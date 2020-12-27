Почти не изменились. Овечкин, Буре, Федоров и Малкин тоже когда-то играли на МЧМ
Молодежный чемпионат мира набирает популярность в России с каждым годом. Эмоции, искренность, страсть, а также высокий уровень хоккея будущих мировых звезд не оставляют равнодушными тех, кто смотрит хоккей раз в год — во время чемпионатов мира, а еще раз в четыре года — в период Олимпиад. Теперь все больше людей делают это чаще. То, что происходит во время МЧМ, порой непросто выдумать даже изощренному сценаристу. Да и болельщиков не обманешь.
В период, когда Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук выступали на молодежных чемпионатах мира, этот турнир еще не был столь популярен в нашей стране. Однако все равно был успешен с точки зрения выступления российской, а тем более советской сборной.
Сергей Федоров выступал на МЧМ трижды, но выиграл золото «лишь» один раз. В 1987 году нашу и канадскую сборные дисквалифицировали за массовую драку на матче в чехословацких Пьештянах, о чем написаны килотонны текстов. Чемпионом он стал в 1989-м — в Анкоридже. На Аляске выступала тройка Могильный — Федоров — Буре, растоптавшая всех соперников. Она должна была стать следующей советской тройкой после КЛМ, и многие специалисты утверждали, что это звено даже будет сильнее. Но, как известно, не срослось.
Буре, так же как и Федоров, стал чемпионом лишь однажды, хотя также выступал на МЧМ трижды. Та же история — у Овечкина, выигравшего золотые медали в 2003 году. Принимал он участие в двух следующих мировых молодежных первенствах, но победить наша команда смогла лишь в 2011-м, уже со следующим поколением российских звезд.
А вот Евгений Малкин и Илья Ковальчук остались без золота МЧМ. Ковальчук играл лишь однажды. В 2001 году чемпионат проводился в Подольске, где наша сборная осталась без медалей. Илье было 17 лет, затем он стал первым номером драфта и в 18 уже дебютировал в НХЛ.
Малкин играл на МЧМ трижды — с 2004 по 2006 год. В первом случае наша команда, где выступали Овечкин, Малкин и Александр Семин, осталась без медалей, а затем дважды была обыграна канадцами в финале, оба раза с крупным счетом (1:6 и 0:5).
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