Защитник швейцарской молодежки Нассбаумер не смог самостоятельно покинуть лед после попадания шайбы в область колена
02:09
Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.
В концовке второго периода защитник швейцарцев Арно Нассбаумер не смог самостоятельно покинуть лед — 19-летний хоккеист получил удар шайбой в область колена после броска Дмитрия Злодеева.
Перед третьим периодом Россия ведет в матче со счетом 3:1.
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