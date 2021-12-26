Россия может выиграть МЧМ? А почему Знарок не главный? Наивные вопросы перед стартом новогоднего турнира

Предвкушаем старт главного турнира зимы.

Сегодня сборная России стартует на молодежном чемпионате мира матчем со шведами (начало — в 00.30 мск). Какие у нас шансы на победу? Откуда столько игроков СКА в составе? Как проявит себя вундеркинд Матвей Мичков? Отвечаем на самые наивные вопросы о нашей сборной.

Россия выиграет МЧМ?

Абсолютный фаворит турнира по котировкам букмекеров — Канада. Следом идут американцы, и только потом, с достаточно большим отставанием, Россия и Швеция. Неожиданностей тут нет — такой расклад сил перед турниром традиционный в последние годы. Впрочем, финны выиграли в 2019-м, хотя на них мало кто ставил.

Главное, на что стоит рассчитывать российским болельщикам, — это суперталанты в атакующей линии. Хуснутдинов, Юров, Мичков, Пономарев, Свечков, Чибриков способны разорвать любую оборону. А вот с вратарской линией и обороной не все так прекрасно. По крайней мере, не так хорошо, как у конкурентов. И победа на МЧМ будет реальна только при совпадении нескольких факторов:

1. Аскаров будет тащить в каждом матче.

2. Канадцы и американцы недооценят соперников и провалятся.

3. Все атакующие таланты проведут лучший турнир в жизни.

В ином случае любая медаль будет для российской сборной успехом.

Мичков станет главной звездой команды?

Конечно, Матвей — самый яркий и раскрученный игрок российской сборной. В 16 лет он забил гол в стиле лакросс во втором матче за национальную сборную, зажег в КХЛ за СКА, а по популярности этой осенью среди болельщиков он уступает разве что Александру Овечкину. Такого юниора в стране не было как раз со времен Ови — Андрей Свечников выходил на звездный уровень в Северной Америке, и подобного ажиотажа вокруг него не было.

Более того, в состав сборной на МЧМ не попал ровесник Мичкова, нападающий «Омских Крыльев» Иван Мирошниченко, который долго шел в ногу с Матвеем. Тренеры решили не включать в заявку двух 17-летних игроков, уже сейчас понятно, что Мичков на данный момент уверенно обходит сверстника.

Но однозначно главной звездой команды Мичков точно не будет. Есть Марат Хуснутдинов, который уже поиграл в первом звене СКА, а защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин проводит третий сезон на уровне КХЛ. Очень большие надежды на Данилу Юрова из «Магнитки». Посмотреть в этой команде есть на кого, и Мичков далеко не единственный.

Почему Знарок — помощник Зубова?

Смена главных тренеров молодежной сборной — грустная история. В октябре мы думали, что команду к МЧМ будет готовить Игорь Ларионов, возивший ее на прошлогодний турнир. Перед Кубком «Карьяла» его сменил Олег Браташ — но он вообще был главным тренером молодежки чуть больше месяца. В конце ноября стало известно, что команду возглавит Сергей Зубов. Хорошо хоть его до МЧМ не убрали.

Консультантом сборной станет Олег Знарок, который в октябре чуть не стал главным тренером олимпийской команды. «Моя должность сейчас отличается от той, которая у меня была на МЧМ-2019 в Ванкувере. Сейчас я выхожу с ребятами и тренерами на лед. Подсказываем, варьируем что-то. Не знаю, как дальше будет, Зубов скажет, что мне делать на лавке», — вот что говорит о своей новой должности сам Знарок. Почему он не главный? На этот вопрос ответа нет, но вряд ли кто-то удивится, если триумфатор Пхенчхана-2018 рано или поздно займет этот пост.

Есть ли у России проблема с вратарями?

Пожалуй, это самое слабое место нашей команды. Вся надежда на Ярослава Аскарова, для которого это будет третий молодежный чемпионат мира. Конечно, Аскаров — суперталант, что признали и за океаном, где его под 11-м номером в прошлом году задрафтовал «Нэшвилл». Но пока ни один МЧМ для Ярослава нельзя назвать успешным.

На МЧМ-2020 Аскаров в 17 лет мог стать основным вратарем, но в итоге уступил борьбу более взрослому Амиру Мифтахову, который в итоге спас для команды полуфинал со шведами и отыграл финал с канадцами. А на прошлом МЧМ Ярослав стал вратарем-мемом из-за часто выпадавшей из руки клюшки. Да и в целом его игру в воротах сложно назвать безупречной.

Стать за это время первым номером в СКА Аскарову так и не удалось. Более того, за четыре месяца этого сезона Ярослав сыграл всего 10 матчей — по пять в КХЛ и ВХЛ. Поэтому о его прогрессе судить сложно. Двое других вратарей — Егор Гуськов из молодежки «Локомотива» и Максим Моторыгин из ЦСК ВВС — поборются за шанс сыграть один матч на групповом этапе.

Откуда столько игроков СКА в составе?

Армейский клуб не первый год собирает лучших юниоров страны: только за последние полгода команду пополнили главный талант «Лады» Федор Свечков и Семен Демидов из «Витязя». Из этого же подмосковного клуба ранее пришли Кирсанов и Хуснутдинов, из Ярославля — Мичков, из московского «Динамо» — Чибриков и далее по списку. За многих талантов борьбу в России выигрывает СКА: школ, которые могут им противодействовать, немного.

В этой сборной — 10 человек из СКА, и это рекорд. Но претензий по составу немного: все имена давно на слуху, хоккеисты постоянно играли по своим возрастам в юниорских сборных.

В Америке у нас не играет ни одного таланта?

Сомнительный момент — в команде нет ни одного игрока, выступающего за океаном. В числе кандидатов могли быть нападающие Матвей Петров и Даниил Гущин, а также защитник Ян Кузнецов, который в этом сезоне поиграл в фарм-клубе «Калгари». Более того, и он, и еще один игрок обороны Даниил Чайка были в составе на прошлом МЧМ. Но сейчас в сборной решили сделать ставку на тех, кто выступает в России. Хотя, кажется, конкуренция им совсем не помешала бы.

Состав молодежной сборной России на МЧМ-2022:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург»).