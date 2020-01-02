Игрок молодежной сборной Канады Нолан Фут получил матч-штраф в игре 1/4 финала молодежного ЧМ против Словакии. Хоккеист жестко встретил игрока соперников Кристиана Ковачика.

После медосмотра на скамейке запасных на предмет выявления симптомов сотрясения мозга Ковачик ушел в раздевалку.

В эти минуты идет первый период встречи, Канада ведет 1:0.