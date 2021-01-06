Даже без бронзы. Сборная России проиграла финнам и осталась без медалей МЧМ

Во второй раз за последние 10 лет.

Матчи за третье место — рудимент крупных международных хоккейных турниров. Зачем выходить на следующий день после проигранных полуфиналов на лед, если можно дать бронзовые медали обеим командам? Но на МЧМ все неизменно, и Россия после шлепка от Канады должна была биться с Финляндией в утешительном финале.

Улучшить впечатление о своем выступлении на турнире в таком матче невозможно. Даже если выиграешь 10:0, все равно ты — проигравший. Но команда Игоря Ларионова начала матч с финнами так, как будто именно это была самая важная игра в карьере. Соперники долго не могли даже подойти к воротам Аскарова, а очередная мощная атака россиян привела к голу. Максим Грошев бросил по воротам, а Илья Сафонов оказался первым на добивании.

Safanov fires home the rebound ? pic.twitter.com/l3X8ph5DUX — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Финны после пропущенного гола воспряли и провели быструю атаку с ходу, но Аскаров спас команду.

Finland gets a chance denied by Askarov ??? pic.twitter.com/kVVJI8ruGS — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Впрочем, когда полевые игроки дают сопернику комфортно чувствовать себя на пятаке, не спасет ни один вратарь. Вот и Аскаров ничего не смог сделать после подправления Антона Лунделла.

If we were a restaurant this tip would easily be over 20% #WorldJuniors pic.twitter.com/26F6oDRoEM — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Второй гол финнов можно назвать случайным — шайба влетела в сетку после нескольких рикошетов. Но и здесь отметим неудачную игру на своем пятаке.

The Finnish just love to tip ??



They lead 2-1 #WorldJuniors pic.twitter.com/N4MFtTnbgS — TSN (@TSN_Sports) January 6, 2021

Как и в полуфинале, четырехминутное удаление за игру высоко поднятой клюшкой схватил капитан Подколзин. Только на этот раз — в концовке третьего периода, когда нужно было отыгрываться. Вопросов к судьям здесь быть не должно: форвард СКА действительно заехал финну по лицу.

На последних минутах российской сборной удалось запереть соперника в зоне и устроить навал, но итогом этого стали лишь две шайбы, пропущенные в пустые ворота.

После бронзы-2019 и серебра-2020 мы остаемся без медалей. Всего лишь во второй раз за последние 10 лет. И в день 10-летия знаменитой победы в Баффало остается только вспоминать радостные моменты. Ведь когда-то российские хоккеисты могли переламывать ход неудачно проходящих матчей. Сейчас мы видим это все реже.