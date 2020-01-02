Жесткое столкновение: хоккеист Канады получил матч-штраф, его соперник — сотрясение
17:24
Игрок молодежной сборной Канады Нолан Фут получил матч-штраф в игре 1/4 финала молодежного ЧМ против Словакии. Хоккеист жестко встретил игрока соперников Кристиана Ковачика.
После медосмотра на скамейке запасных на предмет выявления симптомов сотрясения мозга Ковачик ушел в раздевалку.
В эти минуты идет первый период встречи, Канада ведет 1:0.
Nolan Foote has been assessed with a game misconduct after this hit on Kristian Kovacik. pic.twitter.com/sgxeH2EcJF— TSN (@TSN_Sports) January 2, 2020
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