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Заслуженный тренер России — о поведении американцев: «Счет на табло все расставил по своим местам»

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поведение американцев команды в матче против сборной России (5:3). После одной из шайб в ворота молодежной сборной России американский хоккеист подъехал к скамейке нашей сборной и начал кричать провокационные фразы в адрес нашей команды.

— Грязное поведение всегда подводит команду, это было и в сегодняшнем матче. Судьи все видят и не поскупятся на удаления. То, что невыдержанность присутствует у американцев — это не секрет, мы это знаем давно. Она подводила их не один раз, не только на международных уровнях, но и в НХЛ. Это — следствие их характера на льду. Я бы не стал говорить об агрессивных умышленных моментах. На все такие моменты есть судья.

Да, этот поступок в исполнении американцев был не самым красивым. Единственная правильная реакция на такой поступок — счет на табло. В спорте нужно уметь терпеть и отвечать на любые провокации только победами. Вчера была провокация — пусть посмотрят на табло, игра все расставила по своим местам.

(Владимир Пушкарев)

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