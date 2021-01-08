Ларионов остался главным в молодежке. Это правильно, но подход должен измениться

Чтобы сборная России играла в атакующий комбинационный хоккей, нужно, чтобы в него играли и российские клубы.

Игорь Ларионов сохранил пост главного тренера сборной России — теперь уже официально. К этому можно относиться по-разному, но ведь и реальной альтернативы ему не было.

Ларионов при этом продолжает говорить о том, что важно следовать атакующему игровому стилю, который так нужен российскому хоккею: «Мы не чехи, чтобы сидеть в обороне и ждать контратак». При этом главный тренер национальной сборной Илья Воробьев полтора года назад был уволен после поражения в полуфинале ЧМ от финнов (0:1). Не помогли слова, что он не хотел бы видеть у своей команды оборонительный хоккей.

Логично, что если на МЧМ в этот раз ездили семь парней, которые могут поехать на турнир и в следующем году, им будет проще с Ларионовым. Да и альтернативы у него никакой не было. Вот только подход тренера должен измениться.

Вряд ли стоит заставлять играть в комбинационный хоккей парней, которые привыкли к другому. Что они могут изменить за месяц тренировок? Мы прикинули состав на следующий МЧМ, и там не предвидится большого количества суперталантов, которые могут играть креативно. Чтобы контроль шайбы приносил пользу команде, нужны хоккеисты высокого уровня, умеющие комбинировать. Среди кандидатов в молодежку таких немного.

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Не совсем понятно и то, что во многих высказываниях стиль игры ставят едва ли не выше результата. Кому нужны красивые атаки, когда молодежная сборная приезжает с турнира без медалей? В финале МЧМ-2012 против шведов команда Брагина все основное время отсиживалась в обороне и завершила 60 минут со счетом 0:0. И, если бы в итоге российская сборная забила в овертайме, никто и не вспомнил бы о супероборонительном стиле.

Не нужно думать, что ставка российской молодежки на атакующий хоккей зациклена на Ларионове. Это общий тренд, который задается руководством ФХР. И тренер, который верит в успех этой затеи — главный проводник. Вот только чтобы идея стала по-настоящему успешной, в такой хоккей должны играть не только сборные всех возрастов, но и большинство клубов.