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Сегодня, 07:00

Чехия выбила Канаду с МЧМ в четвертьфинале! Один из самых кошмарных турниров в истории канадского хоккея

Канада проиграла Чехии в четвертьфинале МЧМ
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
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Игроки сборной Канады после поражения от Чехии.
Фото Global Look Press
Эти матчи болельщики «Кленовых» точно не захотят вспоминать.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Чехия U20 — Канада U20 — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Голы: Сикора — 4 (Градец), 0:43 — 1:0. Хоуи — 1 (мен., Ягер), 10:17 — 1:1. Штанцль — 5 (бол., Йехо, Йиричек), 12:45 — 2:1. Шале — 5 (Масталирски, Галваш), 19:57 — 3:1. Мартон — 1 (бол., Молендик, Ягер), 37:40 — 3:2. Надо — 2 (Пинелли, Дикинсон), 55:42 — 3:3. Йехо — 2 (бол., Йиричек, Сикора), 59:20 — 4:3.
Вратари: Грабал — Джордж.
Штраф: 10 — 55.
Броски: 26 (14+6+6) — 32 (9+9+14).
Судьи: Брандер, Макфарлейн.
3 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18254 зрителя.

Кажется, это один из самых ужасных МЧМ в истории сборной Канады. Подводим итоги:

— поражение от Латвии — после всех космических разгромов, которые были в прошлые годы;

— уверенная победа над Финляндией — единственный позитивный момент за весь турнир;

— нервная победа над Германией, в которой были 1:0 за пять минут до конца основного времени. И да, это та же Германия, которая еле обыгрывает Казахстан;

— поражение от США в матче за первое место в группе и легкого соперника в четвертьфинале — да, в борьбе, но всего с одной заброшенной шайбой;

— и, наконец, логичный вылет от Чехии после вымученного камбэка и гола соперника в самой концовке — с абсолютно таким же сценарием, как в четвертьфинале год назад.

Были ли канадцы хуже, если оценивать всю игру целиком? Нет, концовку второго периода и весь третий они оставили за собой, на эмоциях задавив чехов, которые только откатывались и отбрасывались. Но все это не напоминали ни лучшие образцы канадских молодежек, ни серьезного претендента на золото на этом МЧМ. Даже если хозяевам турнира и удалось бы отскочить после кошмарной первой половины матча, в медальных матчах с таким хоккеем им особо рассчитывать было не на что.

Канада забросила на МЧМ 13 шайб — так мало было только на самом провальном чемпионате-1998, когда она проиграла Финляндии, Швеции, России, США и Казахстану (да, бывало и такое) и заняла 7-е место. Болельщики «Кленовых» наверняка рыдают от успехов своей атаки, вспоминая, что два года назад один Коннор Бедард набрал 23 очка.

Джек Иванкович пропускает шайбу в&nbsp;матче Латвия U20&nbsp;&mdash; Канада U20 (3:2 Б). 28&nbsp;декабря. Оттава. «Неужели Канада настолько плоха?» Североамериканские СМИ в шоке от поражения от Латвии на МЧМ

Кстати, про Бедарда: важно понимать, что провалилась конкретная сборная, но проблем с поколением у канадцев нет — на МЧМ не было ни звезды «Чикаго», ни лидера «Сан-Хосе» Маклина Селебрини. Без них же впереди было настолько прямолинейно и безыдейно, что чешский откат в третьем периоде почти сработал. Что-то креативное могли сообразить два-три человека, в их числе фаворит драфта-2026 Гэвин Маккена — но ему только недавно исполнилось 17. Его время на МЧМ придет в следующем году, а пока лучшие бомбардиры канадцев на чемпионате набрали всего по три очка — еще один исторический антирекорд.

В Канаде наверняка будет пережевывать пятиминутное удаление в первом периоде (чехи в нем забили, но и пропустили), незасчитанный гол из-за сноса ворот, самый ключевой штраф в концовке, после которого была заброшена победная шайба. В студии TSN по ходу матча уже успели отпинать международное судейство, но это скорее можно назвать необычным «недомашним» судейством, а не вопиющим убийством одной из команд. К канадцам на МЧМ арбитры часто бывают благосклонны (хотя побеждают больше всех они, конечно, не поэтому) — а в этот раз вышло не так.

Хоккеисты сборной США празднуют гол в&nbsp;матче Канада&nbsp;&mdash; США (1:4) на&nbsp;молодежном чемпионате мира. Американцы мчат ко второму золоту подряд, Казахстан поборется за выживание. Итоги группового этапа МЧМ

Надо отметить и чехов — первый период они провели почти образцово, постоянно ловили бессистемного в обороне соперника на быстрых атаках и могли забивать больше трех. Дальше то ли не хватило физики, то ли испугались собственной победы — но чересчур зажались сзади. Однако, получив шанс в концовке, его реализовали, отправили Канаду отдыхать и теперь готовятся к США.

Второй год подряд главный фаворит МЧМ вылетает в четвертьфинале — и это при том, что без сборной России число топ-команд сократилось до пяти. Такого расклада, пожалуй, не ожидал никто. Чем еще удивит МЧМ?

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