Может ли Россия сыграть с Канадой в четвертьфинале? Расклады для молодежки на плей-офф

Лучше занимать одно из двух первых мест в группе.

Поражение российской сборной от Чехии (0:2) сильно запутало ситуацию в группе В и осложнило борьбу за высокое место перед четвертьфиналом. Скорее всего, в другой группе первые два места разыграют Канада и Финляндия, а третье и четвертое — куда более слабые Словакия, Германия и Швейцария. Единственный вариант, при котором этого не произойдёт — победа словаков в матче с финнами. Что реалистично, но все-таки куда менее вероятно, чем успех сборной Суоми.

Пока таблица в группе А выглядит так: Канада, Финляндия — 6 очков (2 матча), Словакия — 3 (2), Швейцария, Германия — 0 (2).

Оставшиеся игры: Словакия — Германия, Канада — Швейцария, Финляндия — Словакия, Швейцария — Германия, Канада — Финляндия.

Молодежный чемпионат мира. Турнирная таблица

Молодежный чемпионат мира. Календарь/Результаты

Логично, что для сборной России желательно занять одно из двух первых мест в группе, чтобы, скорее всего, избежать встречи с финнами или канадцами в четвертьфинале. В группе В таблица сейчас выглядит так: Швеция — 3 (1), Россия, США, Чехия — 3 (2), Австрия — 0.

Оставшиеся игры: Австрия — Швеция, США — Чехия, Австрия — Россия, Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США.

Для простого попадания в плей-офф сборной России надо обыграть австрийцев. Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что австрийская команда уступит в основное время во всех матчах — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Так что рассмотрим результаты внутри «подгруппы» из других четырех сборных. Пока таблица матчей между ними выглядит так: Швеция — 3 (1), Россия, Чехия — 3 (2), США — 0 (1).

Оставшиеся игры: США — Чехия, Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США.

1) В случае победы над шведами в основное время наша сборная точно займет одно из двух первых мест. Даже если шведы и чехи обыграют американцев, то при равенстве очков (по 6) между тремя сборными (Швеция, Россия, Чехия) чехи окажутся ниже всех из-за ужасной разницы шайб после поражения от «Тре Крунур» (1:7).

2) В случае победы над шведами в овертайме/по буллитам Россия займет место в топ-2 при любом раскладе, кроме одного: чехи обыгрывают американцев, а шведы побеждают США — причем именно в основное время.

3) В случае поражения от шведов в овертайме/по буллитам Россия остается в топ-2, если Чехия проигрывает США в основное время, а США уступает Швеции.

4) В случае поражения от шведов в основное время Россия остается в топ-2, если Чехия проигрывает США в основное время, причем именно со счетом 0:2, а США уступает Швеции. Тогда у России, США и Чехии будет одинаковое число очков и одинаковая разница шайб внутри этой подгруппы из трех сборных. У России и США — одинаковое число голов внутри этой подгруппы. Тогда России нужно превзойти американцев по результату против лучшей команды всей группы — Швеции.

При всех других раскладах россияне займет третье или четвертое место в группе.