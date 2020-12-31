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Россия прервала уникальную серию шведов. Капитан сборной Подколзин близок к историческому рекорду

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Василий Подколзин (№19) атакует ворота шведов. Фото IIHF Поражения сборной Швеции в группе МЧМ в XXI веке. Фото "СЭ" Матчи сборных России и Швеции на 10 последних чемпионатах мира. Фото "СЭ" Лидеры по матчам на МЧМ среди россиян. Фото "СЭ"
Василий Подколзин (№19) атакует ворота шведов. Фото IIHF
Теги:
Статистические достижения после группового раунда МЧМ

Сборная России одержала победу над Швецией (4:3 ОТ) в матче молодежного чемпионата мира и прервала уникальную серию шведской команды, которая не знала неудач в группе МЧМ на протяжении 14 лет. В последний раз шведы уступали на групповой стадии 31 декабря 2006 года — в домашнем Лександе сборной США (2:3 ОТ). Из 12 поражений в группе в XXI веке три шведам нанесли россияне, столько же побед у канадцев, по два — у финнов и американцев, по одному — у чехов и словаков.

Поражения сборной Швеции в группе МЧМ в XXI веке. Фото "СЭ"
Поражения сборной Швеции в группе МЧМ в XXI веке. Фото «СЭ»

За 10 лет Россия и Швеция 11 раз встретились в матчах молодежных чемпионатов мира и только четырежды для выявления победителя хватило 60 минут игрового времени (три победы у скандинавов, одна — у наших). В овертаймах россияне праздновали успех чаще — 3:2, по буллитам (от которых Россию за шесть секунд до сирены спас Марат Хуснутдинов) уверенное преимущество у шведов — 2:0.

Матчи сборных России и Швеции на 10 последних чемпионатах мира. Фото "СЭ"
Матчи сборных России и Швеции на 10 последних чемпионатах мира. Фото «СЭ»

Капитан сборной России Василий Подколзин провел 18-й матч на молодежных чемпионатах мира и сравнялся в гвардейском списке с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным. Правда, будущие звезды НХЛ набрали в своих играх по 25 очков, тогда как форвард СКА ограничился 12-ю. Подколзин может повторить российский рекорд по матчам, который делят Вадим Шарифьянов и Денис Швидкий, сыгравшие по 21 встрече.

Лидеры по матчам на МЧМ среди россиян. Фото "СЭ"
Лидеры по матчам на МЧМ среди россиян. Фото «СЭ»

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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