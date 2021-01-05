Антирекорды после разгрома от Канады. Такого в истории российского хоккея не было никогда

Печальная статистика после полуфинала МЧМ.

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 0:5, потерпев второе сухое поражение за турнир. Ранее команда Игоря Ларионова ничем не смогла ответить на две шайбы чехов на групповой стадии. Ни разу в истории наша команда не оставалась без голов более раза за турнир. Пять раз сдержать российскую атаку удавалось шведам, дважды — канадцам и чехам.

Матчи МЧМ, в которых сборная России не забивала голов. Фото «СЭ»

Полуфинальное поражение оказалось для нашей сборной одним из крупнейших на молодежных чемпионатах мира. С худшей разностью уступала только команда Юрия Моисеева, которая в последних числах 1992 года была разбита канадцами со счетом 1:9. Три поражения с разностью «-5» Россия потерпела от Канады (два в финалах, одно в полуфинале), одно — от Швеции.

Самые крупные поражения сборной России на МЧМ. Фото «СЭ»

Счет полуфинальных противостояний двух хоккейных супердержав на МЧМ теперь стал 4-2 в пользу канадцев. Обыграть родоначальников хоккея на пути к финалу получилось только у двух российских специалистов. Петр Воробьев добился успеха на МЧМ-2000, а Валерий Брагин на МЧМ-2012. Любопытно, что в обоих случаях Россия довольствовалась серебром, не сумев после победы над канадцами забить в финале хотя бы один гол.