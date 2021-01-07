Виноват один Ларионов?

Провал сборной России на молодежном чемпионате мира породил справедливые вопросы к главному тренеру команды Игорю Ларионову. Но только ли он должен нести ответственность за результат? Когда молодежку покинул Валерий Брагин, отработавший в ней с перерывами десять лет, его преемником был назначен именно Ларионов. Хотя другие варианты были.

Во-первых, со сборной 2001 года работал Владимир Филатов, который вошел в штаб Ларионова и добился с ней большого успеха. Команда впервые за десять лет вышла в финал ЮЧМ, по дороге обыграв мощнейших американцев с Хьюзом, Зеграсом, Йорком, Туркоттом, Найтом и Кофилдом — тех, кто вчера (кроме Хьюза) выиграл золото МЧМ. А кто-то еще заявляет, что это поколение у нас не очень.

Да, ЮЧМ проходит на полтора года раньше, у него есть свои нюансы — более слабая сборная Канады и другие ограничения, которые накладывает проходящий в это же время плей-офф CHL. Но у России на этом турнире играет костяк будущей молодежной сборной. И тот же Брагин почти всегда на МЧМ выступал лучше, чем его коллеги на ЮЧМ с тем же годом.

Места России на МЧМ и ЮЧМ. Фото «СЭ»

Вернемся к Филатову: после серебра ЮЧМ он получил сборную 2004 г.р. и победил с ней на Юношеской Олимпиаде. Очень логичный вариант — назначить этого молодого специалиста (Филатову 35 лет, 10 из которых он работает тренером) на пост наставника молодежки.

Другой разумной альтернативой был Сергей Голубович. Он не без успеха работал с командой 2002 года рождения. С ним сборная побеждала на Мировом кубке вызова, после длительного перерыва выиграла Кубок Глинки/Гретцки (самый ценный юниорский трофей), а также могла удачно выступить на ЮЧМ, но он был отменен из-за пандемии.

Также Голубович возглавлял сборную на ЮЧМ-2016, когда собранная наспех из-за мельдониевого скандала команда, будучи на год младше всех соперников, достойно сопротивлялась будущим чемпионам — финнам. А через год взяла бронзу, первую медаль для России за пять лет. Голубовичу 45, а его тренерский стаж — шесть лет. Он, как и Филатов, попал в штаб молодежки — но в качестве ассистента.

Немолодой, но неопытный

А что же Ларионов? Игорю Николаевичу исполнилось 60 лет, при этом он лишь год как стал тренером (на прошлом МЧМ помогал Брагину), завершил карьеру игрока 16 лет назад и с той поры лишь эпизодами занимался деятельностью, связанной с хоккеем. И надо признать, что это очень нетипичная биография.

Главные тренеры сборных на МЧМ. Фото «СЭ»

Почти все тренеры других команд в среднем на 10-15 лет моложе Ларионова, но главное отличие — даже не возраст. Они все гораздо дольше занимаются тренерской работой. Даже новичок Петровицки — четыре года, а швед Реннмарк — шесть, хотя годится Ларионову в сыновья.

А вот таблица победителей МЧМ — возраст и стаж указаны на момент турнира:

Главные тренеры победителей МЧМ. Фото «СЭ»

Тренеры за 50 добивались успеха, но почти все они все равно были намного моложе Игоря Николаевича. Возьмем другой пример — Дэйла Хантера, ровесника Ларионова. Он чуть раньше завершил игровую карьеру — в 1999 году. Однако не выпадал никуда из хоккейного мира: сразу после ее окончания он недолго потрудился директором по хоккейным операциям «Вашингтона», а через год стал владельцем клуба юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс», еще через год — ее бессменным тренером. Так что, несмотря на такой же возраст, прошлогодний канадский наставник обладал совсем иным опытом. Только Фил Хаусли из тренеров-чемпионов работал менее десяти лет.

Не стоило ли начать со сборных помладше?

Да, в России был удачный пример Владимира Плющева, но и его небольшой бэкграунд был в четыре раза больше. Да и в те времена хоккей был другой, а молодежный — тем более. Американская программа развития только набирала свои обороты, а Швеция с Финляндией за эти два десятилетия тоже активно пересмотрели свои системы подготовки — все это привело к изменению сил на карте.

Российские тренеры-чемпионы. Фото «СЭ»

То, что Ларионов в свои 60 захотел себя попробовать в новом качестве, заслуживает только уважения. Более того, несмотря на это фиаско, вероятно, он еще будет полезен российскому хоккею как тренер. Успехи на том же Кубке «Карьяла» не стоит у него отнимать и выбрасывать в мусор.

Однако стоило ли начинать работу сразу с молодежной сборной после одного турнира в качестве ассистента без релевантного опыта работы? Это решение, судя по примерам чемпионов прошлых лет, вряд ли сразу могло привести к успеху — и качества самого Ларионова не играют ключевой роли.

Начать бы Игорю Николаевичу с клуба МХЛ или юниорской сборной, например, 2005 или 2006 года рождения, которые можно было довести до МЧМ. Ларионов в хорошей форме будет и в 66 — в этом сомнений нет.