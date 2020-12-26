«Вратарь «Большой Красной машины» не дрогнул перед американцами». Что пишут о матче России и США за океаном

Североамериканская пресса подводит итог матча МЧМ-2021 между сборными России и США (5:3) и обсуждает слабые и сильные стороны команд

TSN : «Дубль Пономарева позволил России победить команду США»

Дубль Василия Пономарева позволил России победить США в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Пономарев, Захар Бардаков и Илья Сафонов отличились во втором периоде, сделав счет 4:1 в пользу россиян. После этого американцы поменяли основного голкипера Спенсера Найта. Он пропустил 4 гола после 12 бросков и уступил место в воротах Дастину Вольфу.

В третьем периоде Джон Фариначчи и Тревор Зеграс сократили отставание до минимума. Но Егор Чинахов поставил точку, поразив пустые ворота.

The Hockey News : «Американцы бросили все силы на ворота Аскарова, но тот не дрогнул»

Этот матч по праву считался главным событием первого игрового дня. И в нем были свои яркие моменты. Но классный второй период позволил сборной России завладеть преимуществом, которое соперник не смог ликвидировать. Это «Большой красной машине» и нужно было.

Американцы бросили все силы в концовке матча на ворота Ярослава Аскарова, но тот не дрогнул. А гол в пустые ворота Егора Чинахова снял все оставшиеся вопросы. Это победа может оказаться ключевой при распределении мест в четвертьфинале.

Sporting News.

Sporting News : «Громкая вывеска соответствовала своему названию»

Последний раз МЧМ стартовал в Рождество 16 лет назад. И тогда в матче первого дня сошлись те же самые команды. Как и в тот раз, громкая вывеска матча Россия — США соответствовала своему названию.

Одни из фаворитов турнира встретились в первом туре, и победы со счетом 5:3 добилась Россия. Итоговый результат может навести на мысль, что весь матч шла равная борьба, но россияне в какой-то момент вели со счетом 4:1. Спенсер Найт пропустил четыре шайбы за 12 бросков — и пару этих голов стали следствием его ошибок. Особенно запомнился пас Найта на Илью Сафонова, который голкипер, конечно же, теперь не скоро забудет.

Пусть сборная США играла с большим количеством ошибок и брака, но одним команда запомнилась точно: сдаваться эти парни не будут ни при каких обстоятельствах. Они даже смогли сократить отставание до минимума, а Ярославу Аскарову, которого многие называют лучшим вратарем турнира, пришлось еще несколько раз выручить партнеров.

Однако на большее американцев не хватило.

SB Nation.

SBNation : «Россия одержала первую победу над США на МЧМ с 2016 года»

Три гола в ворота американцев во втором периоде решили исход матча. США предприняли отчаянную попытку отыграться, но в концовке им чуть-чуть не хватило удачи.

Василий Пономарев оформил дубль, а российская команда победила со счетом 5:3. Для России очень важно было успешно стартовать. Потому что еще придется играть против Швеции, Чехии и Австрии — группа очень непростая.

Сборная США отдала все силы в последнем отрезке. Но выровнять положение им так и не удалось. Россия одержала первую победу над командой США на молодежном чемпионате мира с 2016 года.

The Canuck Way.

The Canuck Way : «Пока игра лучшего проспекта «Ванкувера» вызывает вопросы»

Пока игра лучшего проспекта «Ванкувера» в лице Василия Подколзина вызывает вопросы. Будучи капитаном сборной России, он должен быть одним из лидеров атак. Но в последних двух матчах не набрал ни одного очка.

После неудачного выставочного матча против Канады, который закончился поражением России со счетом 0:1, россияне сыграли против США. Команды продемонстрировали атакующий хоккей, в котором больше преуспели русские — 5:3.

И Василий стал главной звездой этой встречи. Только не Подколзин. Речь идет о Василии Пономареве, который забил два важных гола. Подколзин же был иногда заметен, но в протоколе он так и не отметился.

Barstoll Sports.

Barstool Sports : «У сборной США есть шанс повторить прошлогодний путь Канады»

США выиграли только третий период. Это объективно. Плохой вечер для Спенсера Найта. Не хочу слишком давить на молодого человека, но не сомневаюсь, что с Вольфом в воротах сборная вполне может нормально двигаться дальше.

Да, поражения неприятное. Но стоит напомнить, что в прошлом году Россия просто уничтожила Канаду на групповом этапе — 6:0. А потом они встретились в матче за золото, где канадцы взяли реванш. Теперь у сборной США есть шанс повторить путь Канады и вынести правильные уроки из своих ошибок. Посмотрим, что из этого получится.

HF Boards : «Некоторые люди ожидают, что Аскаров будет играть на каком-то божественном уровне»

Главный североамериканский форум тоже внимательно следил за перипетиями матча. И фанаты признали закономерность победы сборной России.

Nolanitis: «Думаю, что Найт не оставил США шансов. За исключением игры вратаря, команды выглядела нормально. Было бы вновь интересно видеть встречу этих соперников».

57special: «Будет забавно, если и Аскаров и Найт не окажутся в числе лучших вратарей турнира. Но стоит признать, что команда США все время была на шаг позади России. Россияне выглядели гораздо лучше, но не показали той яркой атаки, к которой мы привыкли».

Rubi: «Вольф выглядит значительно лучше, что наш «золотой мальчик» Найт».

NJ DevLolz: «Лучшим защитником на льду в этот вечер был Мухамадуллин».

Melkor: «Бросилось в глаза, что России не хватает защитника уровня Александра Романова. Он выглядел настоящим монстром на прошлых турнирах. Сейчас в команде есть неплохие ребята, но никто из них не дотягивает до этого уровня».

Passions: «Удивительно, но больше всего вопросов вызвала игра Аскарова. Он плохо контролировал отскок и вообще выглядел как-то неуверенно. Я видел другие его матчи. И у меня начинает складываться впечатлением, но что плохо умеет справляться с большим давлением».

ViD: «Мне кажется, что некоторые люди ожидают, что Аскаров будет играть на каком-то божественном уровне. И поэтому не отдают должное его удачным действиям. Я считаю, что только в моменте с первым голом он мог сыграть лучше».

Hanji: «У России нет яркой звезды за исключением Аскарова. Но у них глубокий состав, мощные и агрессивные ребята. Команда очень хорошо выстроена и подготовлена».

ORRFForever: «России нужно играть более дисциплинировано, поработать над большинством, а Аскарову нужно найти свою игру. И тогда золото вполне реально».

Kshadoo: «Американская команда выглядит более талантливой. Но у России собрались более зрелые игроки, так как многие уже играли на профессиональном уровне».

BouncesRWay: «Очень крепкая игра российской команды. Аскаров не всегда только чувствовал себя комфортно. У Америки выделились Кофилд и еще несколько нападающих. А вот оборона выглядела посредственно, хотя обычно эта линия является сильной стороной американцев».

Sasso09: «Я считаю, что российский тренер полностью переиграл тренера сборной США. Россия показала очень выстроенную игру».