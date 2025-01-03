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Сегодня, 11:45

«Глаза наших юниоров были красными от слез». Канадские СМИ — о трагическом вылете с домашнего МЧМ

Канадские СМИ отреагировала на поражение сборной от Чехии на МЧМ
Егор Сергеев
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Эмоции игроков сборной Канады после поражения Чехии на МЧМ (3:4).
Фото Global Look Press
Второй год подряд поражение в четвертьфинале от Чехии.

Сборная Канады сенсационно вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею. Как и в прошлом году, команда проиграла Чехии в четвертьфинале (3:4). «СЭ» собрал реакцию канадских СМИ на поражение фаворита МЧМ.

Ottawa Citizen: «Нужно играть жестко, но умно»

«С разбитым сердцем и красными от послематчевых слез глазами канадские юниоры рассказывали о разочаровании, которое они испытали после вылета с чемпионата мира. Чехия второй год подряд выбила Канаду из турнира. На канадцев смотрела вся нация, но им не хватило одной шайбы. Эта игра и турнир были полны проблем с дисциплиной — слишком много удалений. Вполне ожидаемо, что именно штраф «Кленовых листьев» позволил Чехии забросить победную шайбу после того, как Канада отыгралась с 1:3 — Брэдли Надо сравнял счет за 4.18 до конца.

Игру решило удаление Эндрю Гибсона. Вы можете поспорить, было ли нарушение, я скажу, что было. Но все это не имеет значения. Штраф был назначен. И Чехия забила, когда оставалось всего 40 секунд до конца матча. Тем не менее все возвращается к тому, что Канада по глупости ставит себя в ситуации, которые вредят команде. Дисциплина. Нужно играть жестко, но умно. Теперь это не имеет значения. Сейчас ничто не имеет значения. В субботу Чехия сыграет с США, а Финляндия — со Швецией. Одна из этих команд станет чемпионом, а Канада будет смотреть и ждать. Золото? В следующем году, верно?»

Игроки сборной Канады после поражения от&nbsp;Чехии. Чехия выбила Канаду с МЧМ в четвертьфинале! Один из самых кошмарных турниров в истории канадского хоккея

The Hockey News: «Проигрывать чехам — не стыдно»

«Если в прошлые годы болельщиков и СМИ упрекали в том, что они обвиняют игроков, когда на турнире что-то идет не так, то в последней катастрофе практически единогласно виновато руководство сборной. Проигрывать чехам, конечно, не стыдно. Они заслуживают всяческих похвал за продуманный план игры и его выполнение. Но Канада не была в лучшем составе. Такие игроки, как Беккетт Сеннеке и Зейн Парех, могли бы помочь команде в ее слабых местах.

Дисциплина, подготовка — все это на совести тренеров. Редко какой канадский специалист пробуждает столько ярости, сколько Дэйв Кэмерон на этом турнире. Решения, принятые им и его штабом, вызывают недоумение снова и снова. Со стороны казалось, что неудачное начало против чехов — результат неуверенности в себе. Отличные молодые игроки совершали ошибки, которые, казалось, происходили от недостатка спокойствия. Но после игры ребята не оправдывались и даже опровергли предположение о том, что турнир был особенно тяжелым для Канады в психологическом плане».

Фото Global Look Press

Habs Eyes on the Prize: «Канадские игроки испытали шок»

«Сборная Канады должна была хорошо начать четвертьфинал против сборной Чехии, чтобы оставить позади тяжелый групповой этап и взять реванш за поражение в прошлом году. Начало не задалось: после первого же вбрасывания чехи прошли нейтральную зону и через 43 секунды после старта матча открыли счет. А уже во втором периоде канадские игроки испытали шок. К его середине они нанесли всего два броска по воротам. Чехия отлично справлялась со сдерживанием атак канадцев и при этом умудрялась владеть шайбой.

По ходу третьего периода Канада проводила смену за сменой в зоне атаки, но не могла воплотить их в реальные опасные броски. За 4.18 до конца игры Канада добилась успеха. Далее Эндрю Гибсон получил удаление за удар коленом. Большую часть заключительной части третьего периода канадцам предстояло играть в меньшинстве. В неравных составах Адам Йехо забил и оставил сопернику около 40 секунд на поиски еще одного спасительного гола. Турнир для «Кленовых листьев» оказался завершен.

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Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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