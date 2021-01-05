«Канада прошлась катком по русским». За океаном в восторге от разгромной победы над Россией
Toronto Star: «Сборная Канады катком прошлась по команде России»
Канада будет биться за золото. Снова.
Мощная сборная Канады катком прошлась по команде России в полуфинале молодежного чемпионата мира. Русским была уготована та же участь, что и всем остальным командам на турнире.
Канадская команда, в составе которой собрались 19 игроков, которых выбирали в первом раунде драфтов НХЛ, не встречала достойного отпора с самого начала турнира. И теперь в финале ее оппонент может надеяться только на чудо.
Игры между Россией и Канадой всегда проходят в ожесточенной борьбе. И многие ждали от российской команды более мощного сопротивления. Но на этой турнире команде не хватало остроты в атаке. Она не смогла забить чехам на групповом этапе, с трудом прошла Германию в четвертьфинале. И эта проблема стала явной в полуфинале.
The Score: «Канада не пропустила ни одного гола в равных составах на турнире»
Канада разгромила Россию в полуфинале — 5:0. Теперь сборной предстоит встретиться в решающем матче против команды США.
Канадская команда пока еще ни разу по ходу этого турнира не оказывалась в роли отыгрывающейся стороны. Более того, она даже не пропустила ни одного гола в равных составах.
Эта победа стала для Канады самой крупной над Россией с 2006 года. Тогда с таким же счетом канадцы взяли верх в финальном матче.
CBC: «Аскаров иногда даже не мог удержать клюшку в руках»
Россия хотела взять реванш за поражение в финале прошлого чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Тогда русские в драматичной борьбе уступили со счетом 3:4.
В этом году матч выдался не таким напряженным. Канада с первых минут захватила инициативу и не отдавала ее до конца матча.
Российский голкипер Ярослав Аскаров иногда даже не мог удержать клюшку в руках, но все же отбил 30 бросков из 34. А вот Девон Леви провел очередной сухой матч — 28 спасений. Это его третий «сухарь» на турнире. И по этому показателю он сравнялся с рекордом Джастина Погги, который тот установил в 2006 году.
Sporting News: «Россия не смогла ничего противопоставить Канаде»
Канада продолжает путь за золотом. За вторым чемпионством за два года.
В полуфинале ей противостоял хорошо знакомый и принципиальный соперник. Но в этот раз он не смог ничего противопоставить. Канада действовала с позиции силы с момента первого вбрасывания.
Конечно, приятно забросить пять шайб. Но главная история вечера — игра голкипера Девона Леви. Он снова продемонстрировал спокойствие и отразил все 28 бросков по своим воротам. Теперь он может побить рекорд Джастина Погги по «сухим» матчам на МЧМ.
Однако эти рекорды не имеют значения. Главное — победа в финале.
Sportsnet: «Победа за таким явным преимуществом, что и не припомнишь»
Перед каждым матчем мы продолжаем твердить: «Вот теперь Канаду ждет настоящее испытание».
Так мы думали перед матчем против Финляндии на групповом этапе. Такого мы ждали в полуфинале от России.
«Вот теперь нас ждет настоящая проверка».
Nyet.
Канада не заметила сборную России в полуфинале. Ту самую команду, которая обязана выложиться на сто процентов в матче против заклятого соперника и заставить того попотеть. А что в итоге? Победа Канады со счетом 5:0. Победа за таким явным преимуществом, что и не припомнишь.
Помните, как российский голкипер Илья Брызгалов после поражения на Олимпиаде-2010 рассказывал, что канадцы вышли на тот матч с таким настроем, будто «гориллы выскочили из клетки»?
В этот вечер мы увидели нечто подобное.
The Hockey News: «Неумение Аскарова обращаться с клюшкой стало темой для разговоров»
Канада может стать первой командой за долгое время, которая выиграет молодежный чемпионат мира второй год подряд. Последний раз это удавалось все той же Канаде в отрезок с 2005 по 2009 годы.
К тому же команда выходит в финал в четвертый раз за последние шесть лет.
Если возвращаться к полуфиналу, то одна из главных тем для разговора это игра Ярослава Аскарова. И речь идет не о его привычной надежности на последнем рубеже.
Неумение Аскарова обращаться с клюшкой обратило внимание многих на этом турнире. Будь то непонятная игра за воротами или просто ее потеря.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю