Заслуженный тренер России прокомментировал поражение молодежки в матче против Чехии на МЧМ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение нашей сборной в матче против Чехии в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею (0:2).

— Надо отметить, что это всего лишь игра в подгруппе, где результат, конечно, нужен, но не настолько определяющий. В целом, мне понравилась игра наших ребят. И техническая, и тактическая подготовка очень хорошая. Мы завязли в обороне чехов. Возможно, выбрали не совсем правильную тактику: использовали закаты, а здесь была бы более полезной острая игра из флангов.

Не хватило немного бросков от защитников, но в то же время чехи так хорошо оборонялись, что многие шайбы попадали в них, и одна из контратак завершилась пропущенной нами шайбой. Тем не менее, мы до конца не проявили свои лучшие качества в нападении, а у нас есть там хорошие игроки. Надо только чуть-чуть разобрать, как можно быстрее начинать атаку, чтобы соперник не мог определить, где мы будем пробивать.

— Стали ли чехи для нас неудобным соперником на молодежном уровне, учитывая, что мы им проигрываем второй год подряд?

— Трудно сказать. Статистика — наука интересная. Получается, что как бы они немножко натыкаются. В то же время, да, мы проигрываем, но до финала все равно доходим. Будем надеяться, что если мы дойдем до конца, все-таки перешагнем, скажем так, черту проклятья.

— Мы не забили ни одну шайбу. Можно это назвать катастрофой? И что не так с большинством?

— Это, конечно, не катастрофа. Все, кому надо, уделяют много внимания большинству, в том числе, мы. В принципе, разыгрывали неплохо. Здесь, конечно, знания Ларионова определяющие. Где-то нужно больше бросать и посмотреть, с какой позиции, чтобы соперник не смог блокировать эти броски. Игра на игру не приходится. Нужно посмотреть еще раз эти моменты, где эффективно бросать, а где лучше сыграть в пас — это аналитика разбора.

(Екатерина Звенигородская)