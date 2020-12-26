Герой матча с США: привез чемодан с книгами, задрафтован «Каролиной», не боится интервью

Рассказываем о Василии Пономареве — авторе двух голов в первом матче МЧМ против американцев

Сборная России начала групповой этап МЧМ-2021 с победой над США. Не обошлось без валидольной концовки, когда парни Игоря Ларионова чуть было не упустили преимущество в три шайбы. Но в этом вся прелесть молодежного хоккея. Развязка матчей даже при солидном заделе напряжена до последних минут. Хладнокровно заканчивать игры в таком возрасте удается не всегда. Тем более с мастеровитыми американцами, которые хоть и казались сегодня немного робкими.

Героем матча стал нападающий четвертого звена Василий Пономарев. Ларионов на пресс-конференции отметил, что тренерский штаб старается нивелировать номинальное разделение по тройкам. При этом игровое время Хуснутдинова и Ко и четвертого сочетания серьезно отличается. Тот же Подколзин провел на льду больше 20 минут, а Пономарев — только восемь. Но этого хватило, чтобы оформить дубль. Пока главные звезды в атаке молчали, результат обеспечило четвертое звено, забросившее три шайбы из пяти.

Любопытно, что штаб сборной долго думал, стоит ли приглашать Пономарева на чемпионат мира. Вызов на тренировочный сбор в Новогорск не давал никаких гарантий: вы же помните, что после него несколько человек отцепили от команды. Сомнения Игоря Ларионова были объяснимы: в юниорской лиге Квебека, где выступает Василий, он не получал регулярную практику из-за переносов матчей. В сезоне-2020/21 нападающий провел только девять игр и набрал 9 (5+4) очков. Но все-таки талантливому форварду дали шанс, и уже в первом матче он оправдал оказанное доверие.

Многих удивило, что талантливого Пономарева Ларионов определил в четвертое сочетание, функции которого скорее сводятся к черновой работе. Никакого тебе большинства, восемь с копейками минут на льду. Но в этом и заключается одна из сильных сторон нынешней сборной. Каждая тройка может поймать кураж, взять игру на себя и обеспечить результат. На вопрос о малом игровом времени Пономарев ответил тактично и прояснил важную для хоккея истину.

— Мне кажется, мы играем достаточно. А самый созидательный хоккей — простой. Зачем придумывать что-то новое, если можно просто это сделать? Как показывает игра, мы можем действовать просто и получать результат, — сказал Василий.

Пономареву только 18 лет. Он зажигал на юниорском уровне и помог сборной России U-18 выиграть Мемориал Глинки/Гретцки впервые с 1995 года. В пяти матчах форвард набрал 6 (2+4) очков и заставил обратить на себя внимание североамериканских скаутов. Тем более на следующий год хоккеиста ждало важное событие — драфт НХЛ.

Летом после победы на Мемориале Глинки/Гретцки перед Василием встал непростой выбор — уехать развиваться за океан или остаться в России. Пономарев начинал в зеленоградской «Орбите», а выпускался уже из школы «Крыльев Советов», за которых провел один сезон в МХЛ. Еще весной московский клуб предлагал Василию контракт, но форвард отказался. Ходили разговоры, что Пономаревым интересовались топ-клубы КХЛ: «Авангард», «Спартак», СКА.

Остаться в России означало бы на некоторые время прописаться в команде МХЛ. Посмотрите, как дискриминирует Боб Хартли в «Авангарде» того же Арсения Грицюка. Сомневаюсь, что Пономарев при всем таланте сходу получил бы место в основе клуба КХЛ или даже ВХЛ. А от длительного простоя в МХЛ никакой пользы нет.

В итоге Пономарев вместе с родителями отправился в Канаду, приняв предложение «Шавинигана» из юниорской лиги Квебека. Некоторое время потребовалось на адаптацию к новой площадке и схемам, но в целом дебютным сезоном за океаном Василий может быть доволен. В России его решение восприняли со скепсисом, но сам Василий о выборе точно не пожалел. Он не из тех, кто поведется на пустые обещания и пыль в глаза. Отъезд был обусловлен очевидными причинами: он хотел развиваться и прогрессировать, и, видимо, условия в «Шавинигане» оказались предпочтительнее.

Пономарев — яркий представитель современного поколения хоккеистов. Тех, кто не стесняется давать интервью, не бегает от журналистов и в свои юные годы зрело рассуждает о глобальных проблемах. Василий интересуется литературой и в свободное время вместо зарубы с друзьями в приставку предпочтет произведения Георгия Данелии, Ремарка или Аркадия и Бориса Стругацких. Даже в Эдмонтон нападающий взял 10-килограммовый чемодан с книгами.

Нынешний МЧМ — серьезный вызов для Пономарева. Ему есть что доказывать и самому себе, и, например, руководству «Каролины», выбравшей нападающего на драфте-2020 под 53 номером. Он уже заключил трехлетний контракт-новичка с «Харрикейнз» и планирует поскорее пробиться в основу. МЧМ может стать отличным трамплином, чтобы подняться в глазах тренеров и руководства клуба.