Обзор дня Алексея Шевченко

Ларионов остается

Довольно быстро в Федерации хоккея России прошел разбор игры молодежной сборной на чемпионате мира, опять обсуждение было скрыто от глаз, лишь на итоговой пресс-конференции обнародовали решение. И мы узнали, что тренер молодежной сборной остается на своем посту, то есть, у Игоря Ларионова будет еще одна попытка доказать, что его принципы управления верны.

За последние дни специально прочитал практически все, что пишут о работе Ларионова, пусть даже эти люди про хоккей вспоминают раз в год, а некоторые и про молодежный чемпионат мира узнали только 5 января. Было много справедливой критики. Например, по поводу ведения матча. Даже хоккеисты, ездившие в Эдмонтон, признают, что Ларионову не хватило жесткости в нужный момент, крика, всплеска, от которого бы кто-то пришел в себя. Но были со стороны «экспертов» и совершенно нелепые обвинения, которые даже обсуждать не хочется. Один ветеран договорился до того, что у нашей команды состав был сильней, чем год назад. Ясно, что последние 365 дней он смотрел в стену, и, на основе увиденного, выдавал анализ.

Еще раз подчеркиваю — ничего ужасного не произошло. Команда показала плохой результат, но такое бывает в жизни любой сборной. У нас не было достаточно людей, которые бы ощущали себя звездами. Но такое случается, такой возраст. Я не исключаю, что кто-то из этого состава станет звездой, но большая вероятность, что кое-кто осядет в ВХЛ. Давайте лучше смотреть, какой будет следующая сборная, будем вести парней весь год, чтобы потом в конце декабря не путаться в фамилиях и клубах. И относитесь же к спортивному результату спокойней.

Афанасьев остается в России

«Нэшвилл», видимо, внимательно посмотрел матчи молодежной сборной России и позволил Егору Афанасьев остаться в ЦСКА до конца сезона. А ведь изначально речь шла о короткой аренде. Более того, нападающий, как и Даниил Чайка, попали в армейский клуб не потому, что ими сильно интересовались. Точнее такие хоккеисты нужны, но Игорь Есмантович не любит аренду, предпочитает брать игроков на длительный срок. Да, есть Дмитрий Саморуков, но это готовый хоккеист, а с молодежью слишком много рисков. Так вот из ФХР убедительно попросили дать Афанасьеву и Чайке возможность подготовиться к чемпионату мира.

Теперь ясно, что Егору еще рано играть в НХЛ. «Хищники» здраво рассудили, что он не выдержит конкуренцию, а с фарм-клбом серьезные проблемы. Команда из Милуоки отказалась от участия в сезоне АХЛ из-за пандемии, придется договариваться с кем-то еще, не исключено, нового партнера придется делить с другим клубом. Тут уж невозможно развивать хоккеистов.

Афанасьеву выступление в России пойдет на пользу, только вот слишком уж много в ЦСКА хоккеистов. Накануне, армейский клуб встречался с «Нефтехимиком» и сделал почти десять изменений в составе. И все равно победил — 6:1. Впрочем, Егору обеспечат тренировочный процесс, возможность играть в ВХЛ, будет шанс в КХЛ. Перспективы у Афанасьева есть, пусть и на чемпионате мира он сыграл неважно по разным причинам.

Проблемы «Сочи»

В Подольске прошел матч между «Витязем» и «Сочи». Команда Михаила Кравеца рвется в плей-офф, они до сих пор сохраняют неплохие шансы попасть в восьмерку, хотя бы потому, что их календарь чуть лучше, чем у конкурентов. Гораздо интересней было понаблюдать за южным клубом. Напомним, что в этом сезоне они живут по новой концепции, якобы развивают молодежь, хотя на деле получается, что дают работу хоккеистам из системы СКА или тем, в ком питерцы могут быть заинтересованы.

Но если отвлечься от всего этого, то обнаруживаешь, что у «Сочи» все плохо, они не выполняют задекларированные задачи. Если там решили наигрывать российских хоккеистов, то что делает в команде Ере Карьялайнен, который, кажется, вообще не соответствует уровню лиги? Чтобы хоккеисты чему-то учились, то им нужен грамотный и проверенный специалист, но Евгений Ставровский работал лишь в «Алмазе» с неплохими, но не выдающимися результатами. И на площадке он ведет себя, как тренер череповецкого клуба МХЛ. То есть ждет победы, старается набрать очки, хотя сезон для команды закончен.

Почему весь матч в запасе просидел Амир Гараев, если ему надо учиться и прогрессировать? Я смотрю на Кирилла Петькова и скажу, что в «СКА-Неве» он выглядел гораздо интересней. Ярко выглядит Никита Точицкий, но какой же он молодой-то? Да и потом форвард еще в прошлом сезоне взялся за ум. Кажется, что нас всех обманывают, и я понимаю часть фанатов сочинцев, объявивших клубу бойкот.