Зубов: «Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал свое назначение на этот пост. 51-летний специалист будет готовить команду к предстоящему чемпионату мира.

Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

«Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — цитирует Зубова сайт ФХР.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.