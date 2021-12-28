Первая сенсация чемпионата мира! Германия лишилась сильнейшей тройки турнира, но все равно шокировала чехов

Все решил подопечный Игоря Захаркина.

МЧМ-2022. Группа A

Германия U20 — Чехия U20 — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Сборная Германии сотворила первую сенсацию чемпионата, обыграв чехов (2:1).

Нынешняя победа воспринимается неожиданно только из-за обстоятельств, которые ей сопутствовали. Годы назад немцы, лишившиеся из-за коронавируса нескольких важных игроков, дошли до четвертьфинала. Сборная России тогда еле унесла ноги, взяв верх со скромным счетом 2:1. Нынешняя версия германской команды объективно слабее. Три лучших форварда, которые сейчас могли усилить состав, играют в Северной Америке. Их не отпустили клубы. Тим Штютцле очень хорош в «Оттаве», Джон-Джейсон Петерка и Лукас Райхел пока выступают в АХЛ, но имеют хорошие отзывы. Без них миниатюрный Флориан Элиас, набравший на МЧМ-2021 девять очков, сейчас мало заметен и в плане результативности идет по нулям.

Однако высочайший уровень организации и хорошая дисциплина у немецкой команды никуда не делись. Этого хватает для того, чтобы претендовать на очки. По голевым моментам в матче с чехами было примерное равенство. Даже без наличия явных звезд заметно, что средний уровень у немцев очень добротный. Никто из состава не выпадает, все более-менее неплохо катаются и тактически действуют правильно. Вдобавок ко всему хорошо показал себя вратарь Флориан Бугль, представляющий австрийский «Ред Булл». Он здорово действовал позиционно и неплохо читал игру, несколько раз выручив своих партнеров в тяжелых ситуациях, включая выход «один в ноль» в третьем периоде от чеха с выдающимся сочетанием имени с фамилией — Ивана Ивана. Единственный пропущенный гол стал следствием рикошета от конька собственного защитника после броска Яна Мышяка.

Сборной Чехии очень не хватало двух ведущих защитников Давида Иржичека и Михала Градека. Первый уже в 18 лет является неотъемлемой частью своего клуба «Пльзень» в домашнем чемпионате, но в матче с канадцами получил травму колена, неудачно проведя силовой прием, и выбыл до конца турнира. Градек пропускал игру с немцами из-за дисквалификации, которую схлопотал в первой встрече за атаку клюшкой в область головы и шеи. Эти потери не могут служить оправданием посредственным действиям чешской команде. Ей явно не хватает классных нападающих, способных стабильно реализовывать немногочисленные моменты. У немцев такой человек нашелся. Зовут его Александр Бланк. Он воспитанник «Крефельда», второй год играющий в основном составе. С нынешнего сезона команду тренирует Игорь Захаркин, поэтому в победе сборной Германии можно легко углядеть русский след. Бланк свои шансы использовал с хладнокровием ветерана.

Немцы со скромным подбором игроков не могут доминировать, но, отталкиваясь от строгих действий в обороне, с высокой долей вероятности уже гарантировали себе выход в четвертьфинал. На большее замахнуться в данный момент они не способны. Этот результат станет хорошим достижением, которое еще раз подчеркнет, что немецкий хоккей в последние годы бурно прогрессирует. Дело здесь не только в единичных успехах типа становления Леона Драйзайтля как суперзвезды или серебра Олимпиады-2018. Сборная Германии снова становится конкурентоспособной на разных уровнях, а в стране регулярно появляются интересные молодые игроки.