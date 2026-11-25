«Это красная линия». Дегтярев пообещал подать в суд на ИИХФ за недопуск России на МЧМ-2027

А международная федерация готовит свой иск.

Россия подаст в суд на Международную федерацию хоккея (ИИХФ) из-за недопуска нашей страны на молодежный чемпионат мира 2027 года в Канаде. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Они не просчитали риски и передавливают»

О планах судиться с ИИХФ Дегтярев рассказал в эфире «Соловьев Live». По словам министра, федерация была обязана любыми способами обеспечить участие России на МЧМ-2027 — и теперь ей придется разбираться с последствиями.

«Это дискриминация на правительственном уровне по национальному признаку. Если раньше политики пытались подминать под себя международные организации и через них транслировать свою волю, то мы за два года убедили федерации в том, что спорт должен быть целостным, с дискриминацией нужно покончить, там много было решений. И все, они сбросили маски и начали действовать на правительственном уровне. В ИИХФ должны были либо перенести МЧМ из Канады в другую страну, либо изменить сроки, так положено. Поэтому мы сейчас внимательно смотрим. Мы подадим в суд обязательно на ИИХФ, она нарушила правила под давлением канадцев, подменив понятие «форс-мажор». Это красная линия, конечно», — заявил Дегтярев в эфире «Соловьев Live».

Министр убежден, что проблема выходит далеко за пределы одного хоккейного турнира. В последние недели сразу несколько европейских государств объявили об ограничениях на въезд российских спортсменов, даже если те получили допуск международных федераций. По словам Дегтярева, в перспективе это может привести к переносу крупных соревнований из таких стран.

«Получается, канадцы и европейцы пытаются качать эту лодку, оказывают даже не прямое давление, они своими актами начинают применять дискриминационные меры, нарушая Олимпийскую хартию, правила и уставы всех международных организаций. МОК требует от федераций включать в свои уставы юридические гарантии полного доступа всем спортсменам при проведении мероприятий, чтобы чемпионаты назначались там, где гарантирован въезд всем. Тренд будет очевиден — спорт из Европы будет уходить, поскольку не все международные организации под европейцами. Будем перемещать чемпионаты и соревнования из Европы и отовсюду, где дискриминируют россиян и белорусов, это неизбежно. Пытаясь оказать давление, они, на мой взгляд, не просчитали риски и передавливают. Спорт — это не только Европа», — добавил глава минспорта.

Пока неизвестно, в какую именно инстанцию российская сторона намерена обратиться и когда будет подан иск. Между тем до начала молодежного чемпионата мира остается всего месяц — он пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

Фото Global Look Press

ИИХФ тоже идет в суд

Вскоре после заявления Дегтярева стало известно, что ИИХФ тоже намерена обратиться в суд. Причем организация взяла широкий размах — хочет оспорить сам вердикт CAS от 30 октября, благодаря которому российским сборным разрешили вернуться на международные турниры.

В организации сообщили, что обратятся в Федеральный суд Швейцарии. Основанием стали сомнения в независимости двух арбитров, рассматривавших спор с ФХР.

«По итогам недавнего заседания совет ИИХФ принял решение обжаловать решение CAS относительно участия сборных России в турнирах организации в Федеральном суде Швейцарии. Решение основано на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе арбитражного суда, особенно в свете появившейся информации о потенциальных связях между этими арбитрами и Россией. Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, ИИХФ считает необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии», — говорится в заявлении федерации.

Речь об итальянце Джулио Палермо, возглавлявшем коллегию CAS, и египтянине Исмаиле Селиме. Оба ранее посещали юридические мероприятия в нашей стране. Палермо в сентябре 2026 года выступал на Российском международном арбитражном конгрессе в Москве, а Селим участвовал в подобном семинаре годом ранее. Третьим членом коллегии был британец Марк Ховелл.

Впрочем, наличие конфликта интересов до сих пор не установили. Сам Палермо объяснял, что приехал в Москву за собственный счет и тогда еще не знал, что будет назначен рассматривать дело российских хоккеистов. CAS также подчеркивал, что стороны могли заявить возражения относительно независимости арбитров во время разбирательства, но не сделали этого.

Перспективы разбирательств с CAS пока предсказать трудно. Юрист Анна Анцелиович в разговоре с ТАСС отметила — переживать рано.

«Может ли решение CAS быть заморожено до решения Федерального суда Швейцарии? Для этого нужно принимать обеспечительные меры, просто так нет. Решение вступило в силу, действует с момента сообщения сторонам. Чтобы его заморозить, необходимо применить обеспечительные меры и доказать три элемента: баланс интересов, вероятность успеха и непоправимый вред. Но неизвестно, подали ли они это или нет. Думаю, что вряд ли», — сказала Анцелиович.

Также юрист добавила — итоги обращения станут известны относительно скоро.

«Федеральный суд Швейцарии не рассматривает так долго, как CAS. Я думаю, все решат достаточно быстро. Вряд ли успеют до Канады с учетом того, что будут предрождественские дни. Но в целом, думаю, быстро — к чемпионату мира в Германии точно», — отметила Анцелиович.

Для ИИХФ это не первая попытка пересмотреть решение CAS. Федерация уже пробовала добиться отвода арбитров, однако 19 ноября комиссия Международного спортивного арбитражного совета (ICAS) отказалась рассматривать ее заявление. Теперь организация попробует решить дело иначе — и более основательно. Посмотрим, что из этого получится.