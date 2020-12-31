Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира

Перед матчем Россия — Швеция на молодежном чемпионате мира в группе В таблица выглядит так: Швеция — 6 очков (2 матча), Россия, США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Австрия — 0 (3).

Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США.

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Уточним важный момент из регламента. Если две команды набрали одинаковое количество очков, выше та, у которой победа в личной встрече. Если три — то считаются показатели личных встреч внутри этой «подгруппы» из трех. По следующим критериям: 1) очки 2) разность шайб 3) голы 4) результат против лучшей из других сборной в группе.

Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что Австрия уступит в основное время Чехии — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Тогда таблица будет выглядеть так: Швеция — 6 очков (2 игры), Россия, США — 6 (3), Чехия — 6 (4), Австрия — 0 (4).

Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Швеция — США.

Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты:

1) Первое, если

— победит Швецию в основное время

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США не закончится в основное время

2) Второе, если

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США закончится в основное время

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а Швеция победит США (если нет указания, значит, подходят как трехочковые, так и двухочковые победы)

3) Третье, если

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а США победит Швецию

— проиграет Швеции в основное время, как и США

4) Четвертое, если

— проиграет Швеции в основное время, а США наберет хотя бы очко в матче с Швецией

Кто же может стать соперником сборной России по плей-офф? После побед финнов над словаками и немцев над швейцарцами таблица в группе А выглядит так: Канада, Финляндия — 9 (3), Германия — 5 (4), Словакия — 4 (4), Швейцария — 0 (4).

Оставшиеся игры: Канада — Финляндия.

Швейцария не попала в плей-офф (в этом году нельзя вылететь в низший дивизион, так как соревнования там из-за ковида не проводились), Германия — третья в группе, Словакия — четвертая, Канада и Финляндия в очном матче определят, кто займет первое место.

Так что победа в основное время над Швецией гарантирует России четвертьфинал со Словакией, победа в ОТ/по буллитам может привести к игре со словаками или немцами. Поражение, особенно в основное время, скорее всего, означает встречу в плей-офф с Канадой или Финляндией.