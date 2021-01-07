Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после прилета в Россию.

— Игорь Николаевич, что читали в дороге?

— Книгу, которая обучает жизни, опыту, терпению, доброте.

— Все, что нужно после такого турнира.

— Абсолютно. Жизнь продолжается. К сожалению, не получилось то, что хотели сделать. В любом случае это — опыт, новая мотивация, чтобы двигаться дальше. Потому что для ребят и всех нас это, конечно, разочарование. Но так устроен спорт. Будем стремиться быть лучше.

— Владислав Третьяк и Роман Ротенберг говорили, что у команды были проблемы с «физикой». Что можете сказать о физическом состоянии игроков?

— Сейчас не то время, чтобы комментировать физическое состояние. Этот вопрос требует более детального рассмотрения. Не знаю, может, у шведов тоже была какая-то проблема с «физикой». Они не попали в четверку. Поэтому говорить об этом преждевременно.

— Можете сравнить давление общественности сейчас и во время вашей игровой карьеры в НХЛ, в сборной?

— В НХЛ так много не пишут о хоккее, как вы. Поэтому я не читал прессу. Это не дает возможности трезво оценивать ситуацию. И ребят я об этом предупредил. Эти вещи влияют на молодежь, на их реакцию, восприятие всего того, что происходит. Но мы уважаем ваш труд, вашу работу — у меня нет никаких претензий. Это то, что вы делаете, и делаете хорошо.

— Нужно ли относиться к молодежному чемпионату мира категорично — или золото, или позор? Или же это скорее обучение и перспектива?

— Скорее всего, обучение. Мы можем ставить высокие задачи, которые хотят выполнить все участники МЧМ. Но это не всегда получается. Не хочется ссылаться на другие страны, которые попадают в ситуации, когда не удается выйти в финал, полуфинал. Опыт, который ребята приобрели, может, не самый лучший. Мы не взяли медали. Хотя о медали речь не идет — мы хотели взять золото. Медаль — это хорошо, но не для нашего хоккея. Хотя хоккей прогрессирует, становится более конкурентоспособным. Это поражение должно сделать ребят сильнее.

— СМИ муссируют тему, что физическая подготовка сборной слабая из-за того, что работал неизвестный тренер, родственник Ларионова — Филипп Арзамасов. Что скажете об этом?

— Работа по «физике» шла, как и всегда. Филипп Арзамасов много лет работал в московском «Динамо», между прочим. Поэтому здесь вопрос, не кто чей родственник, а какой тренер профессионал. Мы не можем кивать в одну сторону. У нас — команда. Все люди в штабе — квалифицированные специалисты. Понятно, что поражение — это вина тренеров. Игроки делали свое дело. Но в нашем понимании работа была проделана очень хорошая. Причем в такое необычное время. Пандемия, карантин. Говорить, что кто-то был не готов, кто-то был слабым, не совсем правильно.

— Год назад также была идея играть в красивый хоккей, и мы победили Канаду в группе 6:0. Почему у сборной наступил ступор в атаке год спустя?

— Трудно понять. Задача стояла такая же — контролировать шайбу. Мы не должны за ней гоняться, мы должны ее контролировать. Пара отскоков... Если посмотреть первый гол, на картинке четыре игрока в белой форме и один — в красной. И получается так, что канадец подобрал шайбу и бросил. Потом двойное удаление, которое завершилось вторым голом. Сложно понять, что не получилось в атаке. Канадцы провели турнир очень сильно, но в финале не забили ни одного гола. Молодежный хоккей в какой-то степени вносит свои коррективы и непредсказуемые действия, которые очень сложно объяснить. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота.

Матч с финнами мы должны были выиграть в первом периоде. После 1:0 у нас было много моментов — мы должны были просто отправить их домой. К сожалению, этого не случилось. Сейчас можно ссылаться на усталость, на ненастроенность. Все ребята отработали, отпахали, отыграли не на отличном, но на хорошем уровне. Но этого не хватило, чтобы закончить турнир на высокой ноте.

— Вас этот опыт сделал сильнее?

— Безусловно. Ты попадаешь в ситуацию, когда должен понять, насколько какие-то вещи можно было исправить. Эти моменты я проанализировал. Нужно будет найти правильный подход, факторы, которые иногда не позволяют сделать то, что хочешь.