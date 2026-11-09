Без звезд из КХЛ, но с шансами на медали. Каким может быть состав России на МЧМ из игроков североамериканских лиг

Запасной вариант на случай проблем с визами.

Возвращение российской сборной на международные турниры — сложнейший процесс. Нашим чиновникам следует приготовиться к любым сюжетным поворотам. Против участия спортсменов из России выступают разные страны, которые пытаются придумать самые абсурдные аргументы.

Ближайший турнир — молодежный чемпионат мира, и одним из препятствий может стать отказ Канады в выдаче виз нашим хоккеистам. Однако, по информации «СЭ», ФХР рассматривает вариант формирования команды исключительно из игроков, выступающих в Северной Америке, если собрать оптимальный состав не удастся.

Звезды лиги Квебека

В американских и канадских юниорских лигах выступает немало россиян. И если принимающая сторона действительно попробует закрыть сборной въезд, в нашу пользу сыграет то, что местные чиновники критиковали в последние годы, — отток талантливой молодежи за океан. Достаточно посмотреть на систему CHL: в трех главных юниорских лигах Канады выступают 46 российских хоккеистов — больше, чем представителей любой другой европейской страны (44 из них по возрасту подходят для участия в МЧМ). Можно обратить внимание и на USHL, и на студенческую NCAA, в которой играют все больше звезд НХЛ.

В досанкционные времена игроками из-за океана наша сборная в лучшем случае укрепляла отдельные позиции. Преимущественно тренеры полагались на местных парней, которых чаще видели вживую и которые также получали взрослый опыт в КХЛ. Таковыми сейчас могут стать Назар Привалов, Александр Жаровский, Сергей Скворцов, Виктор Федоров, Андрей Пустовой, Матвей Котков, Кирилл Емельянов, а главное — Петр Андреянов, который занял бы место основного вратаря на МЧМ. В альтернативном варианте полагаться придется уже на других героев.

Среди российских вратарей в Северной Америке самые сильные позиции у Алексея Медведева. Выбранный «Ванкувером» во втором раунде драфта НХЛ 2025 года голкипер начинал нынешний сезон в «Лондон Найтс», а недавно был обменян в «Питерборо Питс». В сезоне-2024/25 Медведев в составе «Лондон Найтс» сначала стал чемпионом OHL, а затем завоевал Мемориальный кубок. Из вратарей конкуренцию ему может составить выпускник «Салавата Юлаева» Иван Ткач-Ткаченко, перебравшийся за океан минувшим летом. Сейчас проспект «Юты» представляет «Сарнию Стинг».

В любой версии сборной России на МЧМ нашлось бы место Владимиру Штырхунову, самому талантливому защитнику 2009 года рождения. За его игрой можно было следить в молодежной команде ЦСКА. Летом же Владимир решил отправиться в юниорскую лигу Квебека, в отличие от того же Привалова, подписавшего длительный контракт с армейцами. Вероятно, это решение поможет не только повысить свои котировки на драфте НХЛ, но и откроет дорогу на МЧМ. На старте сезона Штырхунов, который любит играть с шайбой и смело подключается к атакам благодаря отличному катанию, набрал 12 очков (4+8) в 15 матчах за «Шавиниган Катарактс» и входит в десятку самых результативных защитников QMJHL.

В лидерах по результативности во всей QMJHL — Алексей Власов и Егор Шилов. Оба форварда уехали за океан из екатеринбургской «Д-13-Юности» и уже третий год выступают в Северной Америке. Сейчас они прописались в «Викториавилл Тайгерс», где получают хороший айстайм. У Власова 28 очков (15+13) в 14 матчах, у Шилова — столько же (12+16) в 17 встречах. Егора к тому же выбрали капитаном команды. Вокруг этой связки вполне можно образовать ударную тройку, а дополнить ее мог бы Никита Клепов.

Никита Клепов. Фото Getty Images

Подкрепление из США

Родившийся во Флориде форвард с двойным гражданством уже заявлял о желании сыграть за сборную России. В сезоне-2026/27 Клепов успел дебютировать в НХЛ и провел четыре матча за «Анахайм». Однако очков не набрал и 30 октября был отправлен обратно в «Сагино Спирит» из OHL. Но ключевой вопрос, который касается Клепова, — удастся ли заявить его в состав сборной России с точки зрения регламента. В 2025 году Никита выступал за сборную США на Кубке Глинки — Гретцки. Этот турнир не относится к официальным соревнованиям ИИХФ, однако спортивное гражданство хоккеиста с несколькими паспортами все равно требует отдельного подтверждения федерации.

Большинство перечисленных выше игроков выступают в Канаде, а значит, уже находятся в стране проведения турнира. С хоккеистами из США ситуация сложнее с точки зрения въезда: наличие необходимых документов для пересечения канадской границы придется уточнять отдельно. А ведь среди них тоже немало перспективных парней. Один только Иван Рябкин, которого еще недавно называли наследником Александра Овечкина, чего стоит. Сейчас форвард играет в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и лидирует среди бомбардиров команды: в 13 матчах у него 9 (2+7) очков. В прошлом сезоне он сверхубедительно выглядел в юниорской лиге Квебека, набирая в среднем более двух очков за матч.

Давнюю российскую проблему с центрами также поможет закрыть Илья Морозов. Уроженец Москвы выбрал США для продолжения карьеры и уже второй год играет в студенческой NCAA за университет Майами. Не зря на прошедшем драфте «Баффало» выбрал форварда под 20-м номером — уже в недалеком будущем мы сможем увидеть Морозова в составе «Сэйбрз».

ФХР и Минспорт продолжают бороться за участие нашей страны в МЧМ. И даже если предположить, что на турнир удастся заявить только хоккеистов из Северной Америки, тренерскому штабу будет из кого выбирать. Немало игроков выделяются статистикой на юниорском уровне, а главное — все они адаптированы к игре против канадцев и американцев, наших главных конкурентов в борьбе за золото.

Другой вопрос — кому тренировать эту команду. По информации, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Игорь Ларионов — возможные кандидаты на этот пост, у которых также не должно быть проблем с въездом в Канаду.

Каким именно получится состав и кто возглавит нашу сборную — вопросы следующего этапа. Основное сейчас — отстоять право России на участие в МЧМ, а далее уже заниматься отбором игроков. Само участие станет маленькой победой. Но, как видим, даже североамериканская версия нашего состава может рассчитывать на медали. А это после длительного периода изоляции будет большим успехом для нашей страны.