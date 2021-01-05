«Канада прошлась катком по русским». За океаном в восторге от разгромной победы над Россией

Североамериканская пресса в восторженных тонах отзывается об игре сборной Канады после победы в полуфинале МЧМ-2021 над командой России.

Toronto Star: «Сборная Канады катком прошлась по команде России»

Toronto Star.

Канада будет биться за золото. Снова.

Мощная сборная Канады катком прошлась по команде России в полуфинале молодежного чемпионата мира. Русским была уготована та же участь, что и всем остальным командам на турнире.

Канадская команда, в составе которой собрались 19 игроков, которых выбирали в первом раунде драфтов НХЛ, не встречала достойного отпора с самого начала турнира. И теперь в финале ее оппонент может надеяться только на чудо.

Игры между Россией и Канадой всегда проходят в ожесточенной борьбе. И многие ждали от российской команды более мощного сопротивления. Но на этой турнире команде не хватало остроты в атаке. Она не смогла забить чехам на групповом этапе, с трудом прошла Германию в четвертьфинале. И эта проблема стала явной в полуфинале.

The Score: «Канада не пропустила ни одного гола в равных составах на турнире»

The Score.

Канада разгромила Россию в полуфинале — 5:0. Теперь сборной предстоит встретиться в решающем матче против команды США.

Канадская команда пока еще ни разу по ходу этого турнира не оказывалась в роли отыгрывающейся стороны. Более того, она даже не пропустила ни одного гола в равных составах.

Эта победа стала для Канады самой крупной над Россией с 2006 года. Тогда с таким же счетом канадцы взяли верх в финальном матче.

CBC: «Аскаров иногда даже не мог удержать клюшку в руках»

CBC.

Россия хотела взять реванш за поражение в финале прошлого чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Тогда русские в драматичной борьбе уступили со счетом 3:4.

В этом году матч выдался не таким напряженным. Канада с первых минут захватила инициативу и не отдавала ее до конца матча.

Российский голкипер Ярослав Аскаров иногда даже не мог удержать клюшку в руках, но все же отбил 30 бросков из 34. А вот Девон Леви провел очередной сухой матч — 28 спасений. Это его третий «сухарь» на турнире. И по этому показателю он сравнялся с рекордом Джастина Погги, который тот установил в 2006 году.

Sporting News: «Россия не смогла ничего противопоставить Канаде»

Sporting News.

Канада продолжает путь за золотом. За вторым чемпионством за два года.

В полуфинале ей противостоял хорошо знакомый и принципиальный соперник. Но в этот раз он не смог ничего противопоставить. Канада действовала с позиции силы с момента первого вбрасывания.

Конечно, приятно забросить пять шайб. Но главная история вечера — игра голкипера Девона Леви. Он снова продемонстрировал спокойствие и отразил все 28 бросков по своим воротам. Теперь он может побить рекорд Джастина Погги по «сухим» матчам на МЧМ.

Однако эти рекорды не имеют значения. Главное — победа в финале.

Sportsnet: «Победа за таким явным преимуществом, что и не припомнишь»

Sportsnet.

Перед каждым матчем мы продолжаем твердить: «Вот теперь Канаду ждет настоящее испытание».

Так мы думали перед матчем против Финляндии на групповом этапе. Такого мы ждали в полуфинале от России.

«Вот теперь нас ждет настоящая проверка».

Nyet.

Канада не заметила сборную России в полуфинале. Ту самую команду, которая обязана выложиться на сто процентов в матче против заклятого соперника и заставить того попотеть. А что в итоге? Победа Канады со счетом 5:0. Победа за таким явным преимуществом, что и не припомнишь.

Помните, как российский голкипер Илья Брызгалов после поражения на Олимпиаде-2010 рассказывал, что канадцы вышли на тот матч с таким настроем, будто «гориллы выскочили из клетки»?

В этот вечер мы увидели нечто подобное.

The Hockey News: «Неумение Аскарова обращаться с клюшкой стало темой для разговоров»

The Hockey News.

Канада может стать первой командой за долгое время, которая выиграет молодежный чемпионат мира второй год подряд. Последний раз это удавалось все той же Канаде в отрезок с 2005 по 2009 годы.

К тому же команда выходит в финал в четвертый раз за последние шесть лет.

Если возвращаться к полуфиналу, то одна из главных тем для разговора это игра Ярослава Аскарова. И речь идет не о его привычной надежности на последнем рубеже.

Неумение Аскарова обращаться с клюшкой обратило внимание многих на этом турнире. Будь то непонятная игра за воротами или просто ее потеря.