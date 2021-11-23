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Зубов: «Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира»

12:27
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал свое назначение на этот пост. 51-летний специалист будет готовить команду к предстоящему чемпионату мира.

Сергей Зубов. Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

«Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — цитирует Зубова сайт ФХР.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/85092/

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Роман Шишов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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