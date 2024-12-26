Гонка топ-юниоров Канады и США, битва Казахстана за место в элите, надежды Швеции на золото. Пять интриг МЧМ без России

Превью традиционного новогоднего турнира.

Уже сегодня вечером в Оттаве стартует МЧМ-2025 по хоккею. «СЭ» рассказывает об интригах турнира, который, увы, уже в четвертый раз подряд пройдет без участия сборной России.

1. Второе противостояние Хагенса и Маккены

Прошлой весной решающий матч между Канадой и США стал одним из лучших финалов в истории юниорского чемпионата мира. И взять свое первое золото ЮЧМ с 2021 года «кленовые» точно не смогли бы без своего очередного Next One (сколько их уже у них?!) Гэвина Маккены, который своим хет-триком в пятиминутном большинстве полностью перевернул ход финала в финском Эспоо.

Причем сделал это двоюродный брат Коннора Бедарда в очном противостоянии с главной звездой звездно-полосатых Джеймсом Хагенсом, который набрал чумовые 22 очка за 6 матчей и побил рекорд Никиты Кучерова, но вдрызг провалил битву за чемпионство, откатав по нулям.

Этой зимой двух вундеркиндов ждет еще одно очное противостояние. Интересно, что столкнутся лицом к лицу они уже на стадии группового этапа. Но если Маккена, разрывающий сейчас WHL, выйдет на драфт НХЛ только летом 2026-го, то для безоговорочного фаворита предстоящего распределителя Хагенса этот МЧМ станет важнейшим смотром перед россыпью энхаэловских скаутов.

2. Швейцарцы привезли в Канаду одного из самых молодых игроков в истории турнира

В последние несколько лет Швейцария, которую долгое время называли самой быстро прогрессирующей хоккейной страной, остро испытывает нехватку по-настоящему сильных юниоров. И достаточно серьезная просадка среднего уровня своей молодежной сборной позволила швейцарцам привезти в Канаду Йону Нойншвандера — форварда 2009 года рождения, который станет первым 15-летним игроком на турнире с 2001 года, когда за сборную Казахстана сыграл Виктор Александров, а у Белоруссии вышли на лед Андрей Костицын и Константин Захаров.

В свои 15 лет парень, который станет доступен для драфта лишь в 2027-м, вымахал до 191 сантиметра и уже успел сыграть в чемпионате Швейцарии за «Биль». Причем в своем дебютном матче на профессиональном уровне против «Лозанны» он сумел отметиться второстепенным ассистом. Еще удивительнее, что главный тренер «Биля» Мартин Филандер с ходу поставил его в первое звено с финнами Алекси Хепониеми и Йере Саллиненом.

Не заметить масочника с такими габаритами будет непросто. Кстати, наблюдать за игрой Йоны из ворот будет его старший брат Элайджа, который выходит на драфт следующим летом — он также попал в итоговую заявку сборной Швейцарии. Правда, играет Нойншвандер-старший не за «Биль», а за молодежную команду «Фрибурга».

Далибор Дворски. Фото Global Look Press

3. Далибор Дворски приехал на свой четвертый МЧМ

Несколько лет назад североамериканские перспективы получившего неплохое хоккейное образование в Швеции Далибора Дворски оценивали несколько выше, чем у его старшего товарища Юрая Слафковского, укатившего в свое время за развитием в соседнюю Финляндию. Однако пока карьера чуть удачнее складывается у нападающего «Монреаля», сумевшего стать первым номером драфта и выиграть бронзу Олимпийских игр в 2022-м.

Предстоящий турнир в Оттаве станет для лидера сборной Словакии и проспекта «Сент-Луиса» уже четвертым. Наверняка в свой предельный год по юниорам главный бриллиант хорошо известного в России словенского агента Алеша Пилко жаждет наконец-то что-то выиграть на международном уровне. Тем более что нынешний средний уровень словацкой молодежки и попадание в более легкую группу B позволяют рассчитывать команде Ивана Фенеша на первые медали МЧМ с 2015 года.

4. Казахстан постарается сохранить прописку в элите

Этой зимой сборная Казахстана сыграет на МЧМ впервые с 2020 года. Жеребьевка развела ее на групповом этапе со сборными Канады, США и Финляндии. Только легче задача сохранения прописки в элите в более слабой группе B от этого не стала: Швейцария, Словакия, Швеция, Чехия даже не в самых оптимальных составах не настолько слабы, чтобы финишировать позади команды Сергея Старыгина.

Как и в предыдущие годы, костяк казахстанской молодежки будут составлять хоккеисты системы «Барыса», выступающие в МХЛ. Однако помогать им в этом сезоне будут сразу несколько парней, выступающих за границей. Интереснее всего среди них будет последить за Давлатом Нуркеновым и Александром Кимом — двумя нападающими 2005 года рождения, которые несколько лет считались одними из главных казахстанских талантов поколения.

В 2020-м они рванули за развитием в финский «Эссят», где неплохо выглядели в местном чемпионате на уровне U-16, но откровенно потерялись при переходе в U-20. И пока первый по-прежнему пытается пробиться на вершину в Финляндии, второй сменил страну и теперь не шибко успешно играет в американской NAHL.

Особые надежды тренеры возглают и на Асанали Саркенова. В это межсезонье габаритный вингер, имеющий право сыграть на МЧМ еще и в следующем году, перебрался за океан и сейчас достойно смотрится в WHL, играя за более чем мощный «Спокан».

Аксель Сандин Пелликка. Фото Global Look Press

5. Шведы попытаются выиграть золото впервые с 2012-го

С момента, когда зимой 2012-го Мика Зибанежад забросил единственную шайбу в ворота Андрея Макарова и принес сборной Швеции последнее золото МЧМ, прошло уже долгих 12 лет. С тех пор «Тре Крунур» четырежды добирались до финала молодежного первенства, но всякий раз оставались с серебряными медалями.

На этот раз шведы привезли в столицу Канады максимально «взрослую» команду, которая по среднему возрасту опережает всех на турнире (18,8 года). Не стал брать в Оттаву главный тренер скандинавов Маттиас Хэвелид ни интересного форварда Якоба Возняка, ни даже потенциально сильнейшего шведского нападающего поколения Вигго Бьорка, который в свои 15 лет доминирует в местной молодежной лиге за столичный «Югорден».

Сейчас у текущего состава шведской молодежки куда ярче и представительнее выглядит оборонительная линейка во главе с гиператакующим праворуким защитником Акселем Сандином Пелликой. Однако ее лидеры весной 2023-го доходили до финала ЮЧМ, где обидно уступили в овертайме американцам, и в этом году им вполне по силам принести стране первое золото с 2012 года.