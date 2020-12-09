Шесть больших российских талантов, которых мы теряем. А ведь они подавали огромные надежды

Но еще есть время спасти карьеру

Яркий взлет и неожиданный спад — так в четырех словах можно описать карьеры нескольких больших российских талантов, выступавших на последних молодежных чемпионатах мира. Их высоко ценили в сборной и/или за океаном, но нынешний сезон складывается неудачно. Кого-то подкосил бессмысленный обмен, кто-то не смог перестроиться с молодежки на взрослый уровень, а некоторым мешают проблемы с психологией.

Петр Кочетков (слева). Фото photo.khl.ru

Петр Кочетков, вратарь

Статистика в сезоне-2020/21: «Витязь» (КХЛ): 4 матча, 2,69 КН, 90,9% отраженных бросков.

Кочетков стал одним из главных открытий МЧМ-2019. Причем перед турниром шансы его коллеги Даниила Тарасова стать первым номером оценивались не намного ниже. Но уже в Ванкувере Петр выиграл конкуренцию у проспекта «Коламбуса» и был признан лучшим вратарем турнира.

Впечатляющая игра Кочеткова не осталась незамеченной скаутами НХЛ. На драфте-2019 «Каролина» выбрала российского вратаря под 36-м номером. Выше него из вратарей ушел только Спенсер Найт — «Флорида» не пожалела ради американца 13-й пик. Правда, на тот момент в КХЛ Петр провел только два матча.

В «Сочи» рассчитывали, что в сезоне-2019/20 Кочеткова станут чаще привлекать к основе, но планам помешал СКА. Коллекцию вратарей армейцы пополнили бронзовым призером МЧМ. Самому Петру этот обмен ничего хорошего принес: он проиграл конкуренцию Магнусу Хелльбергу и Алексею Мельничуку и провел за СКА всего 6 матчей. А в конце октября 2019-го армейцы обменяли вратаря в «Витязь».

Казалось, что в Подольске, где конкуренция среди вратарей намного ниже, Кочетков сможет вернуть уверенность в себе. Однако голкипер до сих пор не выбрался из кризиса. Какое-то время Петра мучили травмы, а главный тренер «Витязя» Михаил Кравец отмечал, что Кочеткову нужно решить проблемы с психологией. В нынешнем сезоне у голкипера ни одной победы за подмосковный клуб в четырех матчах.

Павел Дорофеев. Фото ФХР

Павел Дорофеев, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Челмет» (ВХЛ): 25 матча, 10 (4+6) очков, «Белые Медведи» (МХЛ): 2 матча, 4 (2+2) очка, «Трактор» (КХЛ): 1 матч, 0 очков.

Буквально год назад Павла Дорофеева считали одним из сильнейших форвардов страны по своему возрасту. В 17 лет он провел полноценную предсезонку с «Металлургом», а в скором времени дебютировал в КХЛ. Не последнюю роль в прогрессе Павла сыграл главный тренер Йозеф Яндач, который не боялся доверять молодому таланту. При этом время от времени Дорофеева отправляли на помощь «Стальным Лисам», но казалось, что этот уровень игрок уже перерос.

На драфте-2019 «Вегас» выбрал магнитогорца под 79-м номером в третьем раунде. В том же году Валерий Брагин вызвал Дорофеева на молодежный чемпионат мира в Канаду. Наша сборная осталась в шаге от золота, а Павел стал одним из антигероев финала. До сих пор перед глазами его необъяснимое удаление в концовке, которое окончательно прибило команду в психологическом плане.

Вернулся из сборной Дорофеев абсолютно не похожим на себя. Ему все также доверяли время в КХЛ, но невероятными достижениями он не запомнился. Летом «Металлург» включил Павла в трехсторонний обмен со СКА и «Трактором», и нападающий переехал в Челябинск. Что может быть лучше для выхода из кризиса? Однако в основу его привлекли лишь однажды, а большую часть сезона Дорофеев провел в «Челмете». Но и на уровне ВХЛ суперрезультативностью проспект «Вегаса» не отличается.

Сильные стороны Павла всем известны: мягкие кисти, габариты, катание. Ему бы научиться использовать их в правильном ключе, решить внутренние проблемы и добавить наглости. Тогда мы снова увидим форварда, приглянувшегося «Вегасу».

Кирилл Слепец. Фото hclokomotiv.ru

Статистика в сезоне-2020/21: «Буран» (ВХЛ) — 13 матчей, 4 (3+1) очка.

Фишка Валерия Брагина — приглашать в сборную крутых ролевиков. В 2019 году одним из них стал Кирилл Слепец — ночной кошмар для бригад большинства соперника. Быстрый форвард с отличным контролем шайбы своими молниеносными прорывами к чужим воротам заставлял тренеров противников хвататься за голову. Однако в основе «Локомотива» лучшему снайперу молодежки-2019 полноценного шанса не давали очень долго. На нападающего откровенно не обращали внимания, хотя летом его задрафтовала «Каролина» под 152-м номером.

Прийти в себя помогла скрытая аренда в рижское «Динамо», где Слепец стабильно получал игровое время. Этим летом ярославцы вернули форварда, но только для того, чтобы сослать его в фарм-клуб. В этом сезоне Слепец прочно осел в ВХЛ, где, впрочем, статистикой не впечатляет.

Александр Хованов. Фото ak-bars.ru

Александр Хованов, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Ак Барс» (КХЛ): 7 матчей, 0 (0+0) очков, «Барс» (ВХЛ): 14 матчей, 15 (4+11) очков.

Александр Хованов еще в 2017 году отправился покорять Северную Америку, выбрав в качестве трамплина юниорскую лигу Квебека. За два сезона нападающий показал отличную результативность, за что в 2019 году «Миннесота» предложила ему трехлетний контракт-новичка. Хованов, дожидаясь своего шанса в НХЛ, не сбавлял обороты и продолжил зажигать в QMJHL — 99 (32+67) очков в 51 матче регулярки-2019/20.

Весной коронавирус спутал планы спортивного мира. АХЛ, где теоретически мог сыграть Александр, завершила сезон досрочно. «Миннесота» хотела вызвать Хованова в тренировочный лагерь перед возобновлением сезона, но стороны понимали, что попасть в заявку молодой форвард сможет только в случае форс-мажора. Поэтому от идеи отказались. А чтобы проспект не сидел как минимум полгода без дела, «Уайлд» отпустили Александра до конца сезона в КХЛ, где он договорился с «Ак Барсом».

Но в топ-клубе КХЛ с мощной центральной линией у молодого парня игра не задалась. Ноль очков в семи матчах, слухи о конфликте с Квартальновым и обмене — командировка в фарм-клуб была наиболее логичным выходом из положения. В «Барсе» нападающий стабильно набирает очки, но вряд ли он ждал, что временное возвращение в Россию обернется понижением до ВХЛ.

Клим Костин. Фото photo.khl.ru

Клим Костин, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Авангард» (КХЛ): 17 матчей, 2 (0+2) очка.

Три сезона капитан бронзовой молодежки-2019 ждал своего шанса сыграть в НХЛ. «Сент-Луис» задрафтовал Костина под 31-м номером в 2017 году, но два года россиянин безвылазно провел в АХЛ в «Сан-Антонио». Только в минувшей регулярке Клим отыграл четыре матча в НХЛ, забросил одну шайбу, заслужил поездку в «пузырь», но в плей-офф мы его так и не увидели.

Как и в ситуации с Ховановым, руководство «Блюз» грамотно оценило ситуацию и разрешило своему проспекту получить практику в КХЛ, где игрок договорился с «Авангардом». Для «ястребов» временный контракт с Климом — не усиление здесь и сейчас. Это расчет менеджеров омичей, который закрепили права на талантливого хоккеиста. Сейчас же Костин объективно проигрывает конкуренцию в верхних звеньях, забить хотя бы гол ему пока тоже не удается.

Герман Рубцов (в центре). Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Герман Рубцов, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Сочи» (КХЛ): 27 матчей, 5 (1+4) очков.

После бронзового МЧМ-2017, где Герман не набрал ни одного очка в 5 матчах, он расторг контракт с «Витязем» и отправился в юниорскую лигу Квебека. Однако за четыре года в основе «Филадельфии», которая выбрала его на драфте-2016 в первом раунде, Рубцов провел только четыре матча.

Летом «Флайерз» отпустили Германа в Россию, где он подписал контракт с «Сочи». Клуб из нижней части таблицы — идеальное место для развития молодого игрока с определенными задатками. Давление минимальное, игрового времени — предостаточно. Выходи, доказывай и веди команду за собой.

Вот только в КХЛ Рубцов так и не освоился. Пока у него лишь один гол в 27 матчах — от хоккеиста, считавшегося большим талантом, ждут большей эффективности в атаке. Иной раз сразу и не скажешь, играл в определенном матче Герман или нет, пока не посмотришь заявку.