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А был ли у Ларионова шанс стать чемпионом? 60-летний тренер с годом опыта — уникальный случай на МЧМ

Дмитрий Фещенко
Дмитрий Фещенко
корреспондент
Сегодня, 12:55
Игорь Ларионов. Фото ФХР Места России на МЧМ и ЮЧМ. Фото "СЭ" Главные тренеры сборных на МЧМ. Фото "СЭ" Главные тренеры победителей МЧМ. Фото "СЭ" Российские тренеры-чемпионы. Фото "СЭ"
Игорь Ларионов. Фото ФХР
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Виноват один Ларионов?
6&nbsp;января. Эдмонтон. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 4:1.Звезды Подколзин и Амиров не оправдали ожиданий. Лучший — защитник Чистяков. Итоги МЧМ для сборной России

Провал сборной России на молодежном чемпионате мира породил справедливые вопросы к главному тренеру команды Игорю Ларионову. Но только ли он должен нести ответственность за результат? Когда молодежку покинул Валерий Брагин, отработавший в ней с перерывами десять лет, его преемником был назначен именно Ларионов. Хотя другие варианты были.

Во-первых, со сборной 2001 года работал Владимир Филатов, который вошел в штаб Ларионова и добился с ней большого успеха. Команда впервые за десять лет вышла в финал ЮЧМ, по дороге обыграв мощнейших американцев с Хьюзом, Зеграсом, Йорком, Туркоттом, Найтом и Кофилдом — тех, кто вчера (кроме Хьюза) выиграл золото МЧМ. А кто-то еще заявляет, что это поколение у нас не очень.

Да, ЮЧМ проходит на полтора года раньше, у него есть свои нюансы — более слабая сборная Канады и другие ограничения, которые накладывает проходящий в это же время плей-офф CHL. Но у России на этом турнире играет костяк будущей молодежной сборной. И тот же Брагин почти всегда на МЧМ выступал лучше, чем его коллеги на ЮЧМ с тем же годом.

Места России на МЧМ и ЮЧМ. Фото "СЭ"
Места России на МЧМ и ЮЧМ. Фото «СЭ»

Вернемся к Филатову: после серебра ЮЧМ он получил сборную 2004 г.р. и победил с ней на Юношеской Олимпиаде. Очень логичный вариант — назначить этого молодого специалиста (Филатову 35 лет, 10 из которых он работает тренером) на пост наставника молодежки.

Другой разумной альтернативой был Сергей Голубович. Он не без успеха работал с командой 2002 года рождения. С ним сборная побеждала на Мировом кубке вызова, после длительного перерыва выиграла Кубок Глинки/Гретцки (самый ценный юниорский трофей), а также могла удачно выступить на ЮЧМ, но он был отменен из-за пандемии.

Также Голубович возглавлял сборную на ЮЧМ-2016, когда собранная наспех из-за мельдониевого скандала команда, будучи на год младше всех соперников, достойно сопротивлялась будущим чемпионам — финнам. А через год взяла бронзу, первую медаль для России за пять лет. Голубовичу 45, а его тренерский стаж — шесть лет. Он, как и Филатов, попал в штаб молодежки — но в качестве ассистента.

Немолодой, но неопытный

А что же Ларионов? Игорю Николаевичу исполнилось 60 лет, при этом он лишь год как стал тренером (на прошлом МЧМ помогал Брагину), завершил карьеру игрока 16 лет назад и с той поры лишь эпизодами занимался деятельностью, связанной с хоккеем. И надо признать, что это очень нетипичная биография.

Главные тренеры сборных на МЧМ. Фото "СЭ"
Главные тренеры сборных на МЧМ. Фото «СЭ»

Почти все тренеры других команд в среднем на 10-15 лет моложе Ларионова, но главное отличие — даже не возраст. Они все гораздо дольше занимаются тренерской работой. Даже новичок Петровицки — четыре года, а швед Реннмарк — шесть, хотя годится Ларионову в сыновья.

А вот таблица победителей МЧМ — возраст и стаж указаны на момент турнира:

Главные тренеры победителей МЧМ. Фото "СЭ"
Главные тренеры победителей МЧМ. Фото «СЭ»

Тренеры за 50 добивались успеха, но почти все они все равно были намного моложе Игоря Николаевича. Возьмем другой пример — Дэйла Хантера, ровесника Ларионова. Он чуть раньше завершил игровую карьеру — в 1999 году. Однако не выпадал никуда из хоккейного мира: сразу после ее окончания он недолго потрудился директором по хоккейным операциям «Вашингтона», а через год стал владельцем клуба юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс», еще через год — ее бессменным тренером. Так что, несмотря на такой же возраст, прошлогодний канадский наставник обладал совсем иным опытом. Только Фил Хаусли из тренеров-чемпионов работал менее десяти лет.

Не стоило ли начать со сборных помладше?

Да, в России был удачный пример Владимира Плющева, но и его небольшой бэкграунд был в четыре раза больше. Да и в те времена хоккей был другой, а молодежный — тем более. Американская программа развития только набирала свои обороты, а Швеция с Финляндией за эти два десятилетия тоже активно пересмотрели свои системы подготовки — все это привело к изменению сил на карте.

Российские тренеры-чемпионы. Фото "СЭ"
Российские тренеры-чемпионы. Фото «СЭ»

То, что Ларионов в свои 60 захотел себя попробовать в новом качестве, заслуживает только уважения. Более того, несмотря на это фиаско, вероятно, он еще будет полезен российскому хоккею как тренер. Успехи на том же Кубке «Карьяла» не стоит у него отнимать и выбрасывать в мусор.

Однако стоило ли начинать работу сразу с молодежной сборной после одного турнира в качестве ассистента без релевантного опыта работы? Это решение, судя по примерам чемпионов прошлых лет, вряд ли сразу могло привести к успеху — и качества самого Ларионова не играют ключевой роли.

Начать бы Игорю Николаевичу с клуба МХЛ или юниорской сборной, например, 2005 или 2006 года рождения, которые можно было довести до МЧМ. Ларионов в хорошей форме будет и в 66 — в этом сомнений нет.

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