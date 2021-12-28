МЧМ по хоккею 2022
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Защитник швейцарской молодежки Нассбаумер не смог самостоятельно покинуть лед после попадания шайбы в область колена

02:09
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Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.

В концовке второго периода защитник швейцарцев Арно Нассбаумер не смог самостоятельно покинуть лед — 19-летний хоккеист получил удар шайбой в область колена после броска Дмитрия Злодеева.

Перед третьим периодом Россия ведет в матче со счетом 3:1.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде