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Молодежный ЧМ

Сегодня, 13:00

Звездный канадец не пройдет испытание Россией. За чем следить на МЧМ-2023?

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Коннор Бедард.
Фото Global Look Press
Стартует лучший хоккейный турнир. Но без наших.

Группа А: Канада, Швеция, Чехия, Германия, Австрия
Группа В: Финляндия, США, Словакия, Швейцария, Латвия

Если раньше Молодежный чемпионат мира многие часто называли «турнирном для хоккейных гиков», то теперь он окончательно принял свою форму. В конце февраля Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии, так что российская сборная пропустила сразу несколько международных турниров. Во-первых, взрослый ЧМ, который проходил в Финляндии, а во-вторых, рестарт МЧМ-2022.

Сборная Канады несколько месяцев назад на своем льду завоевала золотые медали. Но тот турнир многих разочаровал: канадцы были невероятно сильны, и оказать более-менее серьезное сопротивление смогла только Финляндия в финальной игре (2:3 ОТ).

Сможет ли кто-то остановить Канаду на этот раз? Перед стартом нового МЧМ «Кленовые листья» провели три товарищеские встречи и все выиграли с разницей в несколько шайб. Швейцария и Словакия пропустили по шесть голов (6:0 и 6:1), а финны опять сделали вид, что готовы бороться (5:3).

Но даже при таком преимуществе сборной Канады за стартующим турниром стоит последить.

Хоккеисты сборной Канады после победы на МЧМ-2022. Фото Global Look Press
Хоккеисты сборной Канады после победы на МЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Финляндия, Швеция и Канада — самые опытные сборные МЧМ-2023

Канадцы традиционно привезли на чемпионат невероятно звездный состав. Девять игроков представляют первые раунды драфта последних лет. И это только те, кого уже выбрали. Не стоит забывать про двух будущих звезд, которым следующим летом только предстоит пройти эту процедуру: Коннор Бедард и Адам Фантилли. Они плюс вратарь Томас Милик - единственные хоккеисты в канадской сборной, еще не выбранные клубами НХЛ.

Можно сказать, что игрокам сборной Канады предстоит не просто впечатлить скаутов и порадовать болельщиков, а завоевывать доверие первых и ворваться в свой клуб на следующий сезон.

Коннор Бедард. В Канаде растет наследник Гретцки, Лемье, Кросби и Макдэвида. История нового суперталанта Коннора Бедарда

У некоторых хоккеистов есть ценнейший опыт, пока недоступный другим. Например, сразу три игрока провели в общей сложности 38 матчей в НХЛ нынешнего сезона. Это защитник Брандт Кларк (9 игр за «Кингз», 0+2), нападающие Дилан Гюнтер (21 игра за «Аризону», 3+8) и Шейн Райт (8 игр за «Сиэтл», 1+1). Похвастать подобным на МЧМ-2023 может всего один игрок не из сборной Канады — защитник Давид Иржичек (2 игры за «Коламбус», 0 очков).

Но если брать в расчет именно игру на взрослом уровне, а не НХЛ, то игроки из Финляндии и Швеции будут далеко впереди. Все игроки этих сборных в нынешнем сезоне провели хотя бы несколько игр во взрослой команде.

Поэтому можно сказать, что сразу у трех сборных на МЧМ будет серьезное преимущество в виде игры на совершенно ином, нежели молодежный хоккей, уровне.

Шведы смогут показать Канаде, что такое игра в национальном чемпионате, уже на групповой стадии. А с финнами «Листья», скорее всего, опять встретятся только в плей-офф.

Нападающий сборной Канады Дилан Гюнтер (слева). Фото Global Look Press
Нападающий сборной Канады Дилан Гюнтер (слева). Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Борьба за топ-3 драфта НХЛ

Главный персонаж для вашего внимания на ближайшие недели — это канадский форвард Коннор Бедард. Вероятно, вы про него уже слышали. Его называют вторым Макдэвидом, игроком поколения и так далее. С такой ношей в 17 лет нужно уметь справляться, и пока это у него выходит здорово. Бедард набирает тонну очков в молодежной лиге WHL (64 балла за 28 игр), а в товарищеских встречах сборных наглядно показал, что способен забивать соперникам разного уровня.

Почти для всех это главная звезда ближайших лет. Ради него клубы НХЛ «сливают» сезон и надеются, что драфт-лотерея подарит первый выбор именно им.

И если Бедард будет играть просто на своем уровне, то двум другим ребятам из условной первой тройки драфт-списка нужно показывать высочайший класс. Это канадский центр Адам Фантилли и швед Лео Карлссон.

Фантилли играет в студенческой лиге NCAA и набирает много очков, показывая яркую игру. Про него «СЭ» уже делал подробный разбор.

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Под третьим номером пока числится здоровенный швед Карлссон.

У шведа много преимуществ. При росте 190 сантиметров и весе под 90 килограмм он показывает хорошее владение шайбой, умение обыграть нескольких соперников. И это мы говорим про взрослый уровень, не молодежный. Лео играет за «Эребру» и в 25 матчах национального чемпионата набрал 14 (3+11) очков.

Для него первый главный матч на турнире состоится 1 января против Канады. Идеальный матч для просмотра: Бедард и Фантилли против Карлссона.

Нападающий сборной Швеции Лео Карлссон. Фото Global Look Press
Нападающий сборной Швеции Лео Карлссон. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Удивит ли сборная США?

Американцы удивили многих несколько лет назад, выиграв чемпионат в 2021 году. Тогда у них была действительно звездная сборная. Зажигали такие игроки, как Тревор Зеграс, Мэтти Бенирс, Мэттью Болди, Коул Кофилд и вратарь Спенсер Найт. Сейчас это не последние люди в НХЛ, а последний, Найт, так вообще выдавил из основы российского голкипера Сергея Бобровского.

Созыв-2023 назвать таким же звездным будет сложно. Подрастающих звезд среди вратарей нет, однако большие надежды американцев связаны именно с обороной. Точнее, с атакующим защитником. Люк Хьюз — подрастающая звезда и самый младший из братьев, уже играющих в НХЛ (Куинн в «Ванкувере» и Джек в «Нью-Джерси»). В атаке главные надежды связаны с форвардами Джимми Снаггерудом («Сент-Луис») и Логаном Кули («Аризона»).

Однако, несмотря на отсутствие мешка звезд, недооценивать сборную США на МЧМ не стоит. В товарищеских встречах команда выглядела очень уверенно и по разу крупно обыграла европейских лидеров: Швецию (5:1) и Финляндию (5:2).

Интересный факт: американцы на предстоящем турнире будут второй самой маленькой сборной после Швейцарии (181,6). Средний рост игроков из США — 182,6. Самые высокие — чехи (186,6).

Защитник сборной США Лейн Хатсон. Фото Global Look Press
Защитник сборной США Лейн Хатсон.
Фото Global Look Press

За кем следить на МЧМ-2023?

Составим небольшой рейтинг и выберем по одному хоккеисту из самых звездных стран - участниц турнира.

Канада: нападающий Коннор Бедард. Здесь без вариантов.

США: очевидный вариант — защитник Люк Хьюз, но лучше обратите внимание на Лейна Хатсона. Игрок обороны, рост которого 173 см, а вес не превышает 70 кг. Само собой, что с такими габаритами он очень техничный и умный, с классным броском.

Швеция: защитник Алекс Сандин-Пелликка. Техничный игрок обороны, здорово разгоняющий атаки. По действиям на льду легко перепутать с нападающим.

Финляндия: опять защитник — Арон Кивихарью. Этот 16-летний парень уже успел провести несколько игр на взрослом уровне и обещает стать настоящей звездой. Очередной техничный игрок обороны, который любит бросать и разгонять атаки.

Чехия: Эдуард Шале. 17-летний форвард точно будет выбран в первом раунде драфта, а пока проводит второй сезон на взрослом уровне. Яркий и результативный игрок.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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