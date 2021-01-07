Обзор дня Алексея Шевченко.

Реакция

Сутки после окончания любого крупного турнира — время сумасшедших. Журналисты, понимая, что уже, например, 10 января хоккей будет многим неинтересен, звонят даже тем, кого вообще ни о чем спрашивать нельзя. Понятно, что есть и специалисты, чье мнение ценится, но это не в ближайшие 24 часа.

Так что же мы узнали о наших игроках, нашей команде за последний день? Президент ФХР Владислав Третьяк дал понять, что во всем виноват тренер по физической подготовке. И с ним будут разбираться уже 8 января, когда в федерации будут подводить итоги турнира. Заметьте, как быстро нашли виновного. Думаю, что Филипп Арзамазов и пострадает.

По-прежнему никак не могут определиться по тренеру. Особенно неловко тем, кто хвалил Ларионова за победу на Кубке «Карьяла», а теперь приходится давать другие оценки в надежде, что о прошлых словах все забудут. Понятно, что достается хоккеистам, а скауты НХЛ даже составили свой рейтинг разочарований. Из наших там Мухамадуллин, Аскаров и Пономарев. Опять поднимается тема про отсутствие коробок, коррупцию в детском спорте и прочие общие моменты, о которых говорят каждый год, но никто ничего не делает. И, конечно, надо поговорить о финском болельщике, который поднял оскорбительный плакат. Плюнул ли он в лицо нам или нет — общество разделилось.

Смешно все это. Наша команда выступила неудачно, но многих ребят в сборной не будет на следующий сезон, и сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы определить круг кандидатов на следующий турнир и вести их. Больше ничего не требуется.

Разгром

В декабре у «Трактора» было всего четыре победы, при этом команда умудрилась даже проиграть «Куньлуню», да и домашняя неудача с «Барысом» тоже была не из приятных. Январь начался для команды Анвара Гатиятулина поражением от «Спартака». Да еще таким унизительным! 2:6 от команды, которая и сама-то переживает далеко не лучший период.

Пресс-конференции главного тренера челябинского клуба — образец размытости. Вы послушайте любую. Сначала непременно идет благодарность болельщикам за поддержку, даже когда никакой поддержки особо и не было. Затем уход от любых даже не острых, а конкретных вопросов. После поражения от «Спартака» Анвар Гатиятулин выбрал формулировку «не буду никого выделять» и отвечал так, даже когда спрашивали про другое. Например, уточнили, почему в третьем звене постоянно меняются хоккеисты — и получили «не буду никого выделять». Так и не просили вроде. Обещание «разобрать ошибки» и сделать выводы даются после каждой неудачи. Но не всегда получается, как в матче со «Спартаком». В такие моменты ярко проявляется проблема, что у «Трактора» всегда два звена, которым позволяется атаковать. Но если у них возникают трудности, то жди беды.

И, конечно, стоит отметить, как сильно сдал чешский вратарь Роман Вилл. В клубе уверены, что это временная проблема, мол, в прежних клубах у него всегда был спад примерно в середине зимы, но пока легионер вообще не спасает. Сейчас бы как раз пригодился шестой легионер, но Гатиятулин от него отказался.

Матч дня

Обычно говорят, что такие матчи, как в Казани, «уровня плей-офф». Иногда так пытаются завуалировать полную беспомощность в атаке. Мол, смотрите, моменты были, но «игра уровня плей-офф» и защитники сыграли строго. Причина низкой результативности — в другом. Владимир Крикунов отметил, что у него не было семи человек, да и Дмитрий Квартальнов многим дал отдохнуть. Из-за этого хоккей получился довольно бледным, и если нас ждет такой плей-офф, то лучше не надо.

Впрочем, у обеих команд слишком много сложностей. Так, казанцы долго не играли, ведь они должны были ехать в Давос, а в составе московского клуба были серьезные кадровые проблемы, иначе бы Иван Муранов не получил бы 17 минут. И тем не менее любопытные моменты были. Поразило, что Роман Любимов из «Ак Барса» снова получил «минус». Вот не везет человеку.

Что касается «Динамо», то удивляет выбор вратаря. Александр Еременко «съел» и Эмиля Гарипова, и Ивана Бочарова, при этом показывает отличный уровень игры. Кто-то посчитает, что ветеран не спас в среду, но это не так. Еременко пропустил всего две шайбы против мощной атаки, он отразил 20 бросков, а некоторые были весьма опасны. К нему никаких вопросов. Но сейчас Еременко должен готовиться к плей-офф, тренироваться по своему плану, выходить на пик формы к марту, а у него пять матчей подряд. Что будет, когда он выдохнется, а Иван и Эмиль «поплывут», так как по разным причинам у них странные сезоны...