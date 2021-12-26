Главные звезды МЧМ-2022. Именно эти парни поведут лучшие сборные мира к золоту

А через несколько лет станут лицом мирового хоккея.

Александр Хольц (2002)

Швеция

крайний нападающий

Клуб: «Ютика Кометс» (АХЛ)

Права в НХЛ: «Нью-Джерси» (7-й, 2020)

Если вы смотрели прошлогодний МЧМ, то наверняка должны помнить шведского павлина, который прямо во время матча группового этапа с нашей молодежкой рассказывал, что «сборная Швеции более мастеровитая команда, чем сборная России». В начале текущей регулярки праворукий снайпер с убойным броском и выпускник первого раунда дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси», но достаточно быстро вылетел из основы и поехал набираться уверенности в АХЛ, где скандинав выглядит по-настоящему круто: 11 матчей, 10 (6+4) очков — с такими цифрами парень из Стокгольма всегда должен быть готов к подъему в команду Линди Раффа.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Тем не менее «дьяволы» в надежде, что мощный МЧМ поможет нападающему хапнуть уверенности, без проблем отпустили его в сборную и прилично усилили первого соперника сборной России по групповому этапу. Для Хольца его третье мировое первенство станет последним шансом выиграть золото. Когда, если не сейчас? Тем более что в центре у него будет не менее раскрученный одноклубник Вильям Эклунд.

Марко Каспер (2004)

Австрия

центральный нападающий

Клуб: «Регле» (SHL)

Права в НХЛ: выходит на ближайший драфт

Не прошло и трех лет с того момента, когда «Миннесота» выбрала под общим 9-м номером реактивного малыша Марко Росси, как австрийцы вновь готовятся отгрузить в первый раунд энхаэловского драфта еще одного качественного центра. Погодите, еще один центр и еще один Марко? Да!

Касперу всего лишь 17 лет, но он еще в прошлом сезоне начал играть в чемпионате Швеции за «Регле» (там круто прокачали Морица Зайдера), а в этом и вовсе превратился в регулярного игрока основы, настреляв в регулярке 4 шайбы в 24 матчах. В Лиге чемпионов, где клуб из Энгельхольма дошел до полуфинала, он и вовсе шестой бомбардир «грифонов» — 6 (2+4) очков в 9 играх. И это притом что сын бывшего нападающего сборной Австрии и участника Олимпиады в Солт-Лейк Сити Петера Каспера редко поднимается выше третьего звена и периодически оказывается на позиции 13-го нападающего, подменяя кого-то из вингеров (играть в центре пока не доверяют).

Для Каспера предстоящий МЧМ будет уже вторым в карьере, причем на прошлом турнире, на котором Австрия не вылетела из элитной группы только из-за скорректированных ковидом правил, он организовал единственный гол австрийцев на турнире и уехал домой с голевой передачей. А еще у него уже есть целых три товарищеских матча и два гола за взрослую сборную. Чем не кандидат на звание наследника Томаша Ванека?

Йоаким Кемелл (2004)

Финляндия

крайний нападающий

Клуб: «ЮП» (Liiga)

Права в НХЛ: выходит на ближайший драфт

Об одном из главных открытий европейского сезона и лидере финского «ЮПа» мы писали огромный текст в начале ноября, где объяснили, чем же так хорош гиперталантливый 17-летний щегол. Удивительное дело, но практически сразу после выхода материала вундеркинд из Суоми, который на тот момент был лучшим снайпером местной лиги, начал проседать по набранным очкам и откатился на пятое место в чемпионате по количеству заброшенных шайб.

В сборной Финляндии хватает качественных игроков. Но как о потенциальном фронтмене команды чуть больше говорят все-таки про Кемелла, чья карьера поперла вверх после прорывного Мемориала Глинки. И если еще летом Йоакима считали нападающим, которого на предстоящем драфте выберут в конце первого раунда, то мощная первая половина клубной регулярки сделала из него железобетонного претендента на топ-3.

Удивительно, что совсем недавно уроженец Ювяскюля даже не считался сильнейшим финном в своем драфт-классе и котировался ниже своего одноклубника Брэда Ламберта. Поэтому в Эдмонтоне Кемеллу предстоит не только подтвердить недавние авансы, но и постараться оттенить канадского финна уже на международном уровне.

Симон Кнак (2002)

Швейцария

крайний нападающий

Клуб: «Давос» (NL)

Права в НХЛ: «Нэшвилл» (169-й, 2021)

Швейцарцы в этом году везут в Эдмонтон достаточно ровную и серую команду. У команды Марко Байера в составе есть очень перспективный и габаритный двухсторонний защитник Лиан Биксел, который в свои 17 лет весит под центнер и готовится следующим летом уйти в конце первого — начале второго раунда на энхаэловском распределителе. Но пока слабо верится, что крепыш из «Лександа» зажжет на своем первом МЧМ.

От кого ждут сильного турнира, так это от нападающего «Давоса» Симона Кнака, на которого в прошлом году потратил шестой пик «Нэшвилл». Проспект «Предаторз», успевший поиграть в канадской WHL, не шибко результативен на уровне швейцарского чемпионата, но одинаково хорошо играет в обе стороны, дружит с прессингом и игрой без шайбы, а главное, достаточно результативен на международном уровне.

Флориан Элиас (2002)

Германия

центральный нападающий

Клуб: «Адлер Мангейм» (DEL)

Права в НХЛ: не задрафтован

Из-за НХЛ немцы не смогли привезти в Альберту сразу трех своих вундеркиндов — Тима Штютцле, Лукаса Райхеля и Йона-Ясона Петерку — последние двое, в отличие от первого, играют только в АХЛ, но разрешения приехать в сборную от «Чикаго» и «Баффало» так и не получили.

Поэтому к четвертьфиналу сборную Германии поведет миниатюрный центр из «Мангейма» Флориан Элиас, уехавший с прошлого МЧМ с 9 (4+5) очками в пяти матчах и доставивший годом ранее столько проблем россиянам в четвертьфинале. Однако этой зимой скоростному юркому форварду придется тащить команду без мастеровитых Штютцле и Петерки в партнерах. И, учитывая, что в текущем сезоне он серьезно притормозил в развитии, немцы вполне могут оказаться в Эдмонтоне без ярко выраженного лидера.

Давид Иржичек (2003)

Чехия

защитник

Клуб: «Пльзень» (Extraliga)

Права в НХЛ: выходит на ближайший драфт

Пожалуй, самый талантливый чешский защитник за последние 10 лет. Невероятное катание при идеальных габаритах (191 см, 86 кг) в сочетании со сносным щелчком и быстрыми руками уже второй сезон подряд позволяют ему быть королем синей линии и регулярно выходить на большинство в «Пльзени» — одной из лучших команд чешской Экстралиги. И это притом что 18 лет ему исполнилось всего месяц назад.

Впрочем, одним из лучших защитников драфта-2021 его делает потрясающая сбалансированность — при своем атакующем потенциале Иржичек грамотно использует физическую мощь и длину рук, а также роскошно читает игру на своей половине площадки. Для Иржи этот МЧМ станет уже вторым в карьере, и наверняка он будет влиять на игру чехов куда сильнее, чем в прошлом году.

Джейк Сандерсон (2002)

США

защитник

Клуб: Университет Северной Дакоты (NCAA)

Права в НХЛ: «Оттава» (5-й, 2020)

В нулевых Университет Северной Дакоты успешно подготовил для НХЛ Зака Паризе, Ти-Джея Оши и Джонатана Тэйвза. Теперь «ястребы» готовятся запустить в лучшую лигу мира Джейка Сандерсона — новую гордость Национальной программы развития, на которого «Оттава» потратила один из трех своих выборов в первом раунде драфта 2020-го.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Сына бывшего канадского нападающего «Хартфорда», «Коламбуса» и «Баффало» Джеффа Сандерсона уже второй год ждут в «Сенаторз». Но в прошлое межсезонье он решил еще на один сезон задержаться в студенческой лиге, и кажется, что сейчас точно созрел для НХЛ — в NCAA Джейк в среднем набирает больше очка за игру, выглядит доминирующим защитником, который катается на уровне элитных вингеров и постоянно получает сильную прессу от североамериканских авторов. У Сандерсона уже есть медаль -прошлогоднее золото МЧМ. Однако в этот раз проспект «Сенаторов» приехал в Канаду с капитанской нашивкой и в роли первого защитника американцев.

Далибор Дворски (2005)

Словакия

центральный нападающий

Клуб: «АИК» (Allsvenskan)

Права в НХЛ: выйдет на драфт в 2023-м

Глядя на нынешний состав словаков, все больше убеждаешься, что смутные времена у легендарной хоккейной страны стремительно сходят на нет. В этом году главному тренеру сборной Словакии Ивану Фенешу досталась самая талантливая молодежка в XXI веке, которая должна побороться как минимум за выход в полуфинал.

В его руках есть качественный праворукий завершитель Мартин Хромяк, возможно, сильнейший защитник мира по 2004 году Шимон Немец, давно уже не играющий на родине со сверстниками, и дико техничный вингер Юрай Слафковски, который совсем скоро побьется с Иваном Мирошниченко за звание лучшего нападающего драфта после Шейна Райта.

Но чуть больше внимания будет у 16-летнего центра из шведского «АИКа» Далибора Дворски, которого на последней Глинке затмил только феноменальный Матвей Мичков. Именно его многие скауты называют хоккеистом, который уйдет третьим в 2023 году после парочки Бедард — Мичков.

Оуэн Пауэр (2003)

Канада

защитник

Клуб: Университет Мичигана (NCAA)

Права в НХЛ: «Баффало» (1-й, 2021)

Ну кто не знает Оуэна Пауэра? В прошлом году «новый Хедман» помог собранной на коленке сборной Канады вернуть золото ЧМ на взрослом уровне, а теперь попробует сделать это на молодежном. Первый номер предыдущего драфта до сих пор не доехал до «Баффало» и предпочел продолжить развитие в Университете Мичигана, где он наводит ужас на всю NCAA вместе с Кентом Джонсоном и Мэттью Бенирсом. Вполне возможно, что именно из-за МЧМ капитан канадцев еще один год решил пересидеть в студентах. И кто скажет, что он поступил неправильно, если он к 19 годам станет чемпионом мира в двух категориях и вполне сможет рассчитывать на поездку в Пекин?