Россия слишком легко заводится по пустякам. В плей-офф МЧМ эти срывы прощать не будут

Обзор дня Алексея Шевченко.

МЧМ-2021 молодежная сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Германии, нападающий молодежной сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч.

Четвертьфинал

Закончился первый этап молодежного чемпионата, и жаль только то, что не было ни одной громкой сенсации. Кто-то выделит то, что Германия впервые попала в плей-офф турнира. Молодцы, но они попадают на Россию и уже 2 января по канадскому времени должны улететь домой. Тем не менее немцы действительно совершили маленький спортивный подвиг, ведь у них в команде была вспышка вируса и турнир сборная начинала не в полном составе.

Удивил провал команды Швейцарии, но у каждой сборной бывает неудачный возраст, хорошо, что никто не вылетает на этот раз. Если говорить о нашей команде, то второе место в трудной группе — отличный результат, да и она не стала первой только из-за причуд арифметики. Обыграли первую команду, третью, последнюю, но одно поражение все изменило.

Есть большая вероятность, что сыграем с Канадой уже в полуфинале. Только один шанс избежать этого: надо, чтобы шведы прошли финнов. И это если не будет сенсаций типа победы словаков над американцами. Но мы хотим сыграть с командой Канады в решающем матче только потому, что это будет красиво и весь хоккейный мир прильнет к экранам. Думать же надо о том, чтобы победить в полуфинале. Из-за посева слабых соперников там не будет, даже если чехи внезапно обыграют канадцев. Для легкой прогулки нужно, чтобы победили шведы и словаки, и тогда мы попадаем на последних. Но это уже фантастика. Зато мы играем с немцами в удобное время для российских болельщиков. Стартовое вбрасывание начинается в 20.00.

Наказание

Нападающий Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира за то, что грубо сыграл против шведского хоккеиста. Игорь Ларионов, присутствующий на разбирательстве, просил, чтобы в дисциплинарном комитете оценили поведение шведского хоккеиста перед этим моментом, но его не услышали. Хорошо, что Михаилу дали всего один матч, он пропустит лишь встречу с Германией. Немцы тоже потеряли игрока, но у них и без этого шансы на победу были микроскопические. Но российской команде повезло и в том, что никак не наказали Яна Кузнецова за колющий удар против шведа. Да, скандинав упал, словно в него попала пуля, но нарушения никто отрицать не будет.

И это большая проблема перед полуфиналом. Мы слишком легко заводимся по пустякам, при этом думать начинаем только после матча. А немцы как раз умеют провоцировать, играют они довольно грязно. Игорь Ларионов утверждает, что говорит с парнями на эту тему, но он прав, что невозможно залезть в голову каждому. Сейчас мы проскочили, но если наши хоккеисты так себя будут вести против немцев или в полуфинале, то никто их жалеть не будет. Не надо подставляться на ровном месте.

Доверие

Теперь выясняется, что нападающий «Авангарда» Клим Костин остался в КХЛ не потому, что клуб из Северной Америки решил, что ему будет полезней в России. Главный тренер «Блюз» Крейг Беруби сообщил, что у форварда возникла проблема с визой, но как только он ее решит, то его ждут в тренировочном лагере.

— Надеюсь, что он готов сделать еще один шаг и сыграть в НХЛ, — заявил тренер. Приятно, конечно, но если бы Беруби сказал нечто подобное про Торопченко и Александрова, то это было бы действительно круто. Клим-то в НХЛ выступал, забил, и его активность и старание в первых матчах не произвели никакого впечатления на тренера и менеджеров. Хоккеиста быстро отправили в АХЛ.

Отношения между Климом и клубом вообще довольно противоречивые. Ему обещали, что он получит шанс, давным-давно, когда форвард уехал на молодежный чемпионат мира и провел турнир хорошо. Тогда Костин, вернувшись домой, так и просидел в фарм-клубе, а про него забыли, и он переживал очень сильно, даже характер изменился. Теперь новое заявление главного тренера, который, видимо, не проверил статистику. Но Костин все равно стремится за океан, закрывает глаза на несправедливость, прячет свою гордость. Ну что же, это его выбор.