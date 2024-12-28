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Конфуз с Латвией ничего не значит. Вспомните, как Канаду громил Брагин, а потом она выиграла МЧМ

Сборная Латвии впервые победила Канаду на МЧМ по хоккею
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной Канады Дэйв Кэмерон с игроками в перерыве матча Латвия U20 — Канада U20 (3:2 Б). 28 декабря. Оттава.
Дэйв Кэмерон с игроками в перерыве матча Латвия U20 — Канада U20 (3:2 Б). 28 декабря. Оттава.
Фото Global Look Press
Хозяева турнира все равно остаются его главными фаворитами.

Неожиданное поражение Канады от Латвии — главная сенсация стартовавшего молодежного чемпионата мира. Изначально встреча «Кленовых листьев» с прибалтами не несла больших интриг. Однако латвийцы дважды отыгрались в третьем периоде и вырвали победу в серии буллитов. Молодая команда Артиса Аболса заставила обратить на себя внимание с первого же матча.

Калум Ричи, Бруно Османис, Тэннер Молендик и&nbsp;Джек Иванкович в&nbsp;матче Латвия U20&nbsp;&mdash; Канада U20 (3:2 Б). 28&nbsp;декабря. Оттава. Канада опозорилась на МЧМ! Историческое поражение в матче против Латвии шокировало всех

Латвийцы третий год подряд входят в элитную группу МЧМ, но провели прошлые турниры без больших успехов. Победа над канадцами вовсе стала исторической: никогда прежде сборная не обыгрывала «Кленовые листья». Ранее Латвия встречалась с Канадой четыре раза и потерпела четыре поражения (0:10, 2:5, 2:10 и 0:16). Местные СМИ моментально ополчились на сборную и подвергли игроков жесткой критике. Оно и понятно: МЧМ традиционно ценится в стране и превосходит по ажиотажу даже взрослый турнир. Кроме того, канадцы играли дома, а оконфузиться перед родными трибунами вдвойне неприятно.

Следующий матч команда Дэйва Кэмерона проведет с Германией, и лично мне бы не хотелось оказаться на месте немцев. Канадцы, несомненно, подойдут к игре сверхмотивированными. Исправиться за поражение Латвии можно мощным разгромом ближайшего соперника. И хотя сегодняшний проигрыш не должен сказаться на турнирных перспективах «Кленовых листьев», самолюбие хоккеистов должно повлиять на настрой перед встречей с Германией.

Хоккеисты Тэннер Хоу и Харийс Цьюнскис в матче Латвия U20 — Канада U20 (3:2 Б). 28 декабря. Оттава
Тэннер Хоу и Харийс Цьюнскис.
Фото Global Look Press

Класс сборных на международных турнирах серьезно расходится, но не всегда отражается на результатах. Можно вспомнить немало матчей на взрослых ЧМ, когда явные аутсайдеры преподносили сюрпризы и обыгрывали на групповом этапе очевидных фаворитов. Далеко за примерами ходить не надо. На турнире в 2021 году латвийцы под руководством хорошо знакомого Боба Хартли обыграли Канаду (2:0) — будущего золотого медалиста. На МЧМ такие курьезы происходят гораздо реже. Все дело в том, что сборные комплектуются сильнейшими хоккеистами на данный момент. Исключение — игроки на контрактах в НХЛ. По ростеру Латвия несравнима с Канадой, но в отдельно взятом матче может произойти все что угодно.

28&nbsp;декабря. Острава. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 6:0. Россияне впервые в&nbsp;истории МЧМ победили канадцев с&nbsp;разницей в&nbsp;шесть шайб. «Мы можем как-то стереть это из памяти?» Канада в шоке от разгрома в матче с Россией

Позор ли это для Канады? Однозначно, да. Полистайте на досуге ведущие североамериканские СМИ, которые после матча промыли кости и игрокам, которые не реализовали ни одного буллита, и главному тренеру. Повлияет ли поражение на перспективы? Очевидно, нет. Канада как была, так и остается главным фаворитом МЧМ. Достаточно вспомнить, как «Кленовые» в 2019 году уступили в группе россиянам (0:6), а затем взяли золото. Оплеуха от латвийцев может даже пойти на пользу: теперь канадские звезды поймут, что расслабляться не стоит даже против очевидных аутсайдеров. А парни из сборной Латвии будут вспоминать эту победу до конца жизни.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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