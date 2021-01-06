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За десять лет у Канады, США, Финляндии — по три золота МЧМ. А у России — ноль

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 13:45
6 января. Эдмонтон. Финляндия — Россия — 4:1. Фото IIHF Призеры 10 последних МЧМ. Фото "СЭ" Бронзовые матчи сборной России на МЧМ. Фото "СЭ" Турниры, на которых сборная России проигрывала больше двух раз. Фото "СЭ" Турниры с худшим результатом у лучшего бомбардира сборной России. Фото "СЭ" Лидеры по матчам на МЧМ среди россиян. Фото "СЭ"
6 января. Эдмонтон. Финляндия — Россия — 4:1. Фото IIHF
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Печальная статистика по итогам чемпионата мира.

Сборная России уступила Финляндии (1:4) и второй раз за последние 10 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира. Предыдущая неудача пришлась на МЧМ-2018, когда команда Валерия Брагина проиграла в четвертьфинале американцам. При этом с 2012 года россияне не взяли ни одного золота, тогда как американцы, канадцы и финны победили на трех турнирах, шведы — на одном.

Призеры 10 последних МЧМ. Фото "СЭ"
Призеры 10 последних МЧМ. Фото «СЭ»

При Игоре Ларионове прервалась многолетняя успешная серия российской команды в матчах за третье место на МЧМ. Все восемь предыдущих бронзовых встреч Россия выиграла. По два раза к бронзе нашу команду приводили Сергей Немчинов, Михаил Варнаков и Валерий Брагин, по разу — Игорь Дмитриев и Петр Воробьев.

Бронзовые матчи сборной России на МЧМ. Фото "СЭ"
Бронзовые матчи сборной России на МЧМ. Фото «СЭ»

Россия в седьмой раз в истории уступила в трех матчах молодежного чемпионата мира, впервые потерпев два поражения в плей-офф. Столь же неудачными для российской сборной были проходивший по круговой схеме МЧМ-1993, а также пять турниров под руководством Валерия Брагина, с четырех из которых команда увозила медали.

Турниры, на которых сборная России проигрывала больше двух раз. Фото "СЭ"
Турниры, на которых сборная России проигрывала больше двух раз. Фото «СЭ»

О слабости сборной в Эдмонтоне говорит не только итоговое четвертое место, но и результат лучшего бомбардира. Уфимец Родион Амиров набрал в семи матчах всего шесть очков, повторив худший результат для главных российских бомбардиров. В 2001 году с шестью баллами завершили чемпионат Станислав Чистов, Илья Ковальчук и Иван Непряев, а в 2015-м — Иван Барбашев и Павел Бучневич.

Турниры с худшим результатом у лучшего бомбардира сборной России. Фото "СЭ"
Турниры с худшим результатом у лучшего бомбардира сборной России. Фото «СЭ»

Зато капитан молодежки Василий Подколзин повторил российский гвардейский рекорд, приняв участие в 21 матче молодежных чемпионатов мира. Столько же игр набралось у Вадима Шарифьянова (1993, 1994, 1995 годы) и Дениса Швидкого (1998, 1999, 2000 годы). Причем Швидкого Подколзин даже опередил по очкам, хотя и набрал за три чемпионата очень скромные 12 баллов.

Лидеры по матчам на МЧМ среди россиян. Фото "СЭ"
Лидеры по матчам на МЧМ среди россиян. Фото «СЭ»

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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