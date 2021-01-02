Молодежная сборная России победила немцев (2:1) и прошла в полуфинал МЧМ.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Россия U20 — Германия U20 — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пономарев — 3 (мен., Чистяков, Бардаков), 9:06 — 1:0. Башкиров — 1 (Афанасьев, Грицюк), 28:27 — 2:0. Элиас — 4, 43:24 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Бугль (58:59).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (8+10+9) — 19 (3+8+8).

Судьи: Ковальски, Меннити.

2 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Минус два

Перед четвертьфиналом с Германией выделил две интриги. Первая — сыграет ли у россиян Егор Чинахов? Да, нападающий «Авангарда» не блистал на групповом этапе, но в плей-офф его талант точно бы пригодился. До последнего оставалась надежда, что он вернется в состав. Но, видимо, от повреждения, полученного с австрийцами, Егор так и не восстановился. Не помог с немцами и Михаил Абрамов, которого дисквалифицировали на одну игру за подсечку со шведами.

Рассуждать о потерях перед командой с одной конкурентоспособной тройкой — последнее дело. Класс соперников несоизмерим. Другой вопрос, что Игорю Ларионову вновь пришлось корректировать сочетания. Тройка Грицюк-Абрамов-Афанасьев, образовавшаяся после травмы Чинахова, отличилась с австрийцами и шведами. Заметно, что парни постепенно обретали нужную «химию». Но из-за дисквалификации Абрамова в четвертьфинале в центр подняли Данила Башкирова.

Начало первого периода получилось осторожным. Видимо, сказалось раннее время матча (10.00 по Эдмонтону). Но спустя несколько смен парни Ларионова завладели инициативой, прижимали немцев к воротам и заработали большинство. Правда, акцентированного розыгрыша мы не увидели. К середине периода шанс поиграть «пять на четыре» представился уже немцам — удалился вернувшийся в состав Даниил Чайка. Партнеры загладили вину защитника: не позволили ничего создать у своих ворот и отличились в меньшинстве. В первом голе россиян прекрасно все: отбор Захара Бардакова, пас-конфетка Семена Чистякова и эстетский финт Василия Пономарева.

Fantastic move by Vasily Ponomaryov to score a shorty and put the Russians on top! He has been incredible. Nice pass by Semyon Chistyakov to set him free.#WorldJuniors #Canes pic.twitter.com/yzucMfCddg — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) January 2, 2021

Вторая интрига четвертьфинала — как сборная России выстроит игру против тройки Тима Штюцле? Проспект «Оттавы» по ходу турнира прокачал своих партнеров — Петерку и Элиаса, — и эти парни вошли в топ-5 бомбардиров группового этапа. Они и дотащили Германию до исторического четвертьфинала, забросив 8 из 9 шайб в решающих матчах против Словакии и Швейцарии.

Именно Штюцле создал первый опасный момент у ворот Аскарова. Оторвавшись с шайбой в меньшинстве, капитан немцев хитрым кистевым броском попал в штангу с внешней стороны.

Немцы в твиттере написали, что им сегодня поможет только бог и Шютцле. не знаем, с кем сегодня бог, но вот Шютцле уже божит. Сантиметров не хватило нападающему для гола#RUSGER pic.twitter.com/QLPNIilyRm — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 2, 2021

Супермомент лидер немцев не реализовал на старте второго периода. После вбрасывания шайба отскочила на свободного Штюцле, бросок в упор которого вытащил Ярослав Аскаров. На добивании замкнуть в пустые Элиасу помешал защитник.

Когда надо — вратарь Аскаров выручает. Его сейв такой мощности, что действует сразу на два немецких броска. #россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSGER pic.twitter.com/ndkXqs5Xn3 — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2021

Валидол для концовки

Пользуясь удалениями россиян во втором периоде, немцы переводили действия в зону Аскарова, но нерешаемых задач для обороны не создали. Если не брать в расчет эпизод, когда Ярослав отбил несложный бросок перед собой. Сам напожарил — сам исправился. В равных составах доминировала сборная Ларионова. У россиян во втором периоде чаще проходили позиционные атаки, эффективнее работал прессинг, который и привел к шайбе Данила Башкирова после эффектной трехходовки с Грицюком и Афанасьевым.

DANIL BASHKIROV MAKES IT 2-0!

Sweet dish from Yegor Afanasyev (#Preds) to find him, Arseni Gritsyuk (#NJDevils) picks up the other apple.#WorldJuniors #2021NHLDraft pic.twitter.com/MXgqa2NZRd — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) January 2, 2021

Полностью нейтрализовать Штюцле и Ко у россиян не получилось. На старте третьего периода Элиас наказал парней Ларионова за потерю в своей зоне и возродил интригу. Аскаров не справился с прямым броском.

We got a game! Germany cuts the Russian lead to 2-1 in the 3rd period. @deb_teams Florian Elias with the ??? #WorldJuniors pic.twitter.com/NkbCrjxwM8 — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

Уверен, не одного меня мучает вопрос, как сложилась бы игра, пойди шайба после подставления Элиаса сантиметрами ниже. За валидолом болельщики потянулись после странного удаления Егора Спиридонова. Но немцы сами испортили сказочную концовку, когда Петерка уровнял составы. А на последних минутах режим стены включил Аскаров.

Победа над немцами не получилась легкой, как хотелось многим. Несмотря на существенную разницу в классе, Германия упиралась, заблокировала уйму бросков, поддавливала в большинстве и замахнулась на камбэк в третьем периоде. Порадовало, что россияне не рассыпались и довели матч до победы. Нестрашно, что не забили 16 как Канада. Задуматься стоит об обилии удалений во втором периоде и потере концентрации в концовке. В полуфинале более мастеровитый соперник за подобные выходки обязательно накажет.