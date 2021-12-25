Оцениваем шансы топ-сборных.

26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России стартует на турнире 27 декабря матчем со шведами (начало — в 00.30 мск).

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27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Регламент МЧМ — 2022

На первом этапе сборные распределены на две группы. Матчи группы А состоятся в Эдмонтоне, группы В — в Ред-Дире.

Группа А: Канада, Финляндия, Чехия, Германия, Австрия

Группа В: Россия, США, Швеция, Словакия, Швейцария

Первые четыре команды из каждой группы проходят в плей-офф. Четвертьфиналы состоятся 3 января, полуфиналы — 5 января, финал — 6 января.

Команды, занявшие последние места в группах, проводят между собой серию игр до двух побед за право остаться в Высшем дивизионе.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

27 декабря, 00.30 (время московское). Россия — Швеция

28 декабря, 00.30. Швейцария — Россия

30 декабря, 00.30. Россия — Словакия

1 января, 05.30. Россия — США

Состав сборной России на Молодежном чемпионате мира

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург»).

На что способна наша сборная?

Пожалуй, самая сильная сторона молодежной сборной России — атака. Про Матвея Мичкова все заговорили после его лакросс-гола за главную сборную, помимо 17-летнего вундеркинда есть Хуснутдинов, Юров, Пономарев, Чибриков, Гуслистов, Свечков.

С обороной и вратарской линией все не так хорошо. Контрольный матч с Канадой перед стартом турнира показал наши проблемы: в первом периоде «Кленовые листья» делали все, что хотели, и забросили четыре шайбы. Основной вратарь Ярослав Аскаров не выручил, а защитников соперники объезжали спокойно.

В стартовом матче со шведами букмекеры оценивают шансы команд примерно одинаково. На победу скандинавов в основное время можно поставить в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 2.35, на ничью — 4.30, на успех россиян — 2.28.

Прогноз «СЭ»: тотал голов больше 6.5 за 2.20. Стартовые матчи МЧМ обычно проходят результативно, а шведы и россияне привыкли искать счастья в атаке.

Фавориты МЧМ

Канадцы — явные фавориты турнира, коэффициент на их победу — 2.20. Уверенная игра в контрольном матче только подтвердила эти котировки. На успех действующих чемпионов мира американцев можно поставить за 4.00, шансы России и Швеции оцениваются существенно ниже — 7.00.

Прогноз «СЭ»: победа России за 7.00. Несмотря на очевидные проблемы, в отдельно взятом матче наша сборная может проявить геройские качества, а икс-фактор в виде Мичкова готов перевернуть любую игру — последним российским командам этого очень недоставало.

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