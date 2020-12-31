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Защитник сборной Чехии дисквалифицирован на один матч МЧМ-2021

06:40

Защитник сборной Чехии Михаэль Крутил получил дисквалификацию на один матч за подсечку соперника, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Крутил сделал подсечку форварду Артуру Калиеву в матче против США, нарушив официальное правило ИИХФ номер 160. Таким образом, Крутил пропустит заключительный матч группового турнира против Австрии.

Чехия с 3 очками занимает четвертое место в группе B, в который выступает сборная России.

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