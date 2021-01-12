И все же — кто виноват в поражении молодежки? Похоже, тренерский штаб

Спустя неделю после провала сборной России на МЧМ отвечаем на два главных русских вопроса.

Неудача сошла с рук

Странно наблюдать, когда большая неудача полностью сходит с рук тем, кто к ней был причастен. Выступление российской молодежки на чемпионате мира - безусловный провал. Дело и в результате, и в совершенно безрадостной игре в плей-офф, в котором удалось лишь с трудом отбиться от заурядной сборной Германии с ее одной опасной тройкой. Я всегда против того, чтобы сразу рубить налево и направо. Иногда необходимо давать второй шанс. Для начала хотелось бы узнать, что виновные собираются сделать, чтобы избежать повторения прежнего сценария. По этому поводу пока тишина как на кладбище.

Прекрасно помню, как в 2004-м доставалось Рафаилу Ишматову за вылет в четвертьфинале от финнов, в 2010-м под огнем критики оказался Владимир Плющев, не справившийся на той же стадии со швейцарцами, в 2018-м Валерия Брагина от полной обструкции после поражения от американцев с трудом уберегли только предыдущие успехи. Каждый из них к тому моменту имел за душой золотые медали МЧМ, но это не спасло от разносов и увольнений. На Ишматове и Плющеве быстро поставили крест.

Сейчас дружный хор защитников Игоря Ларионова запел так слаженно, что даже меня заставил отвлечься от прекрасной русской зимы. Никогда бы не подумал, что посредственное выступление способно настолько крепко сплотить хоккейный мир. Вдобавок к делу подключился даже известный футбольный тренер Юрий Семин с невнятной аргументацией. Словно и не знает он, что на следущий год состав молодежки изменится на 60-70 процентов как минимум, а Ларионов получит те же два с половиной месяца, включая летний сбор, подготовки к турниру, что по нынешним временам шикарный вариант.

Еще немного наивно я надеялся, что хоть кто-то предъявит серьезные претензии к работе Профессора, и не дождался. Коллеги по цеху постарались - к ним вопросов нет. Подробного разбора от «хоккейных людей», о значимости которых мудро высказался еще один прославленный ветеран Андрей Николишин, пока не было. Думаю, и не будет. На этом очков не заработаешь. Только с вышестоящими персонами в отечественном хоккее отношения испортить можно. Усомнился в правильности курса от Ларионова только популярный эксперт Леонид Вайсфельд. Еще весьма неожиданно опубликовал резкий пост в своем Facebook известный детский тренер Сергей Суярков. Он заявил, что с Брагиным или Сергеем Голубовичем у руля молодежная сборная может взять золото следующего чемпионата мира, а с Ларионовым шанс это сделать равен нулю. И опять же без подробностей.

Что делать?

Сам Ларионов, общаясь с журналистами, ни в чем каяться не стал, признав только возможную ошибку в работе над «физикой». Ее сразу же повесили на штатного специалиста по этому вопросу Филлипа Арзамазова. И все! Извините, но это тянет на безобразие. Легко напрашивается логичный вывод. Всегда считавшийся независимым и обладавший особым мнением Ларионов уже стал частью системы. Которая своих не сдает, чтобы они ни сделали. Только не надо считать всех остальных за идиотов, неспособных сложить два плюс два. Дело совсем не в поиске виновных, а в понимании того, что делать дальше. Тут все грустно.

Профессор претендовал на роль нового идеолога, желающего взять все самое лучшее из славных «советских традиций» и придать им новое прочтение. Фирменный стиль - обязательная вещь для любой уважающей хоккейной нации. Рождается он в ходе дискуссий, практических исследований и даже научных разработок. Дело не одной недели и не одного месяца. У меня есть сомнения, что в России проделали ту же самую работу. Если сравнивать хоккей, в которой играют юниорская, молодежная и первая сборные, то различий порой не меньше, чем общего. Тогда становится непонятно, зачем запускать в жизнь красивые декларации и не следовать им на все сто процентов.

Ларионов в теоретическом плане очень силен, и первоначально дела у него шли симпатично. Но что делать с практикой?

Придраться можно и к выбору состава, и к плану на игру, и выбранной тактике, и к странному подходу к вратарскому вопросу, и к слабому управлению командой по ходу матча. Мой коллега Дмитрий Фещенко проделал скрупулезную работу, выясняя, на каком году тренерской деятельности специалисты из разных стран привели свои сборные к золоту МЧМ. Меньше десятка лет стажа нет почти ни у кого. Разве что Плющев в 2002-м выиграл на четвертый год. Если Ларионов возьмет первое место на следующем турнире, то установит мировой рекорд.

Наверное, улучшить навыки быстрого реагирования в сложных ситуациях помогли бы ему один-два турнира в качестве главного тренера. Этого маловато. Чем плох вариант с нахождением в штабе и на скамейке какого-нибудь клуба из системы СКА на протяжении полутора-двух месяцев? Только я не уверен, что он обсуждался. Остается только верить в интеллект самого Ларионова. Умный человек способен меняться и расти, проанализировав собственные ошибки. Но снова сводить все к одной фигуре, как мне кажется, дело прошлого. Так же как и кричать о возвращении Брагина. Важно помочь Профессору стать лучше. Подождем. Может, в голове Романа Ротенберга и его окружения вызревает содержательный план действий. Через месяц-другой нас ждет приятное удивление от подробностей. Пока же появился слух, что из молодежки уберут Голубовича. Его переведут в одну из юниорских сборных. Кажется, он действительно не спелся с Ларионовым.