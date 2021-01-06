Печальная статистика по итогам чемпионата мира.

Сборная России уступила Финляндии (1:4) и второй раз за последние 10 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира. Предыдущая неудача пришлась на МЧМ-2018, когда команда Валерия Брагина проиграла в четвертьфинале американцам. При этом с 2012 года россияне не взяли ни одного золота, тогда как американцы, канадцы и финны победили на трех турнирах, шведы — на одном.

Призеры 10 последних МЧМ. Фото «СЭ»

При Игоре Ларионове прервалась многолетняя успешная серия российской команды в матчах за третье место на МЧМ. Все восемь предыдущих бронзовых встреч Россия выиграла. По два раза к бронзе нашу команду приводили Сергей Немчинов, Михаил Варнаков и Валерий Брагин, по разу — Игорь Дмитриев и Петр Воробьев.

Бронзовые матчи сборной России на МЧМ. Фото «СЭ»

Россия в седьмой раз в истории уступила в трех матчах молодежного чемпионата мира, впервые потерпев два поражения в плей-офф. Столь же неудачными для российской сборной были проходивший по круговой схеме МЧМ-1993, а также пять турниров под руководством Валерия Брагина, с четырех из которых команда увозила медали.

Турниры, на которых сборная России проигрывала больше двух раз. Фото «СЭ»

О слабости сборной в Эдмонтоне говорит не только итоговое четвертое место, но и результат лучшего бомбардира. Уфимец Родион Амиров набрал в семи матчах всего шесть очков, повторив худший результат для главных российских бомбардиров. В 2001 году с шестью баллами завершили чемпионат Станислав Чистов, Илья Ковальчук и Иван Непряев, а в 2015-м — Иван Барбашев и Павел Бучневич.

Турниры с худшим результатом у лучшего бомбардира сборной России. Фото «СЭ»

Зато капитан молодежки Василий Подколзин повторил российский гвардейский рекорд, приняв участие в 21 матче молодежных чемпионатов мира. Столько же игр набралось у Вадима Шарифьянова (1993, 1994, 1995 годы) и Дениса Швидкого (1998, 1999, 2000 годы). Причем Швидкого Подколзин даже опередил по очкам, хотя и набрал за три чемпионата очень скромные 12 баллов.