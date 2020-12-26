Первый игровой день на молодежном чемпионате — в разборе журналиста «СЭ»

МЧМ-2021

Россия U20 — США U20 — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Пономарев — 1 (Князев, Кирсанов), 8:07 — 1:0. Йорк — 1 (Кауфилд, Болди), 14:01 — 1:1. Бардаков — 1 (Грошев), 23:21 — 2:1. Пономарев — 2, 31:08 — 3:1. Сафонов — 1, 32:15 — 4:1. Фариначчи — 1 (Хеллесон, Бринк), 49:57 — 4:2. Зеграс — 1 (бол., Йорк), 57:42 — 4:3. Чинахов — 1 (п.в., Амиров, Хуснутдинов), 59:39 — 5:3.

Броски: 24 (8+7+9) — 26 (5+10+11).

Вратари: Аскаров — Найт (Вольф, 32:15, 57:12 — 57:42, 58:59 — 59:39).

Штраф: 8- 2.

«Брагинское» нападение

2001 год рождения у сборной США претендует на звание одного из самых талантливых поколений в американской истории (после 1997-го — Мэттьюс, М.Ткачак, Веренски и так далее), но на МЧМ нет ни Джека Хьюза, ни Ника Робертсона, отчего потенциальный суперсостав в атаке сузился до двух крутых троек.

В этом и отличие от канадцев с их четырьмя ровными звеньями — американцы сыграли куда пассивнее, и потерь у российской сборной в своей зоне из-за постоянного приоритета паса и контроля шайбы было немного, явно меньше, чем два дня назад. Бычков с Шеховцовым уже не играли, а остальные защитники (не все — идеально) с тем, чтобы максимально разнообразно начинать атаки, справились хорошо. Радует, что в следующем году сразу четыре игрока обороны тоже смогут сыграть на МЧМ (Мухамадуллин, Кирсанов, Чайка, Кузнецов) — эта линия будет еще сильнее.

Зато есть вопросы к позиционным атакам, которых на постоянной основе не было как в матче с канадцами, так и сегодня. Неслучайно игру затащило четвертое звено, голы забивались после ошибок американцев, а связки Амиров — Подколзин и Грицюк — Чинахов (они выглядели получше Родиона и Василия) пока не работают.

После отправки в запас Абрамова и Фирстова в роли 13-го форварда у Ларионова есть четкий боттом-6 с пятью мощными форвардами (и только Афанасьев из них — именно атакующий игрок) и универсалом Пономаревым. В топ-6 же и Подколзин, и Сафонов — тоже не технари. Если можно говорить о «брагинскости» состава, то сейчас у Ларионова в атаке он на 9 из 10 подходит философии прошлого тренера. А то и на 10 из 10. И это ни в коем случае не претензия. Такие, как, например, Бардаков, нужны в любой сборной, играет она от соперника или от себя. Но это не значит, что можно обойтись без изменений — они напрашиваются.

? Zakhar Bardakov

2-1 RUS pic.twitter.com/gRiUcoOAIU — See It Again (@HeresTheReplay) December 26, 2020

Что можно поменять в атаке

Хорошо, что благодаря ковиду (хотя непонятно, почему это решение не было принято раньше) на МЧМ расширили заявку, и у Ларионова, как и у любого тренера, есть сразу два запасных форварда в атаке помимо четырех основных троек. У Брагина всегда был только один, а иногда и ноль, если он брал на турнир восемь защитников. Так что сейчас, когда в нападении реально получается только у четвертого звена, есть куча вариантов, как все поменять.

Амирова точно стоит попробовать не с Подколзиным — или в третьей тройке, как на Кубке Карьяла, или во второй вместо Грицюка. Увы, в случае с Грицюком и Чинаховым нет как таковой омской связки, это не Гусев и Кучеров, а просто два хоккеиста, которые поиграли вместе. Неслучайно сам Ларионов говорил о химии между Чинаховым и Сафоновым, но не про двух форвардов «Авангарда». Афанасьев был хорош (и результативен) как раз с Хуснутдиновым и Подколзиным (и Василий тоже играл лучше). Против Чехии и тем более Австрии можно было дать еще один шанс более атакующим Абрамову и Фирстову.

И еще один вариант, который хотелось бы посмотреть, — Пономарев с большим игровым временем, возможно, в топ-6 и в большинстве. Василий мог вообще проехать мимо МЧМ, но попал в состав, затем в основу, а с американцами стал главным героем матча. Пономарев более тонкий игрок, чем тот же Хуснутдинов. Может, Василий смог бы раскачать пока совсем не грозного Подколзина? Уверенности, что связка Вася — Вася сработает, никакой, конечно, есть опасность разбить классное четвертое звено. Но вряд ли оно — четвертое звено — может выиграть для России весь турнир.

LOVE THIS GUY!

Vasily Ponomaryov 2nd intermission interview pic.twitter.com/oht7TIK8Bl — See It Again (@HeresTheReplay) December 26, 2020

Интриги на МЧМ больше не стало

Благодаря победе над США наша сборная имеет очень высокие шансы занять место в топ-2 своей группы (если избежит проблем с чехами, как год назад), что, скорее всего, означает проходного соперника по четвертьфиналу. Именно что проходного: представить, что кто-то из тройки Германия — Словакия — Швейцария обыграет на этом турнире команду из топ-5, практически нереально.

Немцы, к сожалению для интриги на МЧМ, играют в три звена из-за коронавируса и недосчитались двух из четырех лидеров (Зайдер — один из сильнейших защитников поколения в мире, Райкел мог бы играть в первой тройке атаки в любой элитной сборной). С финнами они поборолись, но на победу шансов было очень немного.

У словаков и швейцарцев очень слабые команды, но если у первых есть перспектива на будущее (сразу три 16-летних игрока — защитник Немец и форварды Слафковски и Мешар — могут выступать еще на трех МЧМ), то у вторых ноль задрафтованных хоккеистов на всю сборную и полное отсутствие ярких персонажей.

Швейцария вроде рванула вперед благодаря поколениям 90-х годов, в которых на постоянной основе появлялись топ-проспекты — Ниддерайтер, Мюллер, Фиала, Майер, Зигенталер, Мальгин. Хишир и вовсе стал первым номером драфта. Но на средний уровень даже Чехии, если брать не топ-10 лучших игроков, а весь хоккей в целом, швейцарцы не вышли, а новые поколения пока выглядят безрадостно.

У деградировавших словаков появилась надежда — сразу несколько человек, родившихся в 2004-2005 годах, котируются в юниорском хоккее очень высоко, те же Немец и Слафковски — потенциально на первый раунд драфта-2022. Но пока это только перспектива, не больше. Увы, число как топовых, так средних команд на МЧМ (и в целом в хоккее) остается примерно таким же, как и 10, и 20 лет назад.

Германия U20 — Финляндия U20 — 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)

Голы: Лунделл — 1 (Хатакка, Хирвонен), 3:38 — 0:1. Рятю — 1 (Никканен, Хейнола), 19:48 — 0:2. Пюхтия — 1 (Кокконен, Рятю), 21:39 — 0:3. Дюбе — 1 (бол.,Фолек), 25:34 — 1:3. Штюцле — 1 (Петерка, Элиас), 30:35 — 2:3. Ниемеля — 1 (Симонтайвал), 31:53 — 2:4. Никканен — 1 (бол., Пярссинен, Ниемеля), 33:51 — 2:5. Элиас — 1 (Штюцле), 48:53 — 3:5.

Вратари: Тифензе (58:10 — 59:52) — Пииройнен.

Штраф: 6 — 14

Броски: 22 (4+7+11) — 50 (18+15+17).



Швейцария U20 — Словакия U20 — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Файт — 1 (Немец, Мразик), 54:17 — 0:1.

Вратари: Фаттон (58:40) — Латкоцы.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 28 (5+10+13) — 32 (12+9+11).

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