Почти не изменились. Овечкин, Буре, Федоров и Малкин тоже когда-то играли на МЧМ

Вспоминаем, как выглядели российские хоккейные звезды в 19-летнем возрасте.

Молодежный чемпионат мира набирает популярность в России с каждым годом. Эмоции, искренность, страсть, а также высокий уровень хоккея будущих мировых звезд не оставляют равнодушными тех, кто смотрит хоккей раз в год — во время чемпионатов мира, а еще раз в четыре года — в период Олимпиад. Теперь все больше людей делают это чаще. То, что происходит во время МЧМ, порой непросто выдумать даже изощренному сценаристу. Да и болельщиков не обманешь.

2005 год. Александр Овечкин и Евгений Малкин. Фото photo.khl.ru

В период, когда Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук выступали на молодежных чемпионатах мира, этот турнир еще не был столь популярен в нашей стране. Однако все равно был успешен с точки зрения выступления российской, а тем более советской сборной.

Сергей Федоров. Фото photo.khl.ru

1989 год. Сергей Федоров. Фото photo.khl.ru

Сергей Федоров выступал на МЧМ трижды, но выиграл золото «лишь» один раз. В 1987 году нашу и канадскую сборные дисквалифицировали за массовую драку на матче в чехословацких Пьештянах, о чем написаны килотонны текстов. Чемпионом он стал в 1989-м — в Анкоридже. На Аляске выступала тройка Могильный — Федоров — Буре, растоптавшая всех соперников. Она должна была стать следующей советской тройкой после КЛМ, и многие специалисты утверждали, что это звено даже будет сильнее. Но, как известно, не срослось.

Павел Буре. Фото photo.khl.ru

Павел Буре. Фото photo.khl.ru

Павел Буре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Буре, так же как и Федоров, стал чемпионом лишь однажды, хотя также выступал на МЧМ трижды. Та же история — у Овечкина, выигравшего золотые медали в 2003 году. Принимал он участие в двух следующих мировых молодежных первенствах, но победить наша команда смогла лишь в 2011-м, уже со следующим поколением российских звезд.

2002 год. Александр Овечкин. Фото «СЭ»

2002 год. Александр Овечкин. Фото «СЭ»

2003 год. Александр Овечкин. Фото «СЭ»

А вот Евгений Малкин и Илья Ковальчук остались без золота МЧМ. Ковальчук играл лишь однажды. В 2001 году чемпионат проводился в Подольске, где наша сборная осталась без медалей. Илье было 17 лет, затем он стал первым номером драфта и в 18 уже дебютировал в НХЛ.

Илья Ковальчук. Фото photo.khl.ru

2001 год. Илья Ковальчук. Фото «СЭ»

2001 год. Илья Ковальчук. Фото «СЭ»

Малкин играл на МЧМ трижды — с 2004 по 2006 год. В первом случае наша команда, где выступали Овечкин, Малкин и Александр Семин, осталась без медалей, а затем дважды была обыграна канадцами в финале, оба раза с крупным счетом (1:6 и 0:5).

2004 год. Евгений Малкин. Фото «СЭ»

2005 год. Евгений Малкин. Фото «СЭ»