разных уровнях сталкивался с этими вещами. Он способен доступно объяснить своим игрокам, что надо делать. Если ты готов к возможным неприятностям, то полдела уже сделано. Дело тут не в дурацкой мантре «надо быть на голову сильнее соперника, чтобы не смотреть на судей». Это большая редкость с учетом примерно одинакового уровня как минимум трех-четырех команд.

Куда важнее умение терпеть, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Сборная, претендующая на титул, обязана обладать такими навыками и не реагировать на любые действия арбитров. Масса великих побед в советские и российские времен была достигнута вопреки. Почему бы это не повторить снова через месяц в Эдмонтоне?