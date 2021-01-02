Плющев о сопернике России по четвертьфиналу МЧМ: «Вспомните Олимпиаду. Настрой должен быть таким, что это решающий матч»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что игровая дисциплина, а также четкое выполнение игрового задания принесет успех молодежной сборной России в четвертьфинале с Германией. Матч пройдет в Эдмонтоне в субботу, 2 января, и начнется в 20.00 по московскому времени.

«К любому сопернику нужно подойти ответственно. И немцы — не исключение, — сказал Плющев в комментарии «СЭ». — На молодежном чемпионате мира слабых команд не бывает. Те же чехи преподнесли нам урок, как можно, уступая в классе, четко выстроить игру в обороне, а также играть грамотно, не удаляться».

«Немцы — «колючая команда», — добавил эксперт. — У Игоря Ларионова подобралась хорошая команда, у многих ребят уже большой опыт выступления в КХЛ. У штаба сборной, у нашей национальной команды есть опыт игры против Германии. Вспомните, последнюю Олимпиаду. Настрой у ребят должен быть таким, что это решающий матч. Любая ошибка, любое удаление соперник может не простить. Так что нужно играть дисциплинированно, ответственно и четко по тренерскому заданию».

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в финале Россия — Германия в конце третьего периода счет был 2:3. Российская команда смогла уйти от поражения в меньшинстве, а в овертайме провела золотую шайбу.