МЧМ по хоккею 2022
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Злодеев о победе над Швейцарией: «Нам с первого периода удалось навязать свою игру»

05:09
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Форвард молодежной сборной России Дмитрий Злодеев поделился впечатлениями от матча группового этапа МЧМ-2022 против Швейцарии (4:2).

«Выигрывать всегда приятно. Сегодняшняя игра отличается от предыдущей встречи тем, что нам с первого периода удалось навязать свою игру. Конечно, забросить первую шайбу на турнире — это тоже приятно. В моменте с голом я вошел в зону, сначала хотел забить с острого угла, но не попал. Затем удалось выиграть борьбу за воротами, вылезти на пятак и удачно попасть в ближний угол», — приводит слова Злодеева официальный сайт НХЛ.

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде