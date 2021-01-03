Итоги четвертьфиналов МЧМ.

Молодежный чемпионат мира. Четвертьфинал

Финляндия U20 — Швеция U20 — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Рэймонд — 2 (Юханссон), 14:28 — 0:1. Седерблом — 2 (бол., Рэймонд), 16:05 — 0:2. Никканен — 2 (Виро, Ламберт), 25:32 — 1:2. Лунделл — 4 (бол., Хейнола), 51:04 — 2:2. Хирвонен — 1 (Петман), 59:35 — 3:2.

Вратари: Пииройнен — Альнефельт (59:35 — 59:56).

Штраф: 20 — 16.

Броски: 31 (4+12+15) — 24 (11+6+7).

Судьи: Гуен, Лангин.

2 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Россия остается без золотых медалей МЧМ уже 10 лет (есть шанс поправить это), но длинная серия без побед есть и еще у одной топ-сборной. Шведы последний раз выигрывали турнир в 2012 году, когда в овертайме Мика Зибанежад пробил Андрея Макарова и забил единственный гол в матче. Более того, за последние семь лет «Тре Крунур» лишь раз играли в финале.

? TIE GAME!!!



Anton Lundell ties it up for Finland and we're in for a big ending. pic.twitter.com/8bP6xdx198 — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Ранее неудачи в плей-офф шли в комплекте с суперсерией побед в группе, но в этот раз шведы были неубедительны даже не на кубковой стадии. Вылет в четвертьфинале можно объяснить и потерями из-за ковида, но очевидно, что почти все лидеры сборной сыграли на МЧМ ниже своего уровня. На двоих у звездной парочки Рэймонд — Хольц 51 бросок в створ — и всего три гола. Не сравнить с успехами связки Хогландер — Фагемо год назад, которые не котировались по юниорам на уровне топ-проспектов, но выдали сумасшедший МЧМ. Им, правда, было по 19, а Рэймонду с Хольцем по 18, и они гипотетически смогут сыграть за сборную и через год. Если не пробьются в НХЛ.

Roni Hirvonen's last-minute heroics send ?? through to the #WorldJuniors semifinals pic.twitter.com/aRRyzAtZJt — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 2, 2021

Финны после слабого матча с Канадой так же отвратительно провели первый период, но переломили игру, спаслись, а в концовке вырвали победу.

Молодежный чемпионат мира. Четвертьфинал

Канада U20 — Чехия U20 — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Козенс — 7 (Макмайкл), 8:22 — 1:0. Байрам — 1 (Кребс, Козенс), 11:39 — 2:0. Макмайкл — 3 (п.в., Гуле, Кребс), 57:11 — 3:0.

Вратари: Леви — Малик (54:19 — 55:12, 55:32 — 57:11).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (8+11+6) — 29 (12+6+11).

Судьи: Лоуренс, Стюарт.

3 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

С учетом мощи канадцев и больших проблем чехов в матчах с Швецией и США можно было ожидать разгрома. Но если в тех играх они упорно сражались, но разваливались во второй половине, то сегодня пропустили пару голов в начале, зато потом не позволили канадцам их добить. На удивление, чехи даже перебросали хозяев турнира.

Cozens SQUEAKS one by Malik and ?? Canada takes the lead! #WorldJuniors pic.twitter.com/SzRmNsSOrw — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2021

Равной при этом игру назвать нельзя: канадцы грамотно действовали по счету, а в концовке позволили создать моменты, только когда соперник снял вратаря. Интересно, какую модель модели они выберут против России: страшное давление, как с финнами, или более осторожный и оборонительный стиль.

При всем богатстве канадских талантов их зависимость от лидера — Дилана Козенса — очень велика. С 13 очками он второй бомбардир турнира и с большим отрывом лучший игрок сборной. Большой форвард и максимально универсальный хоккеист — атака, оборона, техника, физика — все при нем.

Молодежный чемпионат мира. Четвертьфинал

США U20 — Словакия U20 — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Калиев — 2 (бол., Болди, Зеграс), 10:44 — 1:0. Фариначчи — 3 (Джонсон, Берард), 31:55 — 2:0. Кауфилд — 2 (бол., Зеграс), 36:53 — 3:0. Кашлик — 1 (Немец, Коленич), 38:32 — 3:1. Сойка — 1 (бол., Княжко), 49:50 — 3:2. Фариначчи — 4 (Бринк), 55:46 — 4:2. Бенайерс — 1 (п.в., Бринк), 58:36 — 5:2.

Вратари: Найт — Латкоцы (58:29 — 58:36).

Штраф: 18 — 10.

Броски: 43 (12+15+16) — 18 (5+5+8).

Судьи: Лабонт, Пирс.

3 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Матч США — Словакия немного похож на игру Россия — Германия: явный фаворит, несмотря на приличное территориальное преимущество, не мог добиться большого разрыва в счете. Три отличия: у американцев было куда больше моментов, чем у сборной Игоря Ларионова (мешали слабая реализация и вратарь Латкоци), у словаков команда поровнее, чем у немцев, но нет больших звезд (и от этого были проблемы в атаке), американцы получили шансы в большинстве (в том числе «пять на три») и дважды его использовали.

Simon Latkoczy is on ? pic.twitter.com/2oIkiFYPMe — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2021

При этом словаки смогли прервать серию американцев из трех матчей без пропущенных голов и в третьем периоде сократили отставание до минимума, но нервную концовку, как немцы нам, не создали.

У США стоит отметить Коула Кофилда (автора 14 шайб на ЮЧМ-2019), который не так хорош, как от него ждали — но сегодня игра у него наконец получилась, и он забил гол в большинстве. И уже по традиции Тревора Зеграса — еще две передачи (всего 15 очков). На пару с Козенсом — это главные претенденты на звание MVP МЧМ.