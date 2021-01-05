Америка шокировала финнов поздним голом и лишила крутого камбэка. Теперь Суоми играть с Россией

Во втором полуфинале США и Финляндия устроили сумасшедший по накалу матч.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

США U20 — Финляндия U20 — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Тюркотт — 2 (Калиев, Фэйбер), 12:39 — 1:0. Симонтайвал — 3 (бол., Пуутио, Хейнола), 14:06 — 1:1. Фариначчи — 5 (Лакомб), 35:53 — 2:1. Болди — 5 (бол., Зеграс, Кофилд), 37:00 — 3:1. Симонтайвал — 4 (Пуутио, Хелениус), 51:38 — 3:2. Хирвонен — 2 (бол., Лунделл, Хейнола), 56:17 — 3:3. Калиев — 3 (Тюркотт, Сандерсон), 58:44 — 4:3.

Вратари: Найт — Пииройнен (59:04).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (7+10+9) — 36 (12+7+17).

Судьи: Кэмпбелл, Сэндлак.

5 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

После унизительного первого полуфинала, где канадцы убили интригу уже к 25-й минуте, поведя 4:0, ждал зарубы от финнов и американцев. Превзойти по послевкусию разгром России (0:5) было невероятно сложно, но, кажется, им это практически удалось. Как бы ни нахваливали сборную США букмекеры и эксперты, разобраться на одном коньке с неуступчивыми финнами у нее не получилось.

Американцы, оступившись в первом матче в группе с Россией, дальше шли без поражений. Более того, Австрию, Чехию и Швецию они обыграли с общим счетом 22:0. Поймал кураж начудивший с россиянами Спенсер Найт, которого считают одним из сильнейших вратарей своего возраста. На феноменальном уровне проводит турнир Тревор Зеграс. В пяти матчах у главного претендента на звание MVP было 15 (6+9) очков, а против финнов — голевая передача. Зеграс старался обострять игру при любой возможности, даже когда ситуация к этому не располагала. В первом периоде нападающий попытался исполнить лакросс-гол, но до Андрея Свечникова ему еще далеко. Шайба предательски сошла с крюка и отскочила к защитнику. За попытку исполнить трюк в таком важном матче — респект.

Именно тройка Зеграса и открыла счет в матче. Мысль о том, что счастье нападающего на пятаке делом подтвердил Александр Тюркотт, удачно подкарауливший шайбу после броска Артура Калиева.

Alex Turcotte opens the scoring between USA and Finland! pic.twitter.com/rjMjIiPkNC — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Финны и американцы — две лучшие команды турнира по реализации большинства. Есть мнение, что на коротком отрезке принимать во внимание данный компонент не всегда целесообразно. Однако сборная Суоми смогла дважды вернуться в игру именно благодаря убойной реализации лишнего. Не прошло и двух минут после шайбы Тюркотта, как Каспер Симонтайвал завершил изящную трехходовку. Гол для хоккейных пособий.

Второй период остался единственным, в котором американцы превзошли соперника по броскам и вбрасываниям. При этом сборная США ответственно отнеслась к своим моментам. В очередной раз о себе напомнил неугомонный Зеграс. Тревор идеальной передачей нашел накатывающегося партнера, а Мэттью Болди оставалось только замкнуть в пустые ворота.

That tip was CRISP ?? pic.twitter.com/aZyO8kzspD — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Минутой ранее не менее изящный гол организовало третье звено американцев. Джексон Лакомб отправил Джона Фариначчи в сольный прорыв, и тот в ближнем бою разобрался с Кари Пииройненым.

That pass was on a ROPE ? pic.twitter.com/1phJwVHhRl — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Надежду на камбэк Суоми подарил все тот же Симонтайвал, оформивший дубль на 52-й минуте. Финны, включив инстинкт убийцы, бросились сокращать отставание и серьезно нагрузили Найта. Каким бы суперталантливым вратарем он ни был, под давлением дрогнуть может каждый. Так и произошло. Хирвонен, отправивший в четвертьфинале домой шведов, нашел брешь в амуниции Найта, когда казалось, что он полностью контролирует ситуацию.

THIS KID IS CLUTCH! Hirvonen ties it up for Finland ?? #WorldJuniors pic.twitter.com/wqOt62E7ld — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Романтика молодежного хоккея в эмоциональных перепадах. Две минуты назад финская лавка сияла от ликования и мысленно готовилась к овертайму. Правда, у американцев были другие планы. Все те же парни из первого звена за 76 секунд до сирены заставили взорваться уже скамейку США. Калиев кистевым броском с ползоны попал точно в девятку. Как бы финны ни старались отсрочить развязку, Найт больше пропускать не собирался. После сирены американцы радовались так, будто уже на шеях висят золотые медали. Но финал — впереди, а там их ждут грозные канадцы. Финляндия разыграет бронзу со сборной Игоря Ларионова.