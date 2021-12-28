Состоялись матчи второго игрового дня на молодежном чемпионате мира.

В группе А Финляндия разгромила Австрию (7:1), а Германия в овертайме победила Чехию (2:1). Положение в этом квинтете выглядит так:

Финляндия — 6 очков (2 матча), Канада — 3 (1), Германия — 2 (2), Чехия — 1 ((2), Австрия — 0 (1).

Напомним, что в плей-офф выходят по четыре сборные, ключевой фактор при равенстве очков — личные встречи.

Несколько ключевых раскладов:

— Первое место разыграют Канада и Финляндия в личной встрече. Канадцы наверняка не опустятся ниже топ-2.

— Финны тоже, скорее всего, займут место в первой двойке, единственный альтернативный вариант — их поражение и от Канады, и от Чехии в основное время.

— У Германии хорошие шансы на третье место в группе, но, несмотря на победу над Чехией, плей-офф себе она не обеспечила — надо все равно обыгрывать Австрию.

— То же самое касается и чехов, которые сейчас кажутся главными претендентами на четвертое место в группе. Но, если они поборются с финнами, еще могут перевернуть весь расклад в группе.

В группе В Россия обыграла Швейцарию (4:2), а Швеция — Словакию (3:0), а таблица выглядит следующим образом:

Швеция — 6 (2), США — 3 (1), Россия — 3 (2), Швейцария — 0 (1), Словакия — 0 (2).

Ключевые расклады:

— Швеция почти наверняка не выпадет из топ-2: две победы, в том числе «плюс 3» с Россией, это ей обеспечивают.

— И шведы, и американцы претендуют на первое место, России же будет тяжело подняться выше второго. Нашей команде, чтобы обойти американцев, нужно будет побеждать их, да и еще и надеяться, что действующие чемпионы мира проиграют «Тре Крунур», чтобы мы стали вторыми.

— При раскладе с тремя сборными, которые наберут 9 очков, Россия, скорее всего, окажется ниже всего из-за плохой разности «минус 3» в неудачном матче с шведами.

— России нельзя проигрывать Словакии — это прямой путь, чтобы попасть на Канаду в четвертьфинале. Или, что менее вероятно, на Финляндию.

— Сами словаки, несмотря на упорные матчи с фаворитами, могут и не выйти в плей-офф — в матче со Швейцарией права на ошибку у них не будет