Без шансов. Канада разнесла российскую сборную в полуфинале МЧМ

Пропустили пять безответных шайб.

Молодежный чемпионат мира-2021. 1/2 финала

Канада — Россия — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ньюхук — 3 (Шнайдер, Куинн), 0:59 — 1:0. Макмайкл — 4 (Пеллетье, Козенс), 10:33 — 2:0. Перфетти — 2 (бол., Байрам, Козенс), 15:05 — 3:0. Шнайдер — 1 (Сузуки, Мерсер), 24:09 — 4:0. Козенс — 8 (п.в., Пеллетье), 58:31 — 5:0.

Нереализованный буллит: Козенс (К), 39:30 (вратарь).

Вратари: Леви — Аскаров (57:06 — 58:31).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (16+9+10) — 28 (7+13+8).

Судьи: Гуен, Роэланд.

5 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Мы привыкли к тому, что матчи Россия — Канада в плей-офф МЧМ — это бешеный драйв, камбэки, драки или скандалы. Главный тренер российской молодежки Игорь Ларионов перед полуфиналом МЧМ-2021 также обещал эмоции и драму. Но в итоге канадцы спокойно переиграли принципиального соперника, создав мощный задел еще в первом периоде. И на протяжении всего матча не было ни одного момента, который мог бы стать переломным.

Канадцы открыли счет уже на первой минуте. После броска Ньюхука в верхний угол рефери не сразу увидели гол, но видеоарбитры остановили игру — шайба влетела в ворота и тут же вылетела из них.

«Кленовые листья» продолжали атаки, у россиян получалось только ненадолго закрепиться в чужой зоне. А невнимательность у своих ворот стоила дорого. Бычков проиграл борьбу, Кузнецов не успел накрыть Макмайкла — получайте вторую шайбу.

Третий гол россияне пропустили уже в меньшинстве после того, как Подколзин был наказан двойным малым штрафом. Коул Перфетти точно бросил в дальний угол прямо над ловушкой Аскарова.

Со стартом второго периода беды российской сборной не закончились. Аскаров снова потерял клюшку (как и перед вторым голом канадцев) и пропустил в ближний угол после броска защитника Шнайдера.

Askarov loses his paddle and Canada takes advantage to extend their lead to 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/KnjyeClQvx — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Россияне пытались переводить игру в чужую зону, но моменты у ворот Леви начали возникать только после удаления у канадцев. Абрамов в итоге отличился с добивания, но арбитры после видеопросмотра отменили взятие ворот — Семен Чистяков вошел в чужую зону раньше шайбы.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Вряд ли заброшенная шайба сильно изменила бы ход игры — чувствовалось, что у канадцев есть запас прочности. В третьем периоде они спокойно довели матч до победы. Хоть у российской сборной и было несколько неплохих моментов, на исход матча они не повлияли.

Василий Подколзин заводил партнеров на скамейке, но на льду лидеров, готовых взять игру на себя, не оказалось. И даже сыграть равный матч с Канадой не получилось: соперник разделался с российской командой, как с любой другой, заметно уступающей в классе.