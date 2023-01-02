Статистика 17-летнего канадца на МЧМ — космос! Он угрожает вечным рекордам — о нем мечтает каждый клуб НХЛ

Игра Коннора Бедарда поражает воображение.

Без сборной России на молодежном чемпионате мира должно быть скучно. Однако канадский вундеркинд Коннор Бедард в Галифаксе творит невообразимые дела, набирая очки в сумасшедшем темпе. В предновогоднюю ночь форвард достойно выдержал заочную конкуренцию за медийное внимание в Северной Америке со стороны сделавшего хет-трик в ворота «Монреаля» Александра Овечкина. Бедард отдал четыре голевые передачи в победном матче против сборной Швеции (5:1) и довел количество набранных очков на турнире до фантастической цифры 18 (6+12). У ближайшего преследователя и партнера по команде Логана Станковена на 10 баллов меньше!

Рекорд легендарного Петера Форсберга уже не кажется вечным и недосягаемым. На МЧМ-1993 швед в тройке с Маркусом Нэслундом и Никласом Сундстремом набрал умопомрачительное 31 (7+24) очко, причем из них 10 пришлось на матч с японцами. Лучшим канадским бомбардиром за всю историю молодежных чемпионатов мира является Эрик Линдрос. В его активе за три турнира 31 очко. У Бедарда прямо сейчас — 26 в 11 матчах. Впереди нет раскладных сборных Германии (11:2) и Австрии (11:0), с которыми канадцы одной левой разобрались в группе, но шансы стать самым-самым у 17-летнего юниора все равно прекрасные.

Летом Бедард выходит на драфт, и сейчас на 99 процентов ясно, что ему достанется первый номер. Ожидавшаяся пару лет назад борьба за эту позицию с Матвеем Мичковым по объективным причинам сошла на нет. Россиянин, который начал забивать за «Сочи», возможность догнать конкурента получит позднее. Скорее всего, только через несколько лет. В текущем моменте рядом с Бедардом никто не стоит. В этом в первую очередь заслуга канадца. О нем впервые заговорили, когда ему исполнилось 13 лет, и с тех пор он оправдывает все ожидания. В «Реджайне», выступающей в Западной лиге, Коннор играет в центре, на нынешнем турнире выходит с краю, но везде очень полезен и эффективен.

Логично, что с начала чемпионата НХЛ в СМИ идут обсуждения на тему, кому больше пригодился бы Бедард в будущем сезоне. Быстрый спойлер — абсолютно любой. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять простую вещь. Команде, которой он достанется на драфте, крупно повезет.

Сравнения с тезкой из «Эдмонтона» родились не на пустом месте. Если сейчас первый номер последнего драфта Юрай Слафковски только старается стать эффективным игроком на уровне НХЛ, то от канадца следующей осенью ждут моментального взлета без всякой раскачки. Единственный вопрос вызывает скромный рост (178-179 сантиметров). Но если в 17 лет на турнире, где играют в основном парни на пару лет старше, Бедард доминирует настолько безоговорочно, то дело явно не в физической готовности, а в высоком уровне мастерства. Коннор — большой профессионал и трудяга, который, оттачивая свои навыки, проводил часы на заднем дворе, швыряя шайбы все свободное время.

По манере игры он не похож на Макдэвида, который отталкивался от своей скорости. Смертельное оружие Бедарда — резкий и точный бросок. Это роднит его с Остоном Мэттьюсом. Умение быстро принимать решения и находить свободных партнеров — с Патриком Кейном и Митчем Марнером. Отдавая должное способностям его товарищей по канадской молодежке, надо признать, что без Бедарда шансы защитить титул смотрелись бы скромнее.