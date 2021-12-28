Защитник швейцарской молодежки Нассбаумер не смог самостоятельно покинуть лед после попадания шайбы в область колена

Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.

В концовке второго периода защитник швейцарцев Арно Нассбаумер не смог самостоятельно покинуть лед — 19-летний хоккеист получил удар шайбой в область колена после броска Дмитрия Злодеева.

Перед третьим периодом Россия ведет в матче со счетом 3:1.