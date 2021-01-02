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Россия не забила 16 голов Германии, как Канада. Но главное — результат

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 23:05
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ИИХФ
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ИИХФ
Теги:
Молодежная сборная России победила немцев (2:1) и прошла в полуфинал МЧМ.

Хоккей
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
Россия U20 — Германия U20 — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Пономарев — 3 (мен., Чистяков, Бардаков), 9:06 — 1:0. Башкиров — 1 (Афанасьев, Грицюк), 28:27 — 2:0. Элиас — 4, 43:24 — 2:1.
Вратари: Аскаров — Бугль (58:59).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 27 (8+10+9) — 19 (3+8+8).
Судьи: Ковальски, Меннити.
2 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

2&nbsp;января. Эдмонтон. Россия&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 2:1.Германию с трудом победили, в полуфинале — Канада или США? Расклады МЧМ для сборной России

Минус два

Перед четвертьфиналом с Германией выделил две интриги. Первая — сыграет ли у россиян Егор Чинахов? Да, нападающий «Авангарда» не блистал на групповом этапе, но в плей-офф его талант точно бы пригодился. До последнего оставалась надежда, что он вернется в состав. Но, видимо, от повреждения, полученного с австрийцами, Егор так и не восстановился. Не помог с немцами и Михаил Абрамов, которого дисквалифицировали на одну игру за подсечку со шведами.

Рассуждать о потерях перед командой с одной конкурентоспособной тройкой — последнее дело. Класс соперников несоизмерим. Другой вопрос, что Игорю Ларионову вновь пришлось корректировать сочетания. Тройка Грицюк-Абрамов-Афанасьев, образовавшаяся после травмы Чинахова, отличилась с австрийцами и шведами. Заметно, что парни постепенно обретали нужную «химию». Но из-за дисквалификации Абрамова в четвертьфинале в центр подняли Данила Башкирова.

Начало первого периода получилось осторожным. Видимо, сказалось раннее время матча (10.00 по Эдмонтону). Но спустя несколько смен парни Ларионова завладели инициативой, прижимали немцев к воротам и заработали большинство. Правда, акцентированного розыгрыша мы не увидели. К середине периода шанс поиграть «пять на четыре» представился уже немцам — удалился вернувшийся в состав Даниил Чайка. Партнеры загладили вину защитника: не позволили ничего создать у своих ворот и отличились в меньшинстве. В первом голе россиян прекрасно все: отбор Захара Бардакова, пас-конфетка Семена Чистякова и эстетский финт Василия Пономарева.

Вторая интрига четвертьфинала — как сборная России выстроит игру против тройки Тима Штюцле? Проспект «Оттавы» по ходу турнира прокачал своих партнеров — Петерку и Элиаса, — и эти парни вошли в топ-5 бомбардиров группового этапа. Они и дотащили Германию до исторического четвертьфинала, забросив 8 из 9 шайб в решающих матчах против Словакии и Швейцарии.

Именно Штюцле создал первый опасный момент у ворот Аскарова. Оторвавшись с шайбой в меньшинстве, капитан немцев хитрым кистевым броском попал в штангу с внешней стороны.

Супермомент лидер немцев не реализовал на старте второго периода. После вбрасывания шайба отскочила на свободного Штюцле, бросок в упор которого вытащил Ярослав Аскаров. На добивании замкнуть в пустые Элиасу помешал защитник.

Валидол для концовки

Пользуясь удалениями россиян во втором периоде, немцы переводили действия в зону Аскарова, но нерешаемых задач для обороны не создали. Если не брать в расчет эпизод, когда Ярослав отбил несложный бросок перед собой. Сам напожарил — сам исправился. В равных составах доминировала сборная Ларионова. У россиян во втором периоде чаще проходили позиционные атаки, эффективнее работал прессинг, который и привел к шайбе Данила Башкирова после эффектной трехходовки с Грицюком и Афанасьевым.

Полностью нейтрализовать Штюцле и Ко у россиян не получилось. На старте третьего периода Элиас наказал парней Ларионова за потерю в своей зоне и возродил интригу. Аскаров не справился с прямым броском.

Уверен, не одного меня мучает вопрос, как сложилась бы игра, пойди шайба после подставления Элиаса сантиметрами ниже. За валидолом болельщики потянулись после странного удаления Егора Спиридонова. Но немцы сами испортили сказочную концовку, когда Петерка уровнял составы. А на последних минутах режим стены включил Аскаров.

Победа над немцами не получилась легкой, как хотелось многим. Несмотря на существенную разницу в классе, Германия упиралась, заблокировала уйму бросков, поддавливала в большинстве и замахнулась на камбэк в третьем периоде. Порадовало, что россияне не рассыпались и довели матч до победы. Нестрашно, что не забили 16 как Канада. Задуматься стоит об обилии удалений во втором периоде и потере концентрации в концовке. В полуфинале более мастеровитый соперник за подобные выходки обязательно накажет.

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