Контрольный матч перед МЧМ — в 2.00 по московскому времени в ночь на четверг.

Для команды Игоря Ларионова чемпионат мира стартует с отличной проверки, ведь уже в ночь на четверг молодежная сборная России сразится с Канадой. Формулировка «товарищеский матч» в данном случае носит весьма условный характер. Явного фаворита нет, но канадская пресса без устали продолжает восхищаться своей сборной.

На бумаге все выглядит действительно впечатляюще. В составе хозяев турнира сразу шесть хоккеистов, которые в прошлом году завоевали золотые медали: защитники Джейми Драйсдэйл, Боуэн Байрам, нападающие Куинтон Байфилд, Дилан Козенс, Коннор Макмайл и Доусон Мерсер. Интересно, что 20 канадцев из заявки в 25 человек были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, а четверо из них — в первой десятке. Такими показателями не может похвастаться ни одна сборная чемпионата. У американцев в первом раунде ушли девять хоккеистов, у шведов — шесть, у россиян — пять.

Вратари

Что сразу бросается в глаза, так это полностью обновленная вратарская линия. На предыдущем турнире Канаду тащил Джоэль Хофер. Первым голкипером тогда начинал Ник Доус, однако он проиграл конкуренцию. В шести матчах Хофер продемонстрировал сумасшедший процент отраженных бросков — 94,6. Неудивительно, что с такой игрой он попал в символическую сборную того чемпионата мира.

Сейчас ситуация с последним рубежом немного сложнее. Нельзя исключать, что первый номер команды определится только по ходу турнира. Сейчас на эту роль максимально подходит Девон Леви, который будет стартовым вратарем в матче с Россией. В прошлом сезоне он выступал в Центральной канадской лиге (CCHL), где в 37 матчах одержал 34 победы с процентом отраженных бросков 94,1 — у второго по статистике вратаря результат 92,0! Настолько огромный отрыв помог Девону стать лучшим голкипером сезона. Правда, CCHL уровнем ниже трех ведущих канадских юниорских лиг, поэтому на драфте Леви выбрали только в скромном седьмом раунде под 212 номером — «Флорида».

Девон Леви. Фото Matthew Murnaghan/Hockey Canada Images

За место в воротах у канадцев также поборются Тэйлор Готье и Дилан Гаранд. Первый в 2019-м сыграл четыре матча на юниорском чемпионате мира, одержав три победы, но на драфте НХЛ его никто не выбрал. Гаранд, как и Готье, также выступал в WHL, но приглянулся «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка забрала его в четвертом раунде под 103 номером.

Вратари — единственное слабое место канадской сборной. У России есть Ярослав Аскаров, у США — Спенсер Найт, оба на драфте были выбраны в топ-15. Канадские голкиперы же совсем не впечатляют.

Защитники

Лидер обороны — чемпион мира Байрам. На МЧМ в Чехии он был важным элементом команды и того самого камбэка в финальном матче против России. В WHL Байрам заслуженно считался одним из лучших защитников лиги. В прошлом сезоне в 50 матчах на его счету 52 (14+38) очка. Чемпионат-2018/19 получился для него не менее удачным. Тогда канадец стал лучшим бомбардиром плей-офф с 26 (8+18) баллами. Скорее всего, Байрам сможет дебютировать в НХЛ уже в этом сезоне. «Колорадо», который в 2019-м выбрал защитника на драфте под четвертым номером, дал ему шанс сыграть на МЧМ, не став торопиться с приглашением канадца в состав. Однако скоро это может измениться.

Еще один защитник, Томас Харли, уже успел засветиться в НХЛ. Он отправился с «Далласом» в пузырь и на стадии группового турнира перед плей-офф сыграл против «Колорадо». Дебют не задался, команда из Техаса уступила 0:4, но Харли не провалился. Он отыграл 11 минут и действовал против Рантанена и Маккиннона.

От второго золота МЧМ не откажется Джейми Драйсдэйл. На последнем драфте НХЛ он предсказуемо ушел в первом раунде. Под шестым номером его выбрал «Анахайм». В OHL в прошлом сезоне защитник стал третьим бомбардиром своей команды с 47 (9+38) очками.

Нападающие

Кирби Дак — главная звезда предстоящего чемпионата. Такого опыта на уровне НХЛ нет ни у одного хоккеиста турнира. Канадец закрепился в составе «Чикаго», где провел хороший сезон. В 64 матчах за «Блэкхокс» Дак набрал 23 (8+15) очка. А в плей-офф — 6 (1+5) баллов за 9 игр. Неудивительно, что капитанская нашивка в сборной досталась именно ему. Конечно, отсутствие первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье до сих пор с горечью обсуждается в Канаде, но такие парни, как Дак, в состоянии поднять болельщикам настроение.

Кирби Дак. Фото nhl.com

Нельзя не отметить и Куинтона Байфилда, которого забрал на драфте «Лос-Анджелес» — сразу после Лафренье. 18-летний форвард — один из самых габаритных (194 сантиметра и 100 килограммов) игроков турнира, что добавит команде жесткости. В OHL канадец выдал отличный сезон, набрав в 45 матчах 82 (32+50) очка. Байфилд хочет попасть в состав «Кингз» уже сейчас и на чемпионате мира обязан выложиться на все сто. В прошлом году в Чехии он не был ведущей силой Канады, но за год солидно прибавил.

Дилан Козенс на предыдущем МЧМ заработал 9 (2+7) очков. Рассчитывают на его потенциал и в «Баффало», который выбрал форварда на драфте-2019 под седьмым номером. 19-летний форвард может действовать как на фланге, так и в центре нападения. С его опытом международных матчей Козенс наверняка будет играть ключевую роль в канадской сборной.

Еще один триумфатор прошлого МЧМ, который попытается взять второе золото подряд, — Коннор Макмайкл. Ему уже изрядно наскучило разрывать OHL. 102 (47+55) очка в 52 матчах. Сам форвард уже в ближайшее время настроен попасть в основу «Вашингтона». Предстоящий турнир — отличная возможность доказать, что он к этому готов.

Репетиция

Каждый год состав сборной Канады пестрит яркими фамилиями. Всегда перед их командой ставятся только самые высокие задачи. Предстоящий турнир не исключение. Однако в новых реалиях он обещает быть максимально непредсказуемым для всех.

Канадцы уже с самого начала столкнулись с проблемами. Из-за 14-дневного карантина их тренировочный сбор был значительно урезан. Тренерскому штабу на скорую руку пришлось формировать окончательный состав, местами руководствуясь интуицией, а не игровой формой. Неполноценная подготовка может повлиять на физические кондиции хоккеистов, так как многие из них долгое время находились без практики. И не стоит забывать, что вместо запланированных ранее двух товарищеских матчей команды проведут только по одному.

Ожидание молодежного чемпионата — всегда очень приятный момент. Особенно, когда на дворе 2020-й. Возможно, этот турнир поможет нам начать новый год не только с чистого листа, но и с позитивного. Многие заокеанские эксперты прогнозируют в финале битву именно между Канадой и Россией. Обозреватель телеканала TSN Крэйг Баттон уверен в том, что 5 января мы увидим ремейк прошлогоднего финала. Если так — тогда самое время начинать с его репетиции.